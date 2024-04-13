СБУ запобігла замаху на очільника Херсонщини Прокудіна, - Малюк

СБУ запобігла замаху на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Місцевий мешканець Херсону був затриманий 10 квітня. Він організовував разом з ворожими спецслужбами замах на Прокудіна", - заявив Малюк.

За його словами, з глибини 12 км був запущений новий зразок ворожого fpv-дрона. Зрадник безпосередньо на місці здійснював візуальне спостереження і коригував вогонь по автівці Прокудіна.

"Все це вдалося задокументувати. Він затриманий на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон, за рахунок наших РЕБів, посаджений своєчасно", - зазначив очільник СБУ.

Малюк також повідомив, що СБУ постійно протидіє проникненню ворога на об'єкти критичної інфраструктури, локації підприємств ОПК.

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"З крайніх реалізацій - затриманий агент ФСБ у Дніпрі, який знімав на телефон ТЕС і готував відповідні удари. Разом з колегами з внутрішньої безпеки Нацполіції затримали колишнього міліціонера на Запоріжжі, який дуже тісно працював по об'єктах ОПК. Затримано декількох співробітників "Укрзалізниці" які надавали інформацію ворогу, щодо логістичних переміщень зброї і засобів ураження", - перелічив посадовець.

Загалом, за його словами, за минулий рік виявлено та задокументовано 47 агентурних мереж. З початку року виявлено 11 зловмисників. Всі вони затримані.