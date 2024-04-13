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Новини Допомога Україні
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Трампістка Грін: Законопроєкт з допомогою Україні можуть розглянути наступного тижня

Конгресвумен-трампістка Марджорі Тейлор Грін

Конгресвумен-трампістка Марджорі Тейлор Грін, яка раніше ініціювала відставку спікера Палати представників від республіканців Майка Джонсона, заявила, що законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню можуть розглянути наступного тижня.

Про це вона написала в Twitter (X), передає Цензор.НЕТ.

Грін, яка виступає проти допомоги Києву, заявила, що на тлі загрози удару по Ізраїлю з боку Ірану, спікер Джонсон міг би винести окремий пакет допомоги Єврейській державі на розгляд вже цього тижня, але той нібито притримується логіки єдиного пакету.

"Але замість цього він, швидше за все, прив'яже допомогу Ізраїлю з 60 млрд доларів для України наступного тижня, після того, як Ізраїль вже зазнає нападу з боку Ірану, щоб чинити тиск на членів Конгресу з метою фінансування України", – зазначила вона.

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З огляду на це конгресвумен закликала не прив'язувати допомогу Ізраїлю з фінансовою підтримкою України.

Конгресвумен-трампістка Марджорі Тейлор Грін про допомогу Україні

Напередодні майбутній кандидат в президенти США Дональд Трамп після зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном дав зрозуміти, що не заперечує проти схвалення допомоги Україні, але у вигляді позики.

Автор: 

Конгрес США (1222) допомога і підтримка (1155)


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Топ коментарі
+19
яке мерзенне і..ло
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13.04.2024 19:05
+15
Хто ця стара швабра?
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13.04.2024 19:04
+15
Ця курва з зовнішністю порнозірки на пенсії поводиться наче вона вже віце-президент , а кишеньковий чихуахуйониш трампа Джонсон - це перша людина в Америці. Вона, *****, допомогу роздає за захист країнам у війні, наче милостиню бомжам під мостом.
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13.04.2024 19:19
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Хто ця стара швабра?
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13.04.2024 19:04 Відповісти
Невже колись цей жах(саботаж) закінчиться?
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13.04.2024 19:08 Відповісти
Схожа на зелену амебу Богуцьку.
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13.04.2024 19:59 Відповісти
ця конченна розповідае що українці массово вбивають християн..
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13.04.2024 22:17 Відповісти
пруф?
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13.04.2024 22:46 Відповісти
як шо цікаво самі шукайте..її заяви про гоніння на христіян в Україні..Й заяви що росія не вбивае христіян..а Україна вбивае...
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14.04.2024 19:42 Відповісти
яке мерзенне і..ло
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13.04.2024 19:05 Відповісти
від неї чоловік втік нещодавно - не витримав стервизму курви
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13.04.2024 19:31 Відповісти
Хто ж витримає дивитися на таке щодня .😄
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13.04.2024 20:04 Відповісти
Та це ж американська захарова!
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13.04.2024 19:42 Відповісти
захарова ще потворніше
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13.04.2024 21:40 Відповісти
То шоб Трамп на Милашку не поміняв
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13.04.2024 21:08 Відповісти
не треба брехати!
грін не трампістка. вона написала заяву про вихід!
ой!
то, не вона?
то, безкутна?
безкутна, не зеленська! вона написала заяву про вихід!
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13.04.2024 19:05 Відповісти
Да й то Бог, якщо навіть ця ... заговорила можливо дійсно приймуть.
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13.04.2024 19:06 Відповісти
***** крашена!
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13.04.2024 19:07 Відповісти
Вона не трампістка, вона путіністка, пішить правильно!
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13.04.2024 19:10 Відповісти
Вона трампістка-путіністка та майбутній віцепрепіздєнт Америки.
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13.04.2024 19:22 Відповісти
могильщики Америки
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13.04.2024 19:32 Відповісти
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13.04.2024 19:18 Відповісти
можуть розглянути, а можуть і не розглянути.
завдяки циркачам із республіканської партії, Америка перетворилася на суцільне шапіто
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13.04.2024 19:18 Відповісти
Зато в них стовідсоткова бронь )
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13.04.2024 19:45 Відповісти
У нас власних циркачів вистачає.
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14.04.2024 07:25 Відповісти
І хтось же в США за цю Мар'янку голосує
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13.04.2024 19:18 Відповісти
Можуть розглянути а можуть і не розглянути... Інфа 100% !
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13.04.2024 19:19 Відповісти
Ця курва з зовнішністю порнозірки на пенсії поводиться наче вона вже віце-президент , а кишеньковий чихуахуйониш трампа Джонсон - це перша людина в Америці. Вона, *****, допомогу роздає за захист країнам у війні, наче милостиню бомжам під мостом.
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13.04.2024 19:19 Відповісти
Розгляд допомоги Україні триває з грудня 2023.
До виборів мабуть її вже не буде. Бо хутін фінансує виборчу кампанію Трампа.
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13.04.2024 19:24 Відповісти
Трампістка Грін

