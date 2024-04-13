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Новини
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Республіканці в Сенаті США стурбовані можливою відставкою спікера Джонсона, - The Hill

джонсон,майк

Республіканці в Сенаті стурбовані й розчаровані можливістю того, що консерватори Палати представників змістять другого спікера за шість місяців. Вони застерігають їх за будь-яку ціну уникнути цього.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Hill.

Зазначається, що республіканці занепокоєні тим, що чим ближче спікер Майк Джонсон до того, щоб поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні, тим більше зростає ймовірність того, що Марджорі Тейлор Грін (республіканка та трампістка - ред.) спробує провести голосування щодо своєї заяви про відставку – той самий механізм, який був використаний для усунення попереднього спікера Кевіна Маккарті.

"Я просто не знаю, чому хтось інший повинен виконувати цю роботу. Якщо Майк Джонсон виявляється неадекватним, я не знаю нікого іншого, хто б навіть спробував це зробити. У нього найкращі дипломатичні навички, він досить консервативний. Але тягар управління дуже реальний, і я просто не знаю, чому хтось хоче взяти на себе цей тягар на короткий термін", - сказав сенатор-республіканець Кевін Крамер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спікер Джонсон працює над стратегією допомоги Україні на тлі загрози відставки, - CNN

"Сказати, що республіканці в Сенаті були шоковані жовтневим епізодом, коли вісім республіканців і всі демократи зробили Кевіна Маккарті (республіканець, Каліфорнія) першим в історії спікером, якого відсторонили від посади, було б применшенням", - зазначає видання.

Боротьба, що розпочалася після цього, підірвала значну частину роботи, запланованої на решту року та початок 2024 року, включаючи державне фінансування.

"Саме те, як Джонсон ставився до фінансування уряду – угода, яку він уклав з демократами, щоб уряд працював – разом з його очікуваним планом винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні, підштовхнуло Грін подати заяву про відставку, яка, за її словами, була попередженням для Джонсона. Грін та інші консерватори також розлютилися на Джонсона в п'ятницю за те, що він допоміг ухвалити законопроєкт щодо дозволу на стеження за кордоном без вимоги ордера", - пише The Hill.

Читайте також: У Конгресі ініціюють усунення Джонсона з посади спікера Палати представників, - The Hill

Вона поки що не ініціювала голосування про відставку, але деякі члени Палати представників вважають, що це лише питання часу.

"Це ціла концепція, що складається з безлічі дрібниць, які продовжують складатися. Це здається неминучим", - зауважила в інтерв'ю виданню The Hill член Палати представників Кет Каммак (Республіканська партія Флориди).

Ця ідея непокоїть республіканців у Сенаті, які вважають, що Джонсон опинився у безвихідному становищі, оскільки він не має права на помилку і, по суті, змушений покладатися на демократів у схваленні ключових питань, резюмує видання.

Також читайте: Білий дім закликав спікера Джонсона просувати схвалений Сенатом проєкт із допомогою Україні

Автор: 

