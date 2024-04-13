Прокудін про замах на нього: Далеко не перша спроба

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив, що на нього готували замах. Це, за словами чиновника, не вперше.

Про це Прокудін повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"З самого ранку отримую багато звернень від ЗМІ з проханням прокоментувати інформацію про спробу замаху на мене. Так, це дійсно правда. І на жаль, це далеко не перша та мабуть і не остання спроба", - зазначив він.

"Я знав на що йду, коли погодився працювати у прифронтовому регіоні. Щодня у Херсонській області від російських військ атак страждають та гинуть цивільні люди. Окупанти прицільно полюють та обстрілюють мирне населення з безпілотників. Я така ж людина, як і інші, це наша буденність. Хочу подякувати СБУ за проведену операцію. Найголовніше, що викрито ще одного колаборанта, який зрадив країну", - додав Прокудін.

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Раніше стало відомо, що СБУ запобігла замаху на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.