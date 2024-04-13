Республіканці в Сенаті США стурбовані можливою відставкою спікера Джонсона, - The Hill

Республіканці в Сенаті стурбовані й розчаровані можливістю того, що консерватори Палати представників змістять другого спікера за шість місяців. Вони застерігають їх за будь-яку ціну уникнути цього.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Hill.

Зазначається, що республіканці занепокоєні тим, що чим ближче спікер Майк Джонсон до того, щоб поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні, тим більше зростає ймовірність того, що Марджорі Тейлор Грін (республіканка та трампістка - ред.) спробує провести голосування щодо своєї заяви про відставку – той самий механізм, який був використаний для усунення попереднього спікера Кевіна Маккарті.

"Я просто не знаю, чому хтось інший повинен виконувати цю роботу. Якщо Майк Джонсон виявляється неадекватним, я не знаю нікого іншого, хто б навіть спробував це зробити. У нього найкращі дипломатичні навички, він досить консервативний. Але тягар управління дуже реальний, і я просто не знаю, чому хтось хоче взяти на себе цей тягар на короткий термін", - сказав сенатор-республіканець Кевін Крамер.

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"Сказати, що республіканці в Сенаті були шоковані жовтневим епізодом, коли вісім республіканців і всі демократи зробили Кевіна Маккарті (республіканець, Каліфорнія) першим в історії спікером, якого відсторонили від посади, було б применшенням", - зазначає видання.

Боротьба, що розпочалася після цього, підірвала значну частину роботи, запланованої на решту року та початок 2024 року, включаючи державне фінансування.

"Саме те, як Джонсон ставився до фінансування уряду – угода, яку він уклав з демократами, щоб уряд працював – разом з його очікуваним планом винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні, підштовхнуло Грін подати заяву про відставку, яка, за її словами, була попередженням для Джонсона. Грін та інші консерватори також розлютилися на Джонсона в п'ятницю за те, що він допоміг ухвалити законопроєкт щодо дозволу на стеження за кордоном без вимоги ордера", - пише The Hill.

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Вона поки що не ініціювала голосування про відставку, але деякі члени Палати представників вважають, що це лише питання часу.

"Це ціла концепція, що складається з безлічі дрібниць, які продовжують складатися. Це здається неминучим", - зауважила в інтерв'ю виданню The Hill член Палати представників Кет Каммак (Республіканська партія Флориди).

Ця ідея непокоїть республіканців у Сенаті, які вважають, що Джонсон опинився у безвихідному становищі, оскільки він не має права на помилку і, по суті, змушений покладатися на демократів у схваленні ключових питань, резюмує видання.

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