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Інститут нацпам’яті виступив проти закриття музею Булгакова: просить уточнити висновки про належність письменника до символів імперської політики РФ

булгаков

Український інститут національної пам’яті звернувся до Експертної комісії з проханням додатково проаналізувати та уточнити фаховий висновок щодо об’єктів, пов’язані з письменником Михайлом Булгаковим, на належність до символів російської імперської політики

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті УІНП.

"Визнання чи невизнання об’єктів, повʼязаних із Булгаковим, символікою російської імперської політики не є "забороною Булгакова". Отже, висновок Експертної комісії щодо Михайла Булгакова не може настановою до закриття Літературно-меморіального музею Булгакова в Києві", - наголошує Інститут нацпам'яті.

Водночас УІНП зауважує, що якщо підтвердиться зневажливе ставлення письменника до "українського державотворення, ідеї незалежної української республіки, виразні симпатії та промоція російського імперіалізму, шовіністичні висловлювання на адресу неросійських народів, а також участь у формаціях, які воювали з українськими підрозділами під час Української революції 1917-1921 років", то порушать питання подальшої нормалізації його постаті в публічному просторі (називання на його честь географічних об’єктів, юридичних осіб, встановлення пам’ятників та пам’ятних знаків).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Булгаков є символом російської імперської політики - висновок Інституту нацпам’яті

"Принагідно хочемо наголосити, що процес пропрацювання колоніального спадку, який набув значного розмаху після російського повномасштабного вторгнення і законодавчу рамку якому на державному рівні задає згаданий вище закон, не зводиться лише до усунення символіки російської імперської політики з публічного простору. Деколоніальне визволення не може відбутися без якісного осмислення українським суспільством свого минулого. Роль музеїв, які сприятимуть розумінню складних явищ в історії України, у цьому процесі одна з ключових", - наголосили в Інституті нацпам'яті.

УІНП закликав громадськість розділяти питання уславлення в публічному просторі та доступу до результатів творчої діяльності.

Читайте також: Музей Булгакова в Києві позбавлять статусу пам’ятки національного значення, - Мінкульт

Що передувало?

Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті у своєму висновку заявила, що письменник Михайло Булгаков, попри те, що жив у Києві, зневажав українців та українську культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності та негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників.

Тому в Інституті нацпам'яті вважають, що присвоєння імені Булгакова географічним об’єктам, назвам юридичних осіб, об’єктам топонімії, а також установлення на його честь пам’ятників в Україні було втіленням русифікації як складової російської імперської політики.

В самому музеї висновки експертної комісії УІНП визнали не експертними, поданими без аргументації, а також такими, що "мають вигляд емоційно забарвлених" визначень "із розмитими інтерпретаціями".

Автор: 

Інститут нацпам'яті (237) музей (440) Булгаков (13)


