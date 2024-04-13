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СБУ запобігла замаху на очільника Херсонщини Прокудіна, - Малюк

прокудін

СБУ запобігла замаху на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Місцевий мешканець Херсону був затриманий 10 квітня. Він організовував разом з ворожими спецслужбами замах на Прокудіна", - заявив Малюк.

За його словами, з глибини 12 км був запущений новий зразок ворожого fpv-дрона. Зрадник безпосередньо на місці здійснював візуальне спостереження і коригував вогонь по автівці Прокудіна.

"Все це вдалося задокументувати. Він затриманий на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон, за рахунок наших РЕБів, посаджений своєчасно", - зазначив очільник СБУ.

Малюк також повідомив, що СБУ постійно протидіє проникненню ворога на об'єкти критичної інфраструктури, локації підприємств ОПК.

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"З крайніх реалізацій - затриманий агент ФСБ у Дніпрі, який знімав на телефон ТЕС і готував відповідні удари. Разом з колегами з внутрішньої безпеки Нацполіції затримали колишнього міліціонера на Запоріжжі, який дуже тісно працював по об'єктах ОПК. Затримано декількох співробітників "Укрзалізниці" які надавали інформацію ворогу, щодо логістичних переміщень зброї і засобів ураження", - перелічив посадовець.

Загалом, за його словами, за минулий рік виявлено та задокументовано 47 агентурних мереж. З початку року виявлено 11 зловмисників. Всі вони затримані.

Автор: 

замах (545) СБУ (12761) Малюк Василь (98) Прокудін Олександр (183)