США (22417) Сенат США (593) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+24
Уже пох..уй.Украину и так уже довели до ручки.Это не помощь,это полное издевательство и страна-откровенно разменная карта.Так в нормальных и демократических странах не поступают...Это позорище,позорище на весь мир.Одна пусковая шахта баллистических ядерных ракет в украине,стоила больше,чем эти ****** дали помощи за два года.Бывшей великой,справедливой Америки больше нет,она выродилась в сборище клоунов,популистов,маразматиков и предателей *********.Точка
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13.04.2024 21:18
+18
ніякої допомоги і не буде... досить дрочить на США, забудьте, США повні нікчеми з яких сміється вже весь світ, навіть макаки їм по губам водять і прогнали як обісцяних собак, тепер плавають в обхід. Вони і не планували нам допомагати по справжньому, цідили по піпетці і вихвалялись що дивіться "ми за копійки їбемо русню чужими руками", у бідона були всі інструменти в руках, булоб бажання.
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13.04.2024 21:26
+16
Завдяки рудому клоуну, конгрес США перетворився на шапіто. парашия і китай ржуть із цього цирку дерьмократії.
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13.04.2024 21:12
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Треба за США турбуватися, це набагато більше ніж отой, від трампа, заробітчанин…
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13.04.2024 21:07 Відповісти
Спікеріада може затягнутись до літа - до Украіни буде пох
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13.04.2024 21:07 Відповісти
Пора ставки робити кому першому пипець прийде - нам без допомоги США , чи США самі себе закопають так що не вигребуться(( Ті конгресмени докеруються до того , що корейський любитель кока -коли штати окупує як у дешевому американському бойовику було , а вони у конгресі будуть чубитися у кого яйця сталевіші , вже он іран на янкі поклав довгого з пробором , іще пару занепокоєнь і їм тринда ((
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13.04.2024 21:37 Відповісти
Знов мастурбовані...
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13.04.2024 21:08 Відповісти
*****.
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13.04.2024 21:08 Відповісти
Гнать этого пид...раса взашей...А лучше распять в трусиках,вместе с его рыжим хозяином "подкуйловником"
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13.04.2024 21:10 Відповісти
Правильно. Після цього про допомогу від США можна офіційно забути. Бо вони будуть ще місяці зо 2 вибирати нового спікера, а там і передвиборчі перегони почнуться.
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13.04.2024 21:14 Відповісти
Уже пох..уй.Украину и так уже довели до ручки.Это не помощь,это полное издевательство и страна-откровенно разменная карта.Так в нормальных и демократических странах не поступают...Это позорище,позорище на весь мир.Одна пусковая шахта баллистических ядерных ракет в украине,стоила больше,чем эти ****** дали помощи за два года.Бывшей великой,справедливой Америки больше нет,она выродилась в сборище клоунов,популистов,маразматиков и предателей *********.Точка
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13.04.2024 21:18 Відповісти
Це дійсно очевидно. Але мені здається будь-яка допомога краще ніж нічого. Проста матматика. Ну ми для США прості дикуни, яких вдалося роззброїти (ядерка, ракети та стратегічна авіація) без жодних гарантій. Світ жорстокий, ми хотіли бути в ньому жертвами і ми ними стали.
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13.04.2024 22:17 Відповісти
ніякої допомоги і не буде... досить дрочить на США, забудьте, США повні нікчеми з яких сміється вже весь світ, навіть макаки їм по губам водять і прогнали як обісцяних собак, тепер плавають в обхід. Вони і не планували нам допомагати по справжньому, цідили по піпетці і вихвалялись що дивіться "ми за копійки їбемо русню чужими руками", у бідона були всі інструменти в руках, булоб бажання.
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13.04.2024 21:26 Відповісти
Хіба вони винні, що за наші вожді за намисто зі скла віддали ядерку?! Ми просто виявились такими ж розумними, як і більшість корінних народів Північної Америки.
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13.04.2024 22:20 Відповісти
Саме США і пресувало Україну щодо ЯЗ тож їх провина тут є. Нашим дебілам треба було поставити умови, що віддамо тільки за негайне прийняття до НАТО або ратифікацію оборонного договору з США, а не за фількіну грамоту.
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14.04.2024 02:14 Відповісти
"Гнати" - щоби що?
Одного вже "прогнали" півроку тому (8 республіканців та 200 демократів). І що - краще стало?
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13.04.2024 21:19 Відповісти
Нехай ***** ставе на голосування допомогу Україні та Ізраїлю і буде й далі керувати.
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13.04.2024 21:11 Відповісти
Нікчема тут ти кацапе.
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13.04.2024 21:23 Відповісти
Що в ольгіно нові методички роздали? Це від тебе кацапом тхне за кілометр ...
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14.04.2024 14:41 Відповісти
Де твій комент зник некчемо?
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14.04.2024 14:42 Відповісти
Та тиж мабуть адмінам настучав, стучати це ваше всьо, кацапе. На цьому крапка, спілкуватись з різними довбойобами немає бажання ...
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14.04.2024 14:46 Відповісти
А ну бот кацапский факти давай!
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14.04.2024 15:56 Відповісти
Не має фактів - не має бажання?
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14.04.2024 15:57 Відповісти
Завдяки рудому клоуну, конгрес США перетворився на шапіто. парашия і китай ржуть із цього цирку дерьмократії.
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13.04.2024 21:12 Відповісти
Вони не ржуть а смикають за доларові ниточки.
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13.04.2024 21:18 Відповісти
І цей рудий клоун настільки узурпував владу, що навіть ще не став офіційним кандидатом в президенти керує Америкою. А той що зараз легітимний президент може хіба що робити заяви і заклики, які ніхто не слухає.
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13.04.2024 22:58 Відповісти
Ну да, а бидон такой несгибаемый светоч демократии. Просрал все полимеры.
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14.04.2024 08:48 Відповісти
