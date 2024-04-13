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Новини
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Прокудін про замах на нього: Далеко не перша спроба

прокудін

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив, що на нього готували замах. Це, за словами чиновника, не вперше.

Про це Прокудін повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"З самого ранку отримую багато звернень від ЗМІ з проханням прокоментувати інформацію про спробу замаху на мене. Так, це дійсно правда. І на жаль, це далеко не перша та мабуть і не остання спроба", - зазначив він.

"Я знав на що йду, коли погодився працювати у прифронтовому регіоні. Щодня у Херсонській області від російських військ атак страждають та гинуть цивільні люди. Окупанти прицільно полюють та обстрілюють мирне населення з безпілотників. Я така ж людина, як і інші, це наша буденність. Хочу подякувати СБУ за проведену операцію. Найголовніше, що викрито ще одного колаборанта, який зрадив країну", - додав Прокудін.

Також читайте: Замах на ексочільника Мінагрополітики Лещенка: справу передано до суду

Раніше стало відомо, що СБУ запобігла замаху на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Автор: 

замах (545) СБУ (12761) Прокудін Олександр (183)


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Топ коментарі
+11
Угу. Верим. Вон на Зелю, лягушонка нашего, уже пять раз покушались (кто-то из его подтанцовки сообщал. Но уже давно, так что уже, наверное, все 10.) Беснуется враг.
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13.04.2024 14:27
+10
Ху зе фак із прокудін і чому його так інтенсивно піарять вже другий день поспіль?
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13.04.2024 14:26
+8
які пьять ?

на ЗЄлю покушалісь 100 ДРГ кадирівців, будинки наколо півника ОПи зруйновані в щебінку - Люська із краденого гранатомета відстрілювалась
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13.04.2024 14:34
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Херой ? Подання уже мабудь відправив наверх.....
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13.04.2024 14:18 Відповісти
Почалось...
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13.04.2024 14:18 Відповісти
Хто це? Щось вкрав і не поділився?
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13.04.2024 14:21 Відповісти
Это легендарное чмо, нынешний глава ОВГА. Херсонцы были уверены что оно сидит за все его "подвиги", а оно вынырнуло на должности областного военного головы. Ценный кадр для Зели
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13.04.2024 15:20 Відповісти
Ху зе фак із прокудін і чому його так інтенсивно піарять вже другий день поспіль?
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13.04.2024 14:26 Відповісти
Угу. Верим. Вон на Зелю, лягушонка нашего, уже пять раз покушались (кто-то из его подтанцовки сообщал. Но уже давно, так что уже, наверное, все 10.) Беснуется враг.
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13.04.2024 14:27 Відповісти
які пьять ?

на ЗЄлю покушалісь 100 ДРГ кадирівців, будинки наколо півника ОПи зруйновані в щебінку - Люська із краденого гранатомета відстрілювалась
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13.04.2024 14:34 Відповісти
Фидель со "своими" 630-ю покушениями посрамлен.
https://www.bbc.com/russian/features-38123339
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13.04.2024 15:23 Відповісти
Хтось знає, хто це взагалі такий, цей прокудін? Прізвище кацапське, морда бандитська. *********** на нього, якщо вірити, ледь не частіше, аніж на боневтіка кабиздоха...
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13.04.2024 14:30 Відповісти
Переїминувати Херсон в Прокудінськ !!!
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13.04.2024 14:36 Відповісти
Я знав на що йду, коли погодився працювати у прифронтовому регіоні. Щодня у Херсонській області від російських військ атак страждають та гинуть цивільні люди. Окупанти прицільно полюють та обстрілюють мирне населення з безпілотників. Я така ж людина, як і інші, це наша буденність. Хочу подякувати СБУ за проведену операцію. Джерело: \\\\\\\\\\

ок.
такі слова, хочеться прямо до Стіни Плачу пригорнути(це я Березу послухав)