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Топ коментарі
+21
Ну скільки вже можна мусолити це питаня ,Булгаков імперець українофоб який ненавидів все українське і що далі будем поклонятись перед цим імперцем лише тому що народився в Києві ?
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13.04.2024 16:47
+19
Давно відомий факт про зневажливе ставлення Булгакова до українців. Далеко не секрет.
Якась гнида хоче залишити його слід в нашій історії.
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13.04.2024 16:43
+16
Як же ж комусь хочеться вкотре принизити українців, зберігши пам'ять про цього покидька!
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13.04.2024 16:46
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Якщо за Булгаковим у Італіїї знято фільм, це теж одиничний випадок.
Требаще вияснити, хто його фінансував.
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13.04.2024 19:39 Відповісти
Головне що Булгаков кацап, а це вже якби мітка про його знищення
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15.04.2024 11:59 Відповісти
Незалежно від постаті Булгакова, який був махровим імперським імбецилом, письменник він талановитий і музей дуже ламповий і атмосферний, був там щонайменше три рази.
Хай інститут нацпам'яті вирішує, що робити, не даремно ж вони державні кошти отримують, але одне очевидно: зламати це не побудувати...
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13.04.2024 19:18 Відповісти
Навіщо ламати - треба обміняти особисті речі Булгакова на наших полонених.
Треба запропонувати - відразу виясниться цінність тих речей.
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13.04.2024 19:42 Відповісти
Культуру не можливо просто взяти і кенсельнути. Навіть якщо це ворожа, імперська, окупантська культура.
Єдиний шлях зробити своє в якому буде більше змісту.
Якщо у нас лише заперечення совка/раші і нема свого то не дивуйтеся чому таке росіянське лайно як наприклад "слово пацана" стає популярним у молоді під час війни.
І не треба лити бруд на молодь, вона в усіх країнах приблизно однакова. Було б своє на фоні якого булгаков був би пересічним писакою і не було проблем.
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13.04.2024 19:52 Відповісти
Свобого було б набагато більше, якби його системно не винищував сталінський режим.
На який Булгаков працював.
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13.04.2024 20:26 Відповісти
Вже понад 30 років як нема совка. Вже понад 30 років свободи. Які сенси створила наша інтелектуальна та інша еліта? "Україна не росія" А що є Україна? Де ******** Тарас Шевченко?
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13.04.2024 20:43 Відповісти
Як це нема совка ?
А правління Кравчука і Кучми - це не совок ?
Один секретар ЦК КПУ з ідеології, другий - секретар парторганізації "Южмашу".
30-річна людина сенсів не створює, для цього потрібен життєвий досвід.
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13.04.2024 20:52 Відповісти
В 2014 році у нас була політична революція і розпочалася війна. А в культурі відображення цих драматичних подій прагне до нуля. Намагаються зліпити культуру на запереченні а потім кукурікають коли вилазе вороже "слово пацана". Що є Україна? Є відповідь? Бо останнім часом здається що Україна це постсовкова, корумпована, авторитарна бліда тінь росії. Дуже хочу помилятися. Скажіть що це маячня.
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13.04.2024 21:05 Відповісти
А якого відображення в культурі ви хотіли, коли йде війна ?
Буде мир, будуть гроші - будуть і фільми про винищувача "Привида Києва",
про знищення крейсера "Москва", про Небесну Сотню, про кіборгів,
про захисників "Азовсталі", багато про що.
Україна не тінь Росії, а країна, де ще не було президента українця.
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13.04.2024 21:23 Відповісти
У нас було 7 років (2015-2022) відносно мирного життя. Невже щоб написати вірші, скласти пісню або створити літературний твір потрібні мільйони з бюджету?
Совкове все було погане, все совкове розвалили, а своє що зробили? Продали совкову зброю людожерам в Африку а тепер бігають за поганою совковою зброєю по всьому світу, за совковими ТЕС плачуть, мріють відбудувати совкову Мрію.
"Україна не тінь Росії" - добре
А що є Україна???
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13.04.2024 21:42 Відповісти
За совковими ТЕС ніхто не плаче,всі прагнуть індивідуального опалення, включно з лікарнями, школами і дитсадками. З 2015 року ми вже були у стані війни, гривня утричі знецінилась, а ви думали хтось в таких умовах сідає і пише роман з продовженням ? 7 років було... У СРСР було 70 років, а ніяких сенсів ніхто не народив - як були агресорами, так і лишились. Хоча Державні премії роздавались направо і наліво....
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13.04.2024 21:57 Відповісти