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Топ коментарі
+23
А шотам із Шилом?
Пильнуємо за руками...
Дружину буданги вже труїли, знайшли винуватця?
Шапітолій гр...ний
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13.04.2024 08:36
+22
А чим таким цінний цей ставленник тупорилого ішака? Це із серії "замаху" на чефіра.
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13.04.2024 08:32
+21
А люська абдрістовіч 45 разів ходила за лінію фронту. І взагалі вона -льотчік)
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13.04.2024 08:26
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На Зелю було 13 замахів а иому як з гуся вода
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13.04.2024 08:20 Відповісти
13?
тисячу сто тринадцять!
в одесі, взагалі, ракетами бомбили.
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13.04.2024 08:25 Відповісти
, кому він всрався ? Твій зеля … Свого « буратінку» ***** береже , як зегицю ока ! В Одесі не поньому цілились , не в тому напрямку ідуже далеко від нього
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13.04.2024 08:47 Відповісти
такотож....
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13.04.2024 08:51 Відповісти
Одесити? І ні разу не влучили?
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13.04.2024 12:28 Відповісти
А люська абдрістовіч 45 разів ходила за лінію фронту. І взагалі вона -льотчік)
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13.04.2024 08:26 Відповісти
а потім він проснувся......
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13.04.2024 08:29 Відповісти
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13.04.2024 13:34 Відповісти
а потім дія наркоти скінчилась
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14.04.2024 10:09 Відповісти
Взагалі 33 рази, про які не можна розповідати, бо держ.таємниця. нарассіі можуть медальку започаткувати "За покушеніє на піздабола" . Але нащо воно їм - абдристовічь же свій чувак серед зрадників і колаборантів. Екс-тріпло на службі дЄрьмака
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13.04.2024 08:38 Відповісти
буба самого гитлера вже перевершив. Тільки тут блазень-шахрай-узурпатор-крадій-держзрадник, а той серьезна людина була, яка вирішила захопити світ. Навіть на ***** за 24 роки стільки замахів не було.
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13.04.2024 09:04 Відповісти
Я коли про замахи на зеленського згадую, відразу згадую анекдот про афганського снайпера, винагороду за вбитих комуняк і про штраф за ліківдацію радянського прапоршика. У випадку с зеленським, про збереження життя зеленського ФСБ рф повинна пілуватися більше ніж за життя *****. зеленський стільки шкоди накоїв Україні, скільки досі не накоїла рифи.
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13.04.2024 09:09 Відповісти
Ну, скажімо, не самостійно накоїв, а йому у цьому гарно допомагають гетманцеви/татарови/вовки/шмигалі тощо.
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13.04.2024 12:36 Відповісти
ну да. А хто їх призначав і хто залишив їх на посадах після того, як амеріканці дали список здається із 50 агентів кремля на вищих ключових посадах?
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13.04.2024 14:06 Відповісти
гранатометчік
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13.04.2024 08:52 Відповісти
************ (в кінці з літерою Ъ, патамушто любітель "вєлікай" рюZZкє "культури").
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13.04.2024 12:32 Відповісти
В оп не пробували шукати зловмисників?
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13.04.2024 08:22 Відповісти
там в ОП сценарист сидить. Такий самий замах, як 52 замаха на зеленського або шефіра. Чого не зробиш для полшостого, щоб рейтинг підняти.
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13.04.2024 08:56 Відповісти
Як не пробували? Вони вже знайшли! Червінський Роман Григорович його прізвище.
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13.04.2024 12:39 Відповісти
Ще було задіяно 145 особливо обдарованих співробітників сбу за стеженням за бігусами, 34 суперкібервоїнів сбу для вручення повістки журналісту, одне супрешило- для розкрадання з дєрмаками державних коштів, 4 високопосадовців -для розкрадання коштів у самому сбу , а З початку року виявлено 11 зловмисників. Джерело:
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13.04.2024 08:29 Відповісти
А чим таким цінний цей ставленник тупорилого ішака? Це із серії "замаху" на чефіра.
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13.04.2024 08:32 Відповісти
кинул дружбанов по криминальному бизнесу
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13.04.2024 08:35 Відповісти
А шотам із Шилом?
Пильнуємо за руками...
Дружину буданги вже труїли, знайшли винуватця?
Шапітолій гр...ний
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13.04.2024 08:36 Відповісти
суші отруйні мабуть були
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13.04.2024 08:53 Відповісти
В мене одного складається таке враження що як тільки в самому СБУ трапляється якийсь "зашквар" в даному випадку з Шилом воно це СБУ починає дуже активно "працювати"???
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13.04.2024 08:45 Відповісти
І не тільки в СБУ так.
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13.04.2024 09:46 Відповісти
МАлюк! "Конгресу місцевих та регіональних влад ....." - структура мутна із самого початку...., заточена під дЄрмака і ОПу!
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13.04.2024 08:46 Відповісти
Ну до этого "покушения", многие даже и не знали кто там глава ОВА...
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13.04.2024 08:46 Відповісти
В Херсоні знали і знають, що - кінчена прокацапська і прозеленська істота. Просто вже трохи потовклася на посаді після звільнення Херсону. Кого ж було ставити як не таку.
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13.04.2024 12:32 Відповісти
хлопці, давайте будемо обьєктивними...
на кожну рибу своя сітка з ячейкою певного розміра...
поставиш велику ячейку? - мілка пропливе, крупна встяне....
поставиш малу? - крупна носом ткнеться відторкнеться, а маленька заплутається... - політика!
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13.04.2024 08:47 Відповісти
Не потрыбно плутати риболовлю з асенізацією
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13.04.2024 09:40 Відповісти
вам, як ыдыоту, - зразу два за "ы" 🤣
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13.04.2024 09:53 Відповісти
Хоч десять - суть не поміняється ...
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13.04.2024 09:57 Відповісти
Ти хоч іноді думаєш,що пишеш?
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13.04.2024 21:56 Відповісти
а кому потрібна голова херсонської ова?
та й ще таким технологічним способом.
якась стрьомна байка від малюка.
хай щось страшніше придумає.
наприклад: в києві зловмисники планували вкрасти арку дружби народів. малюк запобіг цим зухвалим планам!
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13.04.2024 08:50 Відповісти
То малючок собі діяльність малює.
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13.04.2024 12:41 Відповісти
Ха,житель Херсона готував замах,але його затримали.
