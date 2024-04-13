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Уряд Польщі створить Раду з питань співпраці з Україною

Україна та Польща

Уряд Польщі створить Раду з питань співпраці з Україною, до якої увійдуть представники науки, бізнесу, влади та місцевого самоврядування.

Про це повідомив майбутній голова цієї ради, голова комісії Сейму РП у закордонних справах Павел Коваль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Прем'єр-міністр уже підписав розпорядження, буде створена Рада з питань співпраці з Україною, прем'єр-міністр призначив мене її головою. Це буде громадський орган, до якого увійдуть представники науки, бізнесу, влади та місцевого самоврядування. Його склад буде укомплектовано найближчими тижнями", - заявив Коваль.

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Він додав, що Рада матиме свій офіс та робочі групи, які буде сформовано найближчим часом, а також визначено перелік їхніх обов’язків. Рада матиме свій секретаріат, її функціонуванням займатиметься канцелярія прем’єра Польщі.

Коваль зауважив, що ця інституція працюватиме над питаннями залучення Польщі у відбудову України. Вона співпрацюватиме з польськими аналітичними центрами - Польським економічним інститутом і Центром східних досліджень.

Політик повідомив, що в суботу відкривається філіал Ради у Підкарпатському воєводстві, що межує з Україною, оскільки питання транскордонної співпраці будуть одним з елементів співпраці з Україною.

За його словами, інституція комплексно підходитиме до польсько-українських відносин.

"Ми оцінюємо, що вони виняткові не лише через історичні питання, а й через залученість Польщі в допомогу щодо захисту України та роль Польщі у процесі її відбудови", - підкреслив Коваль.

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Він додав, що Рада має сприяти тому, щоб якомога більше компаній, органів самоврядування й неурядових організацій Польщі брало участь у процесі відбудови України.

Автор: 

Польща (8471) співпраця (1054) відбудова (352)


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Топ коментарі
+5
Всеодно відмовтесь від польських товарів! Досить підтримувати польських блокувальників українськими грошима!
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13.04.2024 23:27
+3
95 анал скоро сольйотса и сібется з України. А ви тут їбітеся як хочете
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13.04.2024 23:13
+3
а мені що до того? В сусідки критичні скорше не минуть... (
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13.04.2024 23:19
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Дякую, що не з обкуреним 95 кварталом
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13.04.2024 23:07 Відповісти
95 анал скоро сольйотса и сібется з України. А ви тут їбітеся як хочете
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13.04.2024 23:13 Відповісти
Вони вже давно на низькому старті, просто ще не все вкрали.
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14.04.2024 08:52 Відповісти
Ну для шапіто-95 можна спільний орган з рольниками забацати. І ті й інші дуже працьовиті, продуктивні, щоб їм усім повилазило.
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13.04.2024 23:17 Відповісти
а мені що до того? В сусідки критичні скорше не минуть... (
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13.04.2024 23:19 Відповісти
Всеодно відмовтесь від польських товарів! Досить підтримувати польських блокувальників українськими грошима!
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13.04.2024 23:27 Відповісти
і скільки часу вони -ці ради- планують працювати???? Скільки ЩЕ часу наші кордони будуть заблоковані "фермерами ", які весною чомусь не повертаються до роботи і перевізниками, що не їдуть далі Львова, бо у нас "война"..СЮР!!! З листопада місяца практично заблокований експорт ВСЬОГО, не зерна- ВСЬОГО!!! брати пояки нам брати доти, поки їм вигідно... Нема у нас братів.
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14.04.2024 02:07 Відповісти
Я взагалі не бачу ніяких бенефітів для України від співпраці з "гієною європи". Вона так відкрила Україні ринок ЄС, що українська економіка вже більше року втрачає по 8 млрд на місяць від блокування кордону рольниками. Може якихось інших партнерів пошукати у світі?! Німеччина чи Британія дуже непогано допомагають і саме головне - нічого не блокують
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14.04.2024 07:36 Відповісти
До речі, показовою діяльності польського уряду щодо співпраці з Україною є візит прем'єр-міністра - туска у францію, де той умовив макрона заблокувати ввезення української агропродукції у ЄС.
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14.04.2024 07:40 Відповісти
Зараз іран атакує Ізраїль. Йорданія надала свій повітряний простір аби американські і британські літаки знищували іранські ракети. А що в подібній ситуації робила польща? вона супроводжувала російські ракети через свою територію аби ті якнайкраще уразили об'єкт на українській території. А ще було блокування українського кордону, ще було блокування українського агроекспорту, ще була незаконна заборона агропродукції з України. Тобто польща якнайкраще за останні роки доводила, що Україні взагалі краще не мати ніяких справ з нею.
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14.04.2024 08:25 Відповісти
 
 