Усі енергоблоки Запорізької АЕС перевели у стан "холодного зупину", - МАГАТЕ

Усі шість енергоблоків Запорізької атомної електростанції перебувають у стані "холодного зупину" вперше з кінця 2022 року. У суботу, 13 квітня, в цей стан був переведений останній - четвертий - реактор.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

Зазначається, що перехід у стан "холодного зупину" відбувся вранці та пов'язаний з завершенням опалювального сезону в місті Енергодар, де проживає більшість персоналу станції. П'ять інших блоків вже були у цьому стані, а зараз до них додався останній.

"Я вітаю цей крок, який Агентство рекомендувало впродовж певного часу, оскільки він підвищує загальну безпеку об'єкта. Агентство продовжуватиме уважно стежити за експлуатаційним станом Запорізької атомної електростанції та надавати технічно життєздатні альтернативи в контексті швидких змін та викликів", - зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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Гроссі зауважив, що рішення перевести енергоблоки у стан "холодного зупину" є позитивним, оскільки охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії, але воно "не вирішує фундаментальної проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції".

"Без сумніву, ядерна безпека та безпека на цьому великому ядерному об’єкті залишається дуже нестабільною", - додав він.

Говорячи про загрозу безпеці ЗАЕС, в МАГАТЕ зазначили, що сьогодні експерти агентства, які перебувають на АЕС, чули "виходи" артилерії поблизу станції. Деякі, були на близькій відстані, деякі далі, але все одно були гучними.

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