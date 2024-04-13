СБУ запобігла замаху на очільника Херсонщини Прокудіна, - Малюк
СБУ запобігла замаху на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Місцевий мешканець Херсону був затриманий 10 квітня. Він організовував разом з ворожими спецслужбами замах на Прокудіна", - заявив Малюк.
За його словами, з глибини 12 км був запущений новий зразок ворожого fpv-дрона. Зрадник безпосередньо на місці здійснював візуальне спостереження і коригував вогонь по автівці Прокудіна.
"Все це вдалося задокументувати. Він затриманий на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон, за рахунок наших РЕБів, посаджений своєчасно", - зазначив очільник СБУ.
Малюк також повідомив, що СБУ постійно протидіє проникненню ворога на об'єкти критичної інфраструктури, локації підприємств ОПК.
"З крайніх реалізацій - затриманий агент ФСБ у Дніпрі, який знімав на телефон ТЕС і готував відповідні удари. Разом з колегами з внутрішньої безпеки Нацполіції затримали колишнього міліціонера на Запоріжжі, який дуже тісно працював по об'єктах ОПК. Затримано декількох співробітників "Укрзалізниці" які надавали інформацію ворогу, щодо логістичних переміщень зброї і засобів ураження", - перелічив посадовець.
Загалом, за його словами, за минулий рік виявлено та задокументовано 47 агентурних мереж. З початку року виявлено 11 зловмисників. Всі вони затримані.
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тисячу сто тринадцять!
в одесі, взагалі, ракетами бомбили.
Пильнуємо за руками...
Дружину буданги вже труїли, знайшли винуватця?
Шапітолій гр...ний
на кожну рибу своя сітка з ячейкою певного розміра...
поставиш велику ячейку? - мілка пропливе, крупна встяне....
поставиш малу? - крупна носом ткнеться відторкнеться, а маленька заплутається... - політика!
та й ще таким технологічним способом.
якась стрьомна байка від малюка.
хай щось страшніше придумає.
наприклад: в києві зловмисники планували вкрасти арку дружби народів. малюк запобіг цим зухвалим планам!
Та якби рускі захотіли реально,то послали би групу своїх призначенців,а не на місцевого жителя надіятись,якось так логічно виглядає.Щось виглядає,як 13 замахів на найвеличнішого.
але чому українського посла в Британії нема,
а в Коті-де-вуарі вже є?
невже не розумієте, що на кону саме існування України?
І група ермака,як причина,в т.ч.і звільнення Залужного та непризначення послом.
Це все одно, що з гармати по горобцям гатити.
Логічніше було б скористатися дроном-камікадзе, або… менше брехати.
Судячи із популярності рудої макаки серед реднеків - вірних 73%
в вас зелене, в нас руде...
Це де, там де прапорець показує? Всі дома,чи не всі дома?
а зелені прийшли... - ну і хто з вас ідіот?
думаю байден
Аналогія один в один.
Про Байдена:дотепер ще зелені тримають деякі справи на сина Байдена і рушій тих справ-ермак.Тому таке зневажливе ставлення до Байдена,при тому,що свого вирішення зелені ніякого не мають на рахунок війни,через що повинні піти 20 травня,згідно конституційного терміну і згідно власних запевнянь зе.
бачив вас перебачив - **** на суці...
з першого разу ідіоти ідіота не помітили?
завтра ради не буде - в вісім am слугі стрижуть мені ногті!
за бушів і за маккейна,
але в якись момент прийшло руде, і все змінилося...
і перший раз aлоснув не за рудого...
і дітей ваших - тепер на навчяння тількі в тобольськ...
до речі в Европі тільки тобольські діпломи приймаються! 🤣
Ермаку служити?
Не переживай,зробить і тебе,згідно партійного гасла ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ
А ЇХ-означає СВОЇХ,бо вони в першу чергу своїх "роблять".
Перечитай себе завтра на свіжу голову.
а ви не стійнятеся і не соромтеся - до модера,
як яка біда і слово гiрке з моєї сторони....
Єдині, хто намагався організувати оборону міста - Герої Бузкового парку.
Коли ми почуємо від СБУ, хто винен у здачі Херсона кацапам навесні 2022?
Чому не був пвдірваний Антонівсткій міст, чому не була масово озброєна місцева самооборона?
А оця клоунада із замахом на цього діяча нікому не цікава. Таких діячів в Україні тисячі - знайдеться новий...
Ну....
Жаль тему с затмением пропустили...