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Усі енергоблоки Запорізької АЕС перевели у стан "холодного зупину", - МАГАТЕ

заес

Усі шість енергоблоків Запорізької атомної електростанції перебувають у стані "холодного зупину" вперше з кінця 2022 року. У суботу, 13 квітня, в цей стан був переведений останній - четвертий - реактор.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

Зазначається, що перехід у стан "холодного зупину" відбувся вранці та пов'язаний з завершенням опалювального сезону в місті Енергодар, де проживає більшість персоналу станції. П'ять інших блоків вже були у цьому стані, а зараз до них додався останній.

"Я вітаю цей крок, який Агентство рекомендувало впродовж певного часу, оскільки він підвищує загальну безпеку об'єкта. Агентство продовжуватиме уважно стежити за експлуатаційним станом Запорізької атомної електростанції та надавати технічно життєздатні альтернативи в контексті швидких змін та викликів", - зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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Гроссі зауважив, що рішення перевести енергоблоки у стан "холодного зупину" є позитивним, оскільки охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії, але воно "не вирішує фундаментальної проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції".

"Без сумніву, ядерна безпека та безпека на цьому великому ядерному об’єкті залишається дуже нестабільною", - додав він.

Говорячи про загрозу безпеці ЗАЕС, в МАГАТЕ зазначили, що сьогодні експерти агентства, які перебувають на АЕС, чули "виходи" артилерії поблизу станції. Деякі, були на близькій відстані, деякі далі, але все одно були гучними.

Читайте також: Гроссі: Прямі атаки на Запорізьку АЕС значно підвищили ризик ядерної аварії

Автор: 

МАГАТЕ (708) Запорізька АЕС (1400) Рафаель Гроссі (289)


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ой!
чи нє?
я ж вивчав фізику в школі.
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13.04.2024 20:38 Відповісти
Кого він вітає??? Нейтральність гроссі показує його імпотентне дно
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13.04.2024 20:49 Відповісти
Він вітає із закінченням опалювального сезону??
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13.04.2024 20:58 Відповісти
Він не знає що на думці у росіян.
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13.04.2024 21:10 Відповісти
Была самая мощная АЭС в Европе.
В таком режиме она не рассчитана работать. Походу русня её просто добивает, но чтоб катастрофы не было, но чтоб и запустить снова уже было не возможно
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13.04.2024 21:34 Відповісти
Вони саме готуються її підключити до своєї системи і запустити. Гівнюк гросі сам повідомив вчора, що Путін сказав йому про це.
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13.04.2024 23:52 Відповісти
Я думаю, що потрібно її знищити. Вони шантажують нас цією станцією. Чому ми не можемо?
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13.04.2024 23:54 Відповісти
 
 