1. Ти знаєш декого Надала?....
Цинізм, ой, просто "цинізм" це інше, вроді просто інше, але ми можемо на декого Надала подивитись, от де, як всі і знають оце визнацення - "цинізм", це таке саме як і "мусолінізм", тобто щось за державу і проти ворога ..... оооой, тобто зворотнє ,
Надал, тут було - новина тут!!! - накрав, податківець-мер, а дочка його в Маямі РАПТОВО виявила шо її хахаль-латинос - почав РАПТОВО з полу-бомжа ставати ...... мільйонером. Просто там, ну, лотерейка, то-сьо, "слуги" до речі в курсіку з як там харізмочками то?
А тепер - на місці якогось виборця Шарля - ви би сказали шо? - Так, я хочу шоб навіть войовиби-боїни Макрона нашева йшли в Адьосу захищати когось там, навіть якщо ппо-шніки(І ЇХ НІХТО ТАМ НЕ ЗДАСТЬ?)
ну реально, навіщо кацапам щось придумувати? самі кроти все ж зробл*ть. як інакше на це дивитись?(тікає від воєнкома...)
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13.04.2024 14:39 Відповісти
Кожаная шляпа, кожаный реглан,
А под ним семнадцать огнестрельных ран... (с)
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13.04.2024 14:46 Відповісти
то не спи з чужими жінками
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13.04.2024 14:48 Відповісти
Тоді з ким йому спати, з чужими чоловіками ?!!
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13.04.2024 14:52 Відповісти
не мона, а нуна
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13.04.2024 14:53 Відповісти
Президент же так делает
Почему Прокудин не может?
На Банковой сегодня гетеросексуалов не любят
Там особый мир......
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13.04.2024 15:26 Відповісти
Оо, цінний кадр! Його ліквідація прямо переломить хід війни... Безцінний ти наш..
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13.04.2024 14:48 Відповісти
перша ерекція на новину - зустрічатиме орків з хлібом-сіллю. Це таке моє оціночне судження
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13.04.2024 14:56 Відповісти
йа вихований на принципах скромності. Хвалитися своїми, навіть реальними, досягненнями - то зашквар. А воно ж нічого не зробило, не побудувало, не органузувало.. навіть власну безпеку йому кантора забезпечила.. мовчало б та не ганьбилося
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13.04.2024 14:59 Відповісти
ЧУВАК круче американских президентов
Те не могут похвалиться
ТАКИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПОКУШЕНИЙ НА НИХ
Вот интересно - какое- нибудь покушение завершится не в пользу Прокудина?
Ну или хотя бы ХАТА у Прокудина сгорит?
У Мазепы родовое поместье сожгли дотла
С ПЕРВОГО РАЗА!!!
Шучу, конечно , про удачное покушение
Но моду на такие шутки не я ввела
Плоские шутки модными сделал ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Пока еще легальный
Но практически нелигитимный президент
И скажу так - Запад не будет давать помощь
НЕЛИГИТИМНОЙ украинской власти
Таковы правила
Хочешь в Европу - соблюдай правила
Хочешь в НАТО - соблюдай правила
Не соблюдаешь правила - мудохайся с кацапами сам
Без F16 и всего остального
Вот так это работает ....
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13.04.2024 14:56 Відповісти
Брехудін судячи по прикиду, наслідує іншого піарщика із Банкової.
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13.04.2024 15:00 Відповісти
*******-воробушкі дегенерати зелені
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13.04.2024 15:11 Відповісти
Чуваче, яка твоя цінність для Української Нації і Української Державності?

Таких, як ти - тисячі.

Ну призначив тебе Зєля на посаду. І ти вважаєш, що ти є якоюсь великою цінністю? Це не на довго...
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13.04.2024 15:37 Відповісти
Зараз вже два з гаком роки пуйло вчиняє замах на кожного жителя України щоденно , а написали про одного хруня.
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13.04.2024 17:12 Відповісти
Може бандерівці ?
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13.04.2024 20:52 Відповісти
Де там ТЦК... Вручіть вже йому повістку!
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14.04.2024 00:56 Відповісти
цікаво, а кацапи знають, що вони готували замах?
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14.04.2024 08:54 Відповісти
 
 