Та якби рускі захотіли реально,то послали би групу своїх призначенців,а не на місцевого жителя надіятись,якось так логічно виглядає.Щось виглядає,як 13 замахів на найвеличнішого.
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13.04.2024 08:52 Відповісти
Звідки ви боти лізете?Чи на русню працюєте?
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14.04.2024 20:44 Відповісти
Що зеботва,що руснява ботва-одне те саме.
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14.04.2024 21:04 Відповісти
Хто сценарій писав? Подоляк чи Скумбрія-по-8?
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13.04.2024 08:54 Відповісти
ні я теж за мир в Коті-де-вуарі,
але чому українського посла в Британії нема,
а в Коті-де-вуарі вже є?
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13.04.2024 08:55 Відповісти
Зробили,значить,Залужного.
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13.04.2024 09:04 Відповісти
не та тема, шо би жонглірувати слoвами і на поржать.
невже не розумієте, що на кону саме існування України?
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13.04.2024 09:08 Відповісти
Поржали в 19-му.Тепер на кону "саме існування України",як наслідок.
І група ермака,як причина,в т.ч.і звільнення Залужного та непризначення послом.
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13.04.2024 09:28 Відповісти
Не чіпляйтеся до буратінки; він діє виключно відповідно інструкціям кремля.
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13.04.2024 12:43 Відповісти
та і в мене був свободний час
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13.04.2024 12:45 Відповісти
Жалюгідна спроба Малюка відмитися від корупції в СБУ !!! Мені пох на всіх очильників, всі однакові, всі піздять гроші і всі герої.
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13.04.2024 08:59 Відповісти
З відстані 12 км коригувати вогонь по авто?
Це все одно, що з гармати по горобцям гатити.
Логічніше було б скористатися дроном-камікадзе, або… менше брехати.
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13.04.2024 09:04 Відповісти
ні, я розумію шо притомних завжди і всюди в рази менше ніж гребанутих, але відсоток гребанух в Україні просто поражає!
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13.04.2024 09:04 Відповісти
А у США невже менше?
Судячи із популярності рудої макаки серед реднеків - вірних 73%
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13.04.2024 09:10 Відповісти
а чим одне стадо баранів відрізняєтся від іншого?
в вас зелене, в нас руде...
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13.04.2024 09:16 Відповісти
Руде? Стадо баранів у вас руде?
Це де, там де прапорець показує? Всі дома,чи не всі дома?
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13.04.2024 22:08 Відповісти
може тільки тавро?
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13.04.2024 09:18 Відповісти
Цей відсоток був 73 від тих,що прийшов голосувати у 19-му,а 46 від загального числа виборців.Зараз менше,але ще є.
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13.04.2024 10:12 Відповісти
та лано - ви не схотіли прийти? - ви не прийшли...
а зелені прийшли... - ну і хто з вас ідіот?
думаю байден
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13.04.2024 10:24 Відповісти
Надурили ви нарід через телевізор.Те саме вже було в росії.
Аналогія один в один.
Про Байдена:дотепер ще зелені тримають деякі справи на сина Байдена і рушій тих справ-ермак.Тому таке зневажливе ставлення до Байдена,при тому,що свого вирішення зелені ніякого не мають на рахунок війни,через що повинні піти 20 травня,згідно конституційного терміну і згідно власних запевнянь зе.
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13.04.2024 10:37 Відповісти
скот слугі нарота.
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13.04.2024 10:44 Відповісти
ти в 19му воздержався, тіпа я подивлюся?
бачив вас перебачив - **** на суці...
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13.04.2024 10:48 Відповісти
Ок,а звідки походить "слуга народа"-бачив?
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13.04.2024 11:29 Відповісти
а шо треба було вбачятися в ідіота?
з першого разу ідіоти ідіота не помітили?
завтра ради не буде - в вісім am слугі стрижуть мені ногті!
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13.04.2024 11:43 Відповісти
І звідки пішов "слуга народу"-щось втямив?
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13.04.2024 11:45 Відповісти
ти на повторюху сів?
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13.04.2024 11:47 Відповісти
Або,ще краще, скажи мені,за кого голосував і я скажу,хти є.
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13.04.2024 11:47 Відповісти
бачу зеленого провокатора але скажу...
за бушів і за маккейна,
але в якись момент прийшло руде, і все змінилося...
і перший раз aлоснув не за рудого...
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13.04.2024 12:03 Відповісти
а ти за кого, коли з шахти виповз, морда в пиві?
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13.04.2024 12:07 Відповісти
така вже ваша кацапнячя зрадницька доля,
і дітей ваших - тепер на навчяння тількі в тобольськ...
до речі в Европі тільки тобольські діпломи приймаються! 🤣
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13.04.2024 12:12 Відповісти
А твоя яка, Мішо?
Ермаку служити?
Не переживай,зробить і тебе,згідно партійного гасла ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ
А ЇХ-означає СВОЇХ,бо вони в першу чергу своїх "роблять".
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13.04.2024 16:51 Відповісти
дядьку, в вас глюкі?
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13.04.2024 16:56 Відповісти
Ти хоч деколи думаєш,що пишеш?
Перечитай себе завтра на свіжу голову.
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13.04.2024 21:59 Відповісти
ніколи не перечитую - ну нема в мене суток все те читати,
а ви не стійнятеся і не соромтеся - до модера,
як яка біда і слово гiрке з моєї сторони....
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13.04.2024 22:04 Відповісти
Що таке "суток"? Дядьку,ти глючеш?
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13.04.2024 22:15 Відповісти
дядько прикинувся йожиком? - знайома позиція
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13.04.2024 22:21 Відповісти
Дядьку йожик,ваша позиція знайома-все розповідати через надмірне вжиття c2oh.
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13.04.2024 22:39 Відповісти
Молодці! Це все мабуть завдяки прихованим камерам у душових кабінках!
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13.04.2024 09:07 Відповісти
Шапіто...
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13.04.2024 09:10 Відповісти
"зечкa" - спеціально облаштована поліціянська машина в яку порохоботів з 50 при бажанні можна набити...
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13.04.2024 09:12 Відповісти
Від чого увагу відвертають?
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13.04.2024 09:28 Відповісти
Просто від реалій на фронті.
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13.04.2024 12:48 Відповісти
Минуло понад 2 роки, як бездарно і тупо був здан Херсон.
Єдині, хто намагався організувати оборону міста - Герої Бузкового парку.