Трампіздка...
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13.04.2024 19:24 Відповісти
Тепер , що кажуть піндоси,(як їх лагідно називають цапи) кожен раз якась брехня. Американці дійсно деградують, плутають добро і зло. Мабуть скоро їх накриє велика китайська жовта жопа.
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13.04.2024 19:25 Відповісти
Шльондра видно погано вчила історію що кацапня це потвори кінчені.
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13.04.2024 19:30 Відповісти
Напередодні майбутній кандидат в президенти США Дональд Трамп після зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном проти схвалення допомоги Україні, але у вигляді позики. Джерело:

А що хтось думав, що нас постійно утримуватимуть? Звичайно, у нас таких було багато, вони молилися на США, але останні події їм крила підрізали і спустили їх на землю.
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13.04.2024 19:33 Відповісти
Та дайте вже хоч якось.. нас знищують... Потім розберемось..
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13.04.2024 19:37 Відповісти
***** крашиная...
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13.04.2024 19:36 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1778293245774111231 https://twitter.com/i/status/1778293245774111231

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13.04.2024 19:47 Відповісти
А де голобородько? Де його "ідіть у сраку"?
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13.04.2024 19:49 Відповісти
с Шольцем по телефону разговаривает
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13.04.2024 19:50 Відповісти
шо рейтинг у рыжего падает , последний опрос показал у Байдена 41% у рыжего 37%
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13.04.2024 19:49 Відповісти
Ця істота мотивує згоду Трампа погрозою рушників почати війну з Ізраїлєм
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13.04.2024 20:08 Відповісти
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13.04.2024 19:58 Відповісти
Наступного тижня, а в якому місяці бо вже півроку виносите?
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13.04.2024 20:00 Відповісти
У часи Рейгана таку ТП навіть на поріг Конгресу не пустили. А зазар вона верховодить фракцією і по суті вирішує долі народів. Куди світ котиться....
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13.04.2024 20:05 Відповісти
**** ти фарбована........
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13.04.2024 20:35 Відповісти
На фоне этой ************ мудак Джонсон еще смотрится достойным человеком ((( А если действительно вынесет закон на голосование, так прямо и молодцом.
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13.04.2024 20:37 Відповісти
Ну це відома всім психічно хвора істота.... Там аналізи ніде брати...
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13.04.2024 20:59 Відповісти
...сором ,неабиякий за американських депутатів.
Але ,наші депутати, це взагалі , унікальні...
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13.04.2024 21:05 Відповісти
Трампіздка Грін. Трампіздка Спартц. Та яку тут дех то так завзято вихваляв.
Як близнюки сестри .
Шмари щє ті.
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13.04.2024 21:07 Відповісти
А вона кремлівська шавка і вірний глашатай кремля дуже таки схожа на гидку кацапку. На жахливу машку - полстакана (півсклянки)
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13.04.2024 21:27 Відповісти
трампістка грін може поцілувати мену у гузно
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13.04.2024 22:29 Відповісти
а шо, тьолка хоть куда! ))
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13.04.2024 22:39 Відповісти
фу яка некрасіва тьотя
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13.04.2024 22:42 Відповісти
На фото уособлення теперішньої Америки. Не пойми шо.
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13.04.2024 22:56 Відповісти
як ви собі думаєте - більшість коментарів приверне республіканців до українців після перекладу на англійську? а зараз гугл транслейт дає зробити це будь-кому. і кацапи точно пошлють це оцій конгрес-вумен.
цензор чомусь виставляє такі речі на всезагальний доступ. Я б коли б мав можливості, просто видалив би цю замітку. Чи хоча б закрив коменти.
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14.04.2024 08:25 Відповісти
 
 