В Україні майже 37 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти, - Лубінець

Станом на сьогодні до Єдиного реєстру зниклих за надзвичайних обставин осіб внесли понад 37 тисяч громадян України. Це - цивільні діти й дорослі, а також безвісти зниклі військові. Однак число може бути значно вищим.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на конференції "Цивільні в незаконному утриманні Росією: спільні кроки влади та громадянського суспільства задля їхнього звільнення", передає Цензор.НЕТ.

"Росія викрадає цивільних ще з 2014 року. Цивільні піддаються різним формам насилля. Наразі вдома лише 147 цивільних", - зазначив він.

За його словами, Україна також верифікувала близько 1700 людей, яких незаконно затримала Росія. Їх верифікували за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста та іншими способами.

"Майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти: це діти, цивільні та військові. Ці цифри можуть бути значно більшими", - наголосив він.

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"Водночас ми робимо все можливе, щоб зрушити питання повернення цивільних із точки нуль. Зокрема, це у фокусі роботи Офісу Омбудсмана та одне із завдань пункту 4 Формули миру. Окрім цього, за ініціативи нашої інституції Україна створила Міжнародну платформу за звільнення незаконно затриманих РФ цивільних осіб", - наголосив Лубінець.

За його словами, наразі Офіс Омбудсмена робить все можливе, щоб зрушити питання повернення цивільних.

Зокрема, створює робочі групи країн, які будуть тиснути на РФ, проводить перемовини та шукає державу-покровительку. Також намагається знайти країну-платформу для публічного відкриття комунікації по цивільних. Крім того, Офіс Омбудсмена обговорює з Туреччиною можливість відкрити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення.

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