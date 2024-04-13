Прокудін про замах на нього: Далеко не перша спроба
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив, що на нього готували замах. Це, за словами чиновника, не вперше.
Про це Прокудін повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"З самого ранку отримую багато звернень від ЗМІ з проханням прокоментувати інформацію про спробу замаху на мене. Так, це дійсно правда. І на жаль, це далеко не перша та мабуть і не остання спроба", - зазначив він.
"Я знав на що йду, коли погодився працювати у прифронтовому регіоні. Щодня у Херсонській області від російських військ атак страждають та гинуть цивільні люди. Окупанти прицільно полюють та обстрілюють мирне населення з безпілотників. Я така ж людина, як і інші, це наша буденність. Хочу подякувати СБУ за проведену операцію. Найголовніше, що викрито ще одного колаборанта, який зрадив країну", - додав Прокудін.
Раніше стало відомо, що СБУ запобігла замаху на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Будь ласка, зачекайте...
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на ЗЄлю покушалісь 100 ДРГ кадирівців, будинки наколо півника ОПи зруйновані в щебінку - Люська із краденого гранатомета відстрілювалась
https://www.bbc.com/russian/features-38123339
ок.
такі слова, хочеться прямо до Стіни Плачу пригорнути(це я Березу послухав)
1. Ти знаєш декого Надала?....
Цинізм, ой, просто "цинізм" це інше, вроді просто інше, але ми можемо на декого Надала подивитись, от де, як всі і знають оце визнацення - "цинізм", це таке саме як і "мусолінізм", тобто щось за державу і проти ворога ..... оооой, тобто зворотнє ,
Надал, тут було - новина тут!!! - накрав, податківець-мер, а дочка його в Маямі РАПТОВО виявила шо її хахаль-латинос - почав РАПТОВО з полу-бомжа ставати ...... мільйонером. Просто там, ну, лотерейка, то-сьо, "слуги" до речі в курсіку з як там харізмочками то?
А тепер - на місці якогось виборця Шарля - ви би сказали шо? - Так, я хочу шоб навіть войовиби-боїни Макрона нашева йшли в Адьосу захищати когось там, навіть якщо ппо-шніки(І ЇХ НІХТО ТАМ НЕ ЗДАСТЬ?)
ну реально, навіщо кацапам щось придумувати? самі кроти все ж зробл*ть. як інакше на це дивитись?(тікає від воєнкома...)
А под ним семнадцать огнестрельных ран... (с)
Почему Прокудин не может?
На Банковой сегодня гетеросексуалов не любят
Там особый мир......
Те не могут похвалиться
ТАКИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПОКУШЕНИЙ НА НИХ
Вот интересно - какое- нибудь покушение завершится не в пользу Прокудина?
Ну или хотя бы ХАТА у Прокудина сгорит?
У Мазепы родовое поместье сожгли дотла
С ПЕРВОГО РАЗА!!!
Шучу, конечно , про удачное покушение
Но моду на такие шутки не я ввела
Плоские шутки модными сделал ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Пока еще легальный
Но практически нелигитимный президент
И скажу так - Запад не будет давать помощь
НЕЛИГИТИМНОЙ украинской власти
Таковы правила
Хочешь в Европу - соблюдай правила
Хочешь в НАТО - соблюдай правила
Не соблюдаешь правила - мудохайся с кацапами сам
Без F16 и всего остального
Вот так это работает ....
Таких, як ти - тисячі.
Ну призначив тебе Зєля на посаду. І ти вважаєш, що ти є якоюсь великою цінністю? Це не на довго...