Совкові АЕС виробляють ультрадешеву електроенергію, а совкові ТЕС їх балансують. Індивідуальне опалення без електроенергії для насосів це піч на дровах. Так у нас є міні ТЕС/ТЕЦ на біомасі але їх зовсім мало. Художник/поет має бути трохи голодним. Саме в часи випробувань і народжуються всі видатні культурні твори. У нас зараз під час повномасштабного в тилових містах майже мирне життя і війна зовсім не відчувається. Ресторани забиті, черги в Zara і т.д.
Совок був поганий. Там була погана наука і погана промисловість. Поганий Південьмаш робив погані совкові ракети. А тепер у нас гарна аграрна країна яка продає зерно і олію.
Совок - агресор. росія - агресор. Україна - не росія.
А що є Україна? Буде відповідь?
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13.04.2024 22:20 Відповісти
Навіть коли Україна буде як Емірати, ви тужитимете за совком.
Хороша совкова промисловість копіювала з запізненням західну.
Копіювала все - від атомної бомби до електробритви, і завжди гірше.
"Південмаш" робив ракети, а СРСР все одно залежав від цін на нафту.
Україні всього 30 років - згадайте якою була Америка 1806 року -
ні комп'ютерів, ні Тесли, ні Голівуду.
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13.04.2024 23:57 Відповісти
У блокадному Ленінграді теж працювали ресторани. Нелегально і для свого КаНТІНГєНТУ.
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14.04.2024 12:37 Відповісти
ой філосовскі питання ви задaєте...
почуйте серце - є там Україна?
як є - вона обов'язково відмаякне і мої вітання - ви украінець!
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13.04.2024 21:14 Відповісти
читай Олеся Ульяненка (його реальне прізвище Ульянов)
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13.04.2024 23:33 Відповісти
Російську культуру просто треба заборонити і оголосити злочинною. А ще знищити всі пам'ятки кацапської культури
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15.04.2024 12:02 Відповісти
Хто відмінив культуру, закривши музей ? Чужинцю. Його твори спалюють як кацапи нищать на Донбасі ШЕВЧЕНКА, якого визнавали у срср ?? У нас своїх невідомих для загалу поетів, письменників вистачає. А їм навіть бюста немає. Музей Булгакова - приватний ? Якщо за державний кошт, то давайте фінансувати музеї ще й в московії. В українців широка душа ? Фінансувати кацапських геніїв краще ніж фінансувати світових геніїв з Заходу ?
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13.04.2024 20:38 Відповісти
Ви читали його твори?
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14.04.2024 15:16 Відповісти
Перепрошую за інше ім'я. Адмін забанив за активність. Хоча я активність проявляю раз на тиждень. Зайшов через логін пошти. Тепер відповідь. ТАК, читав. Не обманюю, бо знаю, як мене "полоскають" саме тим, що зараз не читаю. Так, вже років з десять художню літературу майже не читаю. Втратив інтерес. Такий інтерес, коли читав "Майстер та Маргарита". Тоді було модно. І книг було мало. Тому читав роман вночі. Чесно. Бо я не літературознавець. ПОВНЕ РОЗЧАРУВАННЯ. Мабуть, через жанр. Фантасмагорії не чіпають. Гоголівські твори такого жанру не сподобались теж. Ну, вибачте, не цінитель я з охами та ахами, який шедевр, яке слово ! Мені цікаво інше : історія, художні твори про давнину, недалеке минуле. Роман Біг теж не зацепив - кинув посередині. Якось так.
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14.04.2024 20:31 Відповісти
"Епохальні" булгаковські дні турбіних - це і є його реквієм імперству. А далі він воював тільки з особистими ворогами Авербахом, Кіршоном та ін. користувався підтримкою сталіна. Після смерті булгакова сталін розпорядився платити авторські довічно дружині. А ініціатором музею були таваріщі суслова в ЦК КПУ.
Хохма вийшла з музеєм аснаватєля рускага міра скрябіна. Внучок ( основатєль Валдайского клуба) Ніконов за кошт Газпрому відкрив у Совєтску ( Йошкар - Ола) музей в будинку,де той жив. Однак місцеві соплємєннікі розграбували музей невдовзі після відкриття.
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13.04.2024 20:38 Відповісти
Булгаков імперький кондом - вся інфа про таких як він повинна знаходитисьв музеях Колоніальної доби які повинні бути створені у кожному місті і містечку України включаючи села.
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13.04.2024 20:44 Відповісти
Ідіотам завжди щось треба уточняти.Видно громадянам України треба буде все робити самим не чекаючи рішень цих соплежуїв.Спалити той музей і фіг з ним.
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13.04.2024 20:51 Відповісти
Спаліть свою хату.
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14.04.2024 15:17 Відповісти
О вилізла чергова булкагкоахметовка
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14.04.2024 15:25 Відповісти
Якщо булгаков для українців є зло, то неговорити і не вивчати природу цього зла є принаймні наївною недалекоглядністю. А скоріше за все певні сили просто ховають кінці у воду - булгаков це є імперець і вам не треба про нього нічого знати.