Коли ми почуємо від СБУ, хто винен у здачі Херсона кацапам навесні 2022?
Чому не був пвдірваний Антонівсткій міст, чому не була масово озброєна місцева самооборона?

А оця клоунада із замахом на цього діяча нікому не цікава. Таких діячів в Україні тисячі - знайдеться новий...
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13.04.2024 09:38 Відповісти
Знищення ворожих агентів різного калібру це ХОРОШО,а що робить СБУ коли зрадників і варогів України в вищих ешелонах влади десятки? Саботажи,некомпетентні дії. ---це ТАКОЖ ВОРОГИ ЯКІ ПРИНОСЯТЬ ВЕЛИКУ ШКОДУ,
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13.04.2024 09:45 Відповісти
А тому,що вони над службою стоять: захочуть-поміняють все керівництво,захочуть-посадять за решітку,як Червінського,Дудіна та ін.
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13.04.2024 10:22 Відповісти
Баканов казав войны не будет, готовим шашлыки на 9 мая...день победы 8 мая...спалился Совок...👺
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13.04.2024 10:33 Відповісти
Кожний день є повідомлення про затримання зрадників, коригувальників...., які беруть безпосередню участь в організованому вбивстві українських громадян, воїнів. А наша судова система за вбивства присуджує їм доволі смішні терміни. Як правило 8, 12 років за вбивства! Владо, прокинся а то державу проспиш. За такі діяння таких осіб треба знищувати в умовах війни. Безжально і негайно.
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13.04.2024 10:45 Відповісти
Невже в це хтось може повірити?
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13.04.2024 10:46 Відповісти
Краще б вони запобігли знищенню Трипільської ТЕС, а в «слуги народу», то таке…, не тільки ж народу гинути…
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13.04.2024 10:51 Відповісти
Знову СБУ піариться? Га Малюк? Ну зробили і зробили, чи по тихому не можна??? В кінці кінців це не подвиг, це обовʼязок контррозвідки. Чи перед зеленою командою треба зарісуватися?
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13.04.2024 10:52 Відповісти
Владні рейтинги катастрофічно падають; тре ж чимось намагатися підтримувати. Тільки заявами про чергову маленьку "пабєду".
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13.04.2024 12:51 Відповісти
Одна брехня... Причому скрізь.
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13.04.2024 11:50 Відповісти
а, мо', дарма запобігли?
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13.04.2024 12:35 Відповісти
Даже такое инфогiмно жрут?
Ну....
Жаль тему с затмением пропустили...
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13.04.2024 12:48 Відповісти
Несподівано. Це, напевно, батько Махно, з Гуляй Поля, зненацька, на тачанках, попутав еру - заскочив. Гроші шалені на сбу йдуть - он тіки нещодавно панночка якогось члена сбу за 20 лімонів щось купила - а те шо журналюги не знайшли - там всіх, в сбу, вчать як обходити всіляки детектори та пристрої - ако сльза - хоч до ранки прикладай.
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13.04.2024 17:42 Відповісти
Вірю. Я повірив.
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13.04.2024 19:44 Відповісти
ЛИшь агент Козырь неуловим..Никто не знает где его искать
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14.04.2024 10:00 Відповісти
У зелених одні брехливі клоуни, їх треба усіх заграти із цім малюком.
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14.04.2024 13:13 Відповісти
 
 