І тут стурбовані.....
За це слово потрібно сажати - довічно!
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13.04.2024 21:13 Відповісти
Нехай доведе, що має яйця і поставить на голосування сенатський законопроєкт, а не бігає до трампла і марджорі їбати її у сраку грін по кожну літеру, хаотично збираючи з них слова. хлопчик на побігеньках спікер та ще й респ. МакКейна на їх дупу нема. ізмєльчал рєспубліканєц.
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13.04.2024 21:17 Відповісти
Боти )(уйловскої та зермаковскі працюють на повну. Евгений чмо і лайно тут тільки ти.
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13.04.2024 21:26 Відповісти
У Конгресі лиха утворились:
Повії з ******* зцепились...
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13.04.2024 21:22 Відповісти
Одна руда паскуда, яка тільки один раз відсмоктала у ***** і дроче на ті спогади як комуняки на совок, та хоче відсмоктати ще раз будь-якою ціною, тримає у заручниках весь цивілізований світ!
Ідіотократія якась.
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13.04.2024 21:23 Відповісти
Из 60 млрд. помощи "для Украины" 48 остаются в США и идут на ВПК США. Эти 48 надо было уже давно отделить от остальных 12 и направить помощь Украине оружием и боеприпасами. Насчёт остальных 12 можно с этим бутербродом аж до выборов бодаться...
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13.04.2024 21:26 Відповісти
У тебе чудовий шлунок , за раз кілограм шинки і грамів триста сиру треба уміти з'їсти , заздрю щирою заздрістю .
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13.04.2024 21:41 Відповісти
Правильно робив , там нічого природного , лайняна хімією нашпигована шинка і такий самий фарбований сир ((
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13.04.2024 23:19 Відповісти
Kak там у вас в Оркске, вода спала?
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13.04.2024 23:46 Відповісти
Вони не тим мають бути стурбовані , вони мають бути стурбовані можливим відновленням СССР2 у разі якщо Україна програє і підпише капітуляцію, ось що їх має турбувати, по факту те що їх має турбувати це недостатня військова допомога Україні, яка може привести до програшу...
Їм не правильно пояснили пріоритети... бо у разі нашого програшу їм вже по суті буде похер хто буде наступним сопля Байден чи аферист Трам, так як США втратять усе...
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13.04.2024 21:35 Відповісти
Погоджуюсь з усім, крім " неправильно їм пояснили". Хто їм міг щось неправильно пояснити? Це ж політичне керівництво країни цивілізації майбутньог, теоретично мало би бути . І примітивним було б вважати, що вони настільки деградували за короткий час.
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13.04.2024 21:47 Відповісти
"...Їм не правильно пояснили пріоритети..."
А хто мав їм пояснювати? Наша зелень, котра сама нічого у міжнародних відносинах ні бельмеса?
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13.04.2024 21:52 Відповісти
Потужна послиця маркарова.
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14.04.2024 08:49 Відповісти
Марджорі Тейлор...трясця їй...Грін...гм...Демократія завжди така, скажімо , таки недосконала штука, а що вже лицеміііірна. Отака реальність, поки що.
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13.04.2024 21:37 Відповісти
Почитай скільки протрималася грецька демократія ( а це звідти пішло) і все стане на свої місця , ми просто помиляємося коли вважаємо що та демократія існувала весь античний період , насправді там відлік десятиліттями був , отак само прийшов кінець демократії на основі західного світу , рудий кандидат недавно оприлюднив свої сподівання - він хоче щоб у США було так як у північній кореї - він говорив , а всі слухали ......
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13.04.2024 21:46 Відповісти
Слушно Ви зауважили. Слабким втішенням може бути ,хіба що, усвідомлення того , як всіляких покидьків , які мріють торпедувати американську демократію, порве народжений її падінням агресивний монстр.
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13.04.2024 21:58 Відповісти
Тільки Джонсон наблизився, тільки до подання на розгляд пакету допомоги Україні, вилізли ***** (тільки так) і будуть його міняти. Трамп і трампісти не союзники Україні, цього і близько немає!!!
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13.04.2024 21:41 Відповісти
Нікуди він не наблизився. Він просто затягує голосування, а якщо дотягне коли Трамп офіційно стане кандидатом, то ніхто це питання вже не буде розглядати.
А хіба демократи союзники України? Згадайте, Клінтона, який тиском і погрозами змусив Україну відмовитись від ядерної зброї та підсунув папірець з гарантіями від яких потім Обама і Байден відмовилися.
А хіба напередодні вторгнення хіба не Байден як папуга повторював, що американські солдати не будуть воювати в Україні і цим ще більше спонукав путіна до війни?
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13.04.2024 23:22 Відповісти
Гарного йому копняка під сраку!
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13.04.2024 21:44 Відповісти
а я нет
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13.04.2024 21:44 Відповісти
Картковий будинок 2
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13.04.2024 21:47 Відповісти
Сукины дети позорят Америку.
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13.04.2024 21:53 Відповісти
Нехай відсосуть самі у себе ******* аммммерика, зразок демоннннкратії... скільки можна найобува...ти
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13.04.2024 22:11 Відповісти
а чого можливою? цей під*р скоро піде на х*й
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13.04.2024 22:27 Відповісти
хитровимаханий чел прагне всидіти на трьох стільцях )))
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13.04.2024 22:33 Відповісти
У республіканців в Конгресі більшість аж у один голос. Я б не виключав що через місяць спікером стане демократ. Сучці Спартц пора міняти партію, все одно її ніхто не слухає (факт зафіксований) і наступний термін їй не світить.
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13.04.2024 22:39 Відповісти
Він що, конгресмен?
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13.04.2024 23:19 Відповісти
Їрмак є Вєрховний Главно-Хозяйствуючий.
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14.04.2024 20:28 Відповісти
Вибачаюся, збрехав. Розклад 218 на 213.
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14.04.2024 00:12 Відповісти
 
 