Я всіх тих гвардій і днів не читав, собаче серце бачив і тому не став час витрачати на прочитання. але "Майстер і Маргарита" в окремих цитатах були знайомі мені із статей вчених та популяризаторів науки. Чи це просто євреї піарили свого, чи справді в тому романі були висловлені якісь цінні думки, не читаючи було важко зрозуміти. І от вже аж в часи перебудови в обмін на макулатуру таки вдалося взяти два примірники цього роману (один як оригінальний подарунок комусь із друзів).
Читав і перечитував будучи з атеїстичним вихованням з великою цікавістю. І тому тепер часто цитую окремі його вислови як наприклад: Цеглина просто так кому попало на голову не впаде. І багато такого іншого.
Навіть зараз його герой воланд-сатана правий на сто відсотків: москвичі не змінилися за ці століття ніскільки. вони такі ж люди (нелюди) як і раніше, але квартирне питання їх занадто захопило. І тому вони якщо ми їм не віддаємо своє житло і свій добробут, то вони його просто знищують авіабомбами. Все оте нице в людині було вивалене булгаковим на сцену і показано у всій своїй мерзоті. це і про літераторів, і про сусідів, і про абсолютне відштовхування християнської моралі з їхнім "долой стид" та усуспільненням багатьох інтимним речей.
Те, що булгаков перебрехав християнську парадигму, для мене не є дивним. Бо скоріше всього він був вихований юдеєм і все бачив не українськими очима. Бо давно християнство стало невід'ємною ознакою українскості. Якщо православний говориш мовою - то скоріше всього ти є українець. Якщо ж протестант чи католик, то скоріше всього ти з німців чи поляків. Якщо ж - грекокатолик - то й гадати не треба. Тож зрозуміло, що булгаков українцем не був. але віддати його твори виключно у володіння московії, це значить позбутися частини нашої історії. Позбутися розуміння причин - чому незалежна Україна не відбулася сто років тому.
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13.04.2024 21:43 Відповісти
Інститут кацпам'яті
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13.04.2024 22:03 Відповісти
Якщо ми "про ХЛІБ від БОГА", то ВІН відмічає ЛЮДЕЙ або ЗОЛОТИМИ РУКАМИ - ХЛІБ РУК, або ГЕНІЙ - ХЛІБ МІЗКІВ. КОЛИ ******* БОГА, то ЗНАХОДЯТЬ відповідь на питання "ЧОМУ?" ВІН відмітив тих, чи інших, бо якщо цього не роблять, то це ЗНЕВАГА ПРАЦІ БОГА, тобто НЕНАВИСТЬ ДО НЬОГО. Третього варіанту не існує. МАЙСТЕР? МАЙСТЕР це коли обидві ХЛІБИНИ НА СТОЛІ, тож - ЗА КНИГИ, ТА В ПІДВАЛЬЧИК - ЗВІДТИ КРАЩЕ НЕБО ВИДНО. АРХ М
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14.04.2024 02:57 Відповісти
Такой срач развели по какому-то писаке украинофобу.
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14.04.2024 03:47 Відповісти
Це ще не срачч - це так, розминка.
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14.04.2024 06:33 Відповісти
Срач розвели ті, хто чекає кацапів на Хрещатику. Балтійські країни позбавили ПОВНОГО громадянства таких. Живи, але сиди як миша доки не вивчиш мову та історію країни, в якій краще жити ніж на болоті.
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14.04.2024 12:50 Відповісти
******* октибрят мечет громы и молнии только по команде.
Да, Булгакову всё украинское казалось чуждым и враждебным. Но и только. А как насчёт Гоголя?
"Тараса Бульбу" читали? Так вам, млять, напомню, что такое настоящая пропаганда русского мира:
"- Прощайте, товарищи! - кричал он им сверху. - Вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь да хорошенько погуляйте! Что, взяли, чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся козак? Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из Русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!.."
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14.04.2024 11:03 Відповісти
Гоголь честно съехал с катушек.
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14.04.2024 11:17 Відповісти
нацпам'ятнюки вимагають Експертну комісію "додатково перевірити твори Булгакова, щоб чіткіше сформулювати результати попереднього аналізу". за такою "логікою" у пушкіна ви не знайдете жодного негативу на адресу українців, і у леніна також. відкривайте їм музеї, вони ж бо не білогвардійці. а якщо чесно, необхідно перевірити сам інститут вибіркової пам'яті. щось там засмерділо...
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14.04.2024 12:35 Відповісти
цензор є
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14.04.2024 12:37 Відповісти
Хто відмінив культуру, закривши музей ? Чужинцю. Його твори спалюють як кацапи нищать на Донбасі ШЕВЧЕНКА, якого визнавали у срср ?? Для чого вчителів української мови перевчають на кацапський язик ? Для культури ? А я кажу - для диктатури кацапського бидла над українським народом. Нам треба їх Пушкіни, Лермонтови чи графи ТолстИЄ ? Кого цікавить світова література, то читайте їх разом з Шекспіром, Лондоном, Екзюпері. Ніхто не забороняє, не арештовує. ПРОТЕ, Україна має своїх невідомих для загалу поетів, письменників вистачає. А їм навіть бюста немає. Це і є наша національна ганьба. https://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=52&bookid=21 І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь (Т. Шевченко)
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14.04.2024 12:44 Відповісти
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