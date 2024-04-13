Інститут нацпам’яті виступив проти закриття музею Булгакова: просить уточнити висновки про належність письменника до символів імперської політики РФ
Український інститут національної пам’яті звернувся до Експертної комісії з проханням додатково проаналізувати та уточнити фаховий висновок щодо об’єктів, пов’язані з письменником Михайлом Булгаковим, на належність до символів російської імперської політики
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті УІНП.
"Визнання чи невизнання об’єктів, повʼязаних із Булгаковим, символікою російської імперської політики не є "забороною Булгакова". Отже, висновок Експертної комісії щодо Михайла Булгакова не може настановою до закриття Літературно-меморіального музею Булгакова в Києві", - наголошує Інститут нацпам'яті.
Водночас УІНП зауважує, що якщо підтвердиться зневажливе ставлення письменника до "українського державотворення, ідеї незалежної української республіки, виразні симпатії та промоція російського імперіалізму, шовіністичні висловлювання на адресу неросійських народів, а також участь у формаціях, які воювали з українськими підрозділами під час Української революції 1917-1921 років", то порушать питання подальшої нормалізації його постаті в публічному просторі (називання на його честь географічних об’єктів, юридичних осіб, встановлення пам’ятників та пам’ятних знаків).
"Принагідно хочемо наголосити, що процес пропрацювання колоніального спадку, який набув значного розмаху після російського повномасштабного вторгнення і законодавчу рамку якому на державному рівні задає згаданий вище закон, не зводиться лише до усунення символіки російської імперської політики з публічного простору. Деколоніальне визволення не може відбутися без якісного осмислення українським суспільством свого минулого. Роль музеїв, які сприятимуть розумінню складних явищ в історії України, у цьому процесі одна з ключових", - наголосили в Інституті нацпам'яті.
УІНП закликав громадськість розділяти питання уславлення в публічному просторі та доступу до результатів творчої діяльності.
Що передувало?
Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті у своєму висновку заявила, що письменник Михайло Булгаков, попри те, що жив у Києві, зневажав українців та українську культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності та негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників.
Тому в Інституті нацпам'яті вважають, що присвоєння імені Булгакова географічним об’єктам, назвам юридичних осіб, об’єктам топонімії, а також установлення на його честь пам’ятників в Україні було втіленням русифікації як складової російської імперської політики.
В самому музеї висновки експертної комісії УІНП визнали не експертними, поданими без аргументації, а також такими, що "мають вигляд емоційно забарвлених" визначень "із розмитими інтерпретаціями".
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Требаще вияснити, хто його фінансував.
Хай інститут нацпам'яті вирішує, що робити, не даремно ж вони державні кошти отримують, але одне очевидно: зламати це не побудувати...
Треба запропонувати - відразу виясниться цінність тих речей.
Єдиний шлях зробити своє в якому буде більше змісту.
Якщо у нас лише заперечення совка/раші і нема свого то не дивуйтеся чому таке росіянське лайно як наприклад "слово пацана" стає популярним у молоді під час війни.
І не треба лити бруд на молодь, вона в усіх країнах приблизно однакова. Було б своє на фоні якого булгаков був би пересічним писакою і не було проблем.
На який Булгаков працював.
А правління Кравчука і Кучми - це не совок ?
Один секретар ЦК КПУ з ідеології, другий - секретар парторганізації "Южмашу".
30-річна людина сенсів не створює, для цього потрібен життєвий досвід.
Буде мир, будуть гроші - будуть і фільми про винищувача "Привида Києва",
про знищення крейсера "Москва", про Небесну Сотню, про кіборгів,
про захисників "Азовсталі", багато про що.
Україна не тінь Росії, а країна, де ще не було президента українця.
Совкове все було погане, все совкове розвалили, а своє що зробили? Продали совкову зброю людожерам в Африку а тепер бігають за поганою совковою зброєю по всьому світу, за совковими ТЕС плачуть, мріють відбудувати совкову Мрію.
"Україна не тінь Росії" - добре
А що є Україна???
Совок був поганий. Там була погана наука і погана промисловість. Поганий Південьмаш робив погані совкові ракети. А тепер у нас гарна аграрна країна яка продає зерно і олію.
Совок - агресор. росія - агресор. Україна - не росія.
А що є Україна? Буде відповідь?
Хороша совкова промисловість копіювала з запізненням західну.
Копіювала все - від атомної бомби до електробритви, і завжди гірше.
"Південмаш" робив ракети, а СРСР все одно залежав від цін на нафту.
Україні всього 30 років - згадайте якою була Америка 1806 року -
ні комп'ютерів, ні Тесли, ні Голівуду.
почуйте серце - є там Україна?
як є - вона обов'язково відмаякне і мої вітання - ви украінець!
Хохма вийшла з музеєм аснаватєля рускага міра скрябіна. Внучок ( основатєль Валдайского клуба) Ніконов за кошт Газпрому відкрив у Совєтску ( Йошкар - Ола) музей в будинку,де той жив. Однак місцеві соплємєннікі розграбували музей невдовзі після відкриття.
Я всіх тих гвардій і днів не читав, собаче серце бачив і тому не став час витрачати на прочитання. але "Майстер і Маргарита" в окремих цитатах були знайомі мені із статей вчених та популяризаторів науки. Чи це просто євреї піарили свого, чи справді в тому романі були висловлені якісь цінні думки, не читаючи було важко зрозуміти. І от вже аж в часи перебудови в обмін на макулатуру таки вдалося взяти два примірники цього роману (один як оригінальний подарунок комусь із друзів).
Читав і перечитував будучи з атеїстичним вихованням з великою цікавістю. І тому тепер часто цитую окремі його вислови як наприклад: Цеглина просто так кому попало на голову не впаде. І багато такого іншого.
Навіть зараз його герой воланд-сатана правий на сто відсотків: москвичі не змінилися за ці століття ніскільки. вони такі ж люди (нелюди) як і раніше, але квартирне питання їх занадто захопило. І тому вони якщо ми їм не віддаємо своє житло і свій добробут, то вони його просто знищують авіабомбами. Все оте нице в людині було вивалене булгаковим на сцену і показано у всій своїй мерзоті. це і про літераторів, і про сусідів, і про абсолютне відштовхування християнської моралі з їхнім "долой стид" та усуспільненням багатьох інтимним речей.
Те, що булгаков перебрехав християнську парадигму, для мене не є дивним. Бо скоріше всього він був вихований юдеєм і все бачив не українськими очима. Бо давно християнство стало невід'ємною ознакою українскості. Якщо православний говориш мовою - то скоріше всього ти є українець. Якщо ж протестант чи католик, то скоріше всього ти з німців чи поляків. Якщо ж - грекокатолик - то й гадати не треба. Тож зрозуміло, що булгаков українцем не був. але віддати його твори виключно у володіння московії, це значить позбутися частини нашої історії. Позбутися розуміння причин - чому незалежна Україна не відбулася сто років тому.
Да, Булгакову всё украинское казалось чуждым и враждебным. Но и только. А как насчёт Гоголя?
"Тараса Бульбу" читали? Так вам, млять, напомню, что такое настоящая пропаганда русского мира:
"- Прощайте, товарищи! - кричал он им сверху. - Вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь да хорошенько погуляйте! Что, взяли, чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся козак? Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из Русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!.."