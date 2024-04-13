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Новини
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Росія планує перезапустити Запорізьку АЕС, - іспектори МАГАТЕ

Запорізьку АЕС

Очільник Росії Володимир Путін повідомив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити українську Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це значно підвищує ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Міжнародне агентство з атомної енергії у Відні отримало технічні звіти, написані невеликою групою інспекторів, яких воно відрядило на станцію, з яких випливає, що Росія прагне повернути Запорізьку АЕС в експлуатацію вже цього року.

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За словами європейських дипломатів, знайомих з цим питанням, мета Росії, схоже, полягає в тому, щоб повернути в експлуатацію хоча б один реактор. Один з дипломатів сказав, що Росія може зробити це до 40-ї річниці підключення станції до електромережі Радянського Союзу в грудні.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі минулого місяця відвідав російський курорт Сочі для зустрічі з Путіним і головою московської атомної компанії "Росатом". Гроссі запитав, чи буде перезапущена станція, як стверджують люди, знайомі з дискусіями. Путін сказав, що точно буде. Російські чиновники не розповіли про плани чи терміни.

WSJ вважає, що перезапуск реактора на ЗАЕС стане технічним викликом і символічною віхою для Росії, "нормалізуючи" захоплення станції, яка забезпечувала близько п’ятої частини електроенергії в Україні до 2022 року.

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Wall Street Journal поспілкувався з багатьма людьми, що працювали на станції, які сумніваються, що Росія має достатньо техніків, щоб зробити це безпечно і успішно. Це також створить нову безпекову загрозу, яка вже є настільки серйозною, що рада директорів МАГАТЕ провела екстрене засідання в четвер, щоб обговорити нещодавні атаки безпілотників.

Автор: 

МАГАТЕ (708) росія (64871) Запорізька АЕС (1400)


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Топ коментарі
+14
Когда она таки взорвётся, это коррумпированная грося также должна быть в Гааге
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13.04.2024 01:17
+9
Давно вже. Коли "Курськ" потонув і на телебаченні виступали матері і жінки загиблих він їх називав 10 доларовими шльондрами. Коли заносили його холуї вибухівку в підвали в Москві і казали жителям , що їх випадково спіймали за руку, що то цукор. А на українцях він повністю поїхав головою ще в 2014 році через Майдан. Це не моя думка, самі росіяни, що хоч трохи вміють думати своєю головою так кажуть.
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13.04.2024 01:47
+8
Всі комунікації АЕС мають бути відрізані від **********. Штрейкбрехери мають гинути. Грузи для станції підриватись. Лінії електропередач знищуватись уже сьогодні. І головне це оголосити полювання на керівництво вкраденим майном України. Не можна допустити щоб кацапи відрізали станцію від України.
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13.04.2024 03:11
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Когда она таки взорвётся, это коррумпированная грося также должна быть в Гааге
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13.04.2024 01:17 Відповісти
крайній випадок це коли кацапи будуть не в змозі утримати захоплені території частини Запорізької області. Тоді точно почнеться лютий ядерний шантаж. Плотину вони підірвали і станцію можуть, для цього і запускають хоча б один реактор.
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13.04.2024 01:51 Відповісти
Все може бути по різному. Складно сказати бо ті люди непередбачувані.
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13.04.2024 01:54 Відповісти
Когда она таки взорвётся, эта корумпированная грося должна быть на ЗАЭС.
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13.04.2024 08:52 Відповісти
Що до корупції
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13.04.2024 10:27 Відповісти
не "кудись" - а в тюрму
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13.04.2024 10:35 Відповісти
Доповніть своє повідомлення конкретикою - мені цікаво.
Кому конкретно зеля повинен уступити місце дорослому?
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13.04.2024 13:17 Відповісти
Дорослий, це той, котрому не потрібна нянька типу єрмака
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13.04.2024 14:04 Відповісти
Наприклад? Хто конкретно?
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13.04.2024 15:10 Відповісти
Порошенко Вас влаштовує?
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14.04.2024 10:50 Відповісти
Особисто мене - влаштовує...
Але у нього низький рейтинг підтримки взагальному
Тому його "з'їдять" хейтери ще на підльоті до президенства
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14.04.2024 12:26 Відповісти
Гроссі запитав, чи буде перезапущена станція?
Аргентинський сором...
Якби якісь терористи захопили аргентинські АЕС, грося теж б них питав подібне?
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13.04.2024 15:54 Відповісти
Действующая ядерная станция на линии фронта ? Если взорвётся всё пойдёт и на Крым и на Турцию. Кремлёвский маньячелло совсем умишкой тронулся.
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13.04.2024 01:37 Відповісти
Давно вже. Коли "Курськ" потонув і на телебаченні виступали матері і жінки загиблих він їх називав 10 доларовими шльондрами. Коли заносили його холуї вибухівку в підвали в Москві і казали жителям , що їх випадково спіймали за руку, що то цукор. А на українцях він повністю поїхав головою ще в 2014 році через Майдан. Це не моя думка, самі росіяни, що хоч трохи вміють думати своєю головою так кажуть.
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13.04.2024 01:47 Відповісти
Всі комунікації АЕС мають бути відрізані від **********. Штрейкбрехери мають гинути. Грузи для станції підриватись. Лінії електропередач знищуватись уже сьогодні. І головне це оголосити полювання на керівництво вкраденим майном України. Не можна допустити щоб кацапи відрізали станцію від України.
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13.04.2024 03:11 Відповісти
"Під час тимчасової окупації Запорізької атомної електростанції, НАЕК "Енергоатом" закупила для робітників рукавички на 7 мільйонів гривень"
Не здивуюся, якщо наш "Енергоатом" ще й буде допомагати кацапам. Я вже нічому не дивуюся...
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13.04.2024 09:12 Відповісти
все навкруги ЗАП.АЄС МАЄ ОБСТРІЛЮВАТИСЯ... ЩОБ РАШФАШИСТ НІЧОГО НЕ МІГ ЗРОБИТИ З ПІДКЛЮЧЕННЯМ.. А ГРОСІ...ТО ХАЙ ІДЕ НА .....Й...
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13.04.2024 05:52 Відповісти
коли курносі, налаштовані тількі на вбивати,
щось намагаються налаштувати?
тривожно....
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13.04.2024 06:22 Відповісти
Один из замов гросси, михаил чудаков и всё организовывает.
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13.04.2024 06:39 Відповісти
йоу, магатє , ви що, піратська контора якась чи ядерні куколди, хіба АЄС можуть "перезапускати" кому заманеться
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13.04.2024 07:31 Відповісти
Спасибо жителям Кривбасса....за Голобородьку...
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13.04.2024 08:08 Відповісти
За президента *****.Стара ''кричалка'' а ще досі актуальна як ніколи
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13.04.2024 11:11 Відповісти
Це вони хіба для того, аби легально зробити ще один Чорнобиль. Бо рівень води біля Енергодару недостаній для ефективного охолодження реактора. Якби справді вірили, що все те їм достанеться - ніколи б не підривали Каховську ГЕС. Бо вже накрилось і зрошення в Криму, і судноплавство по нижньому Дніпру, і безпечна робота Запоріжської АЕС.
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13.04.2024 11:41 Відповісти
Звичайно ЗАЄС уже не запрацює наповну
Однак зробити видимість її роботи - кацапи можуть
Для чого?
Щоб почати її обстрілювати
Не працююча атомка - це не загроза - а от працююча - це шантаж
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13.04.2024 13:20 Відповісти
чому Україна досі не відкликала ліцензію у ЗАЕС?
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13.04.2024 15:13 Відповісти
 
 