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Новини Війна
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Усі партнери мають перелік зброї, яка потрібна нам для перемоги, - Зеленський

зеленський

Наразі всі партнери України знають, яке саме зброя та техніка потрібна нашій країні

Про це в інтерв’ю американському телеканалу PBS розповів президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Є конкретна зброя, щоб іти вперед, є конкретна зброя, щоб захистити небо, є засоби, щоб розблокувати небо, щоб люди йшли вперед. Усі партнери мають цей план. Мають на руках (перелік. - Ред.) того, що нам технічно дуже потрібно", - розповів Зеленський.

У розмові він нагадав, що "ми боремося з великою армією". "Так, вони не шкодують людей, вони їх не навчають, вони не такі навчені, як наші хлопці, але їх велика кількість. У них необмежена кількість людей і велика кількість снарядів. Це не їхнє виробництво. Це виробництво Ірану. Вони їм передавали 300-350 "Шахедів" на місяць. І кожного місяця вони застосовували по нас таку кількість", – зазначив Зеленський.

Також читайте: Зеленський проти розділення законопроєкту США про допомогу Україні та Ізраїлю: Це чиста політика, їм все одно, скільки людей гине у нас щодня

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) допомога (8328)


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Топ коментарі
+7
Давай, Вова. Всё, ****, сдал. зарубил, раздербанил. Клянчи теперь. Это твоя тема. Нема чого казать, у тебя получается. Так что, с поганой овцы, хоть шерсти клок.
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16.04.2024 12:27
+5
Вот і дибіл хитрозадий, я це ***** як бачу то зразу рвотний рефлекс відчуваю.
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16.04.2024 12:38
+2
Ми вспіваємо розкрадати допомогу наших партнерів,тож закликаю потроїти зусилля та слати нам більше грошей-закінчив Зелупа.
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16.04.2024 12:30
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Давай, Вова. Всё, ****, сдал. зарубил, раздербанил. Клянчи теперь. Это твоя тема. Нема чого казать, у тебя получается. Так что, с поганой овцы, хоть шерсти клок.
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16.04.2024 12:27 Відповісти
это что, день философский мудростей зели?
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16.04.2024 12:29 Відповісти
Я надеюсь эта Зелупина цитата войдет в новую книгу Зегевары. Пора бы уже издать цитатник Зе.
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16.04.2024 12:38 Відповісти
Ми вспіваємо розкрадати допомогу наших партнерів,тож закликаю потроїти зусилля та слати нам більше грошей-закінчив Зелупа.
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16.04.2024 12:30 Відповісти
огласите позалуста весь список?
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16.04.2024 12:30 Відповісти
Вот і дибіл хитрозадий, я це ***** як бачу то зразу рвотний рефлекс відчуваю.
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16.04.2024 12:38 Відповісти
А дупу підняти, від відосиків відійти, і дип. корпусу копняка, щоб працювали. До такого і сам не додумався, і ніхто не підкаже ніяк?
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16.04.2024 12:38 Відповісти
Вова, тиж з травня 2019 року забив всі арсенали! Чого як ота акторка з немецьких фільмів для дорослих готовий зараз прийняти у любій позі та з любой сторони? А, забув, тож ти асфальтом арсенали забівав.
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16.04.2024 12:39 Відповісти
Треба задіяти 5-6 толкових менеджерів, і питання буде вирішене...
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16.04.2024 12:43 Відповісти
Партнери мають перелік, а дЄрмак має інший ! Що НЕ потрібно Україні для перемоги. З візою нашого дуже "занепокоєнного" президента. "Бабло, давай бабло, і ми всіх партнерів .... СДЄЛАЄМ !"
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16.04.2024 12:58 Відповісти
у мене є список, чого мені не вистачає....
власний завод, банк, літак, та 10-20 лямів баксів на рахунку
і що????
а нікуя, пилюкою припадає мій список...
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16.04.2024 12:58 Відповісти
"Промови та звернення Президента Володимира Зеленського"
https://kniga.biz.ua/ua/book-komplekt-promovi-ta-zvernennia-prezidenta-volodimira-zelenskogo-0035901.html
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16.04.2024 13:11 Відповісти
Іноді я думаю, що час поставити питання Заходу, що саме затримуванням передачі нам зброї і навіть захисту ППО, він хоче отримати в підсумку?
Знищення народу України? Поступове і відчайдушне, і криваве?
Інших варіантів я не бачу за для чого всі ці зволікання
Може час попередити, що життя найвища цінність кожної людини і якщо іншого виходу не буде аби захищатися, то буде скасована заборона покидати Україну всім, аби не тримати біля рострільної стіни людей ні чим не гірших ні за ізраільтян, ні за європейців, ні за громадян США і будь якої іншої країни?
Чомусь все частіше згадую історію 32-33,36-43 років(
І зовсім не здивуюсь коли почнуть будувати стіну трампа тільки між нами і Європою, "фермери" допоможуть.
Дна не існує в питаннях підлості або безучасності(
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16.04.2024 13:33 Відповісти
Вони хочуть, щоб зепадло перестало красти і викинуло за порєбрік всіх агентів фсб, що зібрало біля себе. А краще, щоб сказало: я устал, я ухожу. І тоді Порошенко і його команда зможе врятувати країну. А з цим лайном нам всім жопа.
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16.04.2024 13:43 Відповісти
А навіщо ти за блазня голосувала у 2019 році? Захід нам нічого не винен від слова "взагалі". Радій закритим оборонним програмам, руйнуванням оборонпрому, розмінуванню, скороченню армії, зриву мобілізації з літа 2023 року, яйцям по 17, пальному по 84 грн. і т.д.
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16.04.2024 14:12 Відповісти
Зеленский клянчит у всех, как сирота на Курском вокзале и готов принять от каждого с любой стороны, как актриса из фильма для взрослых.
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16.04.2024 14:07 Відповісти
Ми вже бачили, як буратінка у Байдена ленд-ліз просив. Бідолашна маркарова відбрехувалася, як тільки могла та не знала, що кому казати.
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16.04.2024 15:53 Відповісти
 
 