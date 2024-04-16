Усі партнери мають перелік зброї, яка потрібна нам для перемоги, - Зеленський
Наразі всі партнери України знають, яке саме зброя та техніка потрібна нашій країні
Про це в інтерв’ю американському телеканалу PBS розповів президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Є конкретна зброя, щоб іти вперед, є конкретна зброя, щоб захистити небо, є засоби, щоб розблокувати небо, щоб люди йшли вперед. Усі партнери мають цей план. Мають на руках (перелік. - Ред.) того, що нам технічно дуже потрібно", - розповів Зеленський.
У розмові він нагадав, що "ми боремося з великою армією". "Так, вони не шкодують людей, вони їх не навчають, вони не такі навчені, як наші хлопці, але їх велика кількість. У них необмежена кількість людей і велика кількість снарядів. Це не їхнє виробництво. Це виробництво Ірану. Вони їм передавали 300-350 "Шахедів" на місяць. І кожного місяця вони застосовували по нас таку кількість", – зазначив Зеленський.
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власний завод, банк, літак, та 10-20 лямів баксів на рахунку
і що????
а нікуя, пилюкою припадає мій список...
https://kniga.biz.ua/ua/book-komplekt-promovi-ta-zvernennia-prezidenta-volodimira-zelenskogo-0035901.html
Знищення народу України? Поступове і відчайдушне, і криваве?
Інших варіантів я не бачу за для чого всі ці зволікання
Може час попередити, що життя найвища цінність кожної людини і якщо іншого виходу не буде аби захищатися, то буде скасована заборона покидати Україну всім, аби не тримати біля рострільної стіни людей ні чим не гірших ні за ізраільтян, ні за європейців, ні за громадян США і будь якої іншої країни?
Чомусь все частіше згадую історію 32-33,36-43 років(
І зовсім не здивуюсь коли почнуть будувати стіну трампа тільки між нами і Європою, "фермери" допоможуть.
Дна не існує в питаннях підлості або безучасності(