Трампістка Грін: Законопроєкт з допомогою Україні можуть розглянути наступного тижня
Конгресвумен-трампістка Марджорі Тейлор Грін, яка раніше ініціювала відставку спікера Палати представників від республіканців Майка Джонсона, заявила, що законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню можуть розглянути наступного тижня.
Про це вона написала в Twitter (X), передає Цензор.НЕТ.
Грін, яка виступає проти допомоги Києву, заявила, що на тлі загрози удару по Ізраїлю з боку Ірану, спікер Джонсон міг би винести окремий пакет допомоги Єврейській державі на розгляд вже цього тижня, але той нібито притримується логіки єдиного пакету.
"Але замість цього він, швидше за все, прив'яже допомогу Ізраїлю з 60 млрд доларів для України наступного тижня, після того, як Ізраїль вже зазнає нападу з боку Ірану, щоб чинити тиск на членів Конгресу з метою фінансування України", – зазначила вона.
З огляду на це конгресвумен закликала не прив'язувати допомогу Ізраїлю з фінансовою підтримкою України.
Напередодні майбутній кандидат в президенти США Дональд Трамп після зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном дав зрозуміти, що не заперечує проти схвалення допомоги Україні, але у вигляді позики.
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грін не трампістка. вона написала заяву про вихід!
ой!
то, не вона?
то, безкутна?
безкутна, не зеленська! вона написала заяву про вихід!
завдяки циркачам із республіканської партії, Америка перетворилася на суцільне шапіто
До виборів мабуть її вже не буде. Бо хутін фінансує виборчу кампанію Трампа.
Трампіздка...
А що хтось думав, що нас постійно утримуватимуть? Звичайно, у нас таких було багато, вони молилися на США, але останні події їм крила підрізали і спустили їх на землю.
Але ,наші депутати, це взагалі , унікальні...
Як близнюки сестри .
Шмари щє ті.
цензор чомусь виставляє такі речі на всезагальний доступ. Я б коли б мав можливості, просто видалив би цю замітку. Чи хоча б закрив коменти.