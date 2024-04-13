Інститут нацпам’яті виступив проти закриття музею Булгакова: просить уточнити висновки про належність письменника до символів імперської політики РФ

Український інститут національної пам’яті звернувся до Експертної комісії з проханням додатково проаналізувати та уточнити фаховий висновок щодо об’єктів, пов’язані з письменником Михайлом Булгаковим, на належність до символів російської імперської політики

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті УІНП.

"Визнання чи невизнання об’єктів, повʼязаних із Булгаковим, символікою російської імперської політики не є "забороною Булгакова". Отже, висновок Експертної комісії щодо Михайла Булгакова не може настановою до закриття Літературно-меморіального музею Булгакова в Києві", - наголошує Інститут нацпам'яті.

Водночас УІНП зауважує, що якщо підтвердиться зневажливе ставлення письменника до "українського державотворення, ідеї незалежної української республіки, виразні симпатії та промоція російського імперіалізму, шовіністичні висловлювання на адресу неросійських народів, а також участь у формаціях, які воювали з українськими підрозділами під час Української революції 1917-1921 років", то порушать питання подальшої нормалізації його постаті в публічному просторі (називання на його честь географічних об’єктів, юридичних осіб, встановлення пам’ятників та пам’ятних знаків).

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"Принагідно хочемо наголосити, що процес пропрацювання колоніального спадку, який набув значного розмаху після російського повномасштабного вторгнення і законодавчу рамку якому на державному рівні задає згаданий вище закон, не зводиться лише до усунення символіки російської імперської політики з публічного простору. Деколоніальне визволення не може відбутися без якісного осмислення українським суспільством свого минулого. Роль музеїв, які сприятимуть розумінню складних явищ в історії України, у цьому процесі одна з ключових", - наголосили в Інституті нацпам'яті.

УІНП закликав громадськість розділяти питання уславлення в публічному просторі та доступу до результатів творчої діяльності.

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Що передувало?

Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті у своєму висновку заявила, що письменник Михайло Булгаков, попри те, що жив у Києві, зневажав українців та українську культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності та негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників.

Тому в Інституті нацпам'яті вважають, що присвоєння імені Булгакова географічним об’єктам, назвам юридичних осіб, об’єктам топонімії, а також установлення на його честь пам’ятників в Україні було втіленням русифікації як складової російської імперської політики.

В самому музеї висновки експертної комісії УІНП визнали не експертними, поданими без аргументації, а також такими, що "мають вигляд емоційно забарвлених" визначень "із розмитими інтерпретаціями".