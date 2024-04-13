Уряд Польщі створить Раду з питань співпраці з Україною, до якої увійдуть представники науки, бізнесу, влади та місцевого самоврядування.

Про це повідомив майбутній голова цієї ради, голова комісії Сейму РП у закордонних справах Павел Коваль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Прем'єр-міністр уже підписав розпорядження, буде створена Рада з питань співпраці з Україною, прем'єр-міністр призначив мене її головою. Це буде громадський орган, до якого увійдуть представники науки, бізнесу, влади та місцевого самоврядування. Його склад буде укомплектовано найближчими тижнями", - заявив Коваль.

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Він додав, що Рада матиме свій офіс та робочі групи, які буде сформовано найближчим часом, а також визначено перелік їхніх обов’язків. Рада матиме свій секретаріат, її функціонуванням займатиметься канцелярія прем’єра Польщі.

Коваль зауважив, що ця інституція працюватиме над питаннями залучення Польщі у відбудову України. Вона співпрацюватиме з польськими аналітичними центрами - Польським економічним інститутом і Центром східних досліджень.

Політик повідомив, що в суботу відкривається філіал Ради у Підкарпатському воєводстві, що межує з Україною, оскільки питання транскордонної співпраці будуть одним з елементів співпраці з Україною.

За його словами, інституція комплексно підходитиме до польсько-українських відносин.

"Ми оцінюємо, що вони виняткові не лише через історичні питання, а й через залученість Польщі в допомогу щодо захисту України та роль Польщі у процесі її відбудови", - підкреслив Коваль.

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Він додав, що Рада має сприяти тому, щоб якомога більше компаній, органів самоврядування й неурядових організацій Польщі брало участь у процесі відбудови України.