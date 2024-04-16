Усі партнери мають перелік зброї, яка потрібна нам для перемоги, - Зеленський

Наразі всі партнери України знають, яке саме зброя та техніка потрібна нашій країні

Про це в інтерв’ю американському телеканалу PBS розповів президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Є конкретна зброя, щоб іти вперед, є конкретна зброя, щоб захистити небо, є засоби, щоб розблокувати небо, щоб люди йшли вперед. Усі партнери мають цей план. Мають на руках (перелік. - Ред.) того, що нам технічно дуже потрібно", - розповів Зеленський.

У розмові він нагадав, що "ми боремося з великою армією". "Так, вони не шкодують людей, вони їх не навчають, вони не такі навчені, як наші хлопці, але їх велика кількість. У них необмежена кількість людей і велика кількість снарядів. Це не їхнє виробництво. Це виробництво Ірану. Вони їм передавали 300-350 "Шахедів" на місяць. І кожного місяця вони застосовували по нас таку кількість", – зазначив Зеленський.

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