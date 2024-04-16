В Украине почти 37 тысяч человек считаются пропавшими без вести, - Лубинец

На сегодня в Единый реестр пропавших при чрезвычайных обстоятельствах лиц внесли более 37 тысяч граждан Украины. Это гражданские дети и взрослые, а также без вести пропавшие военные. Однако число может быть значительно выше.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на конференции "Граждане в незаконном содержании Россией: общие шаги власти и гражданского общества для их освобождения", передает Цензор.НЕТ.

"Россия похищает гражданских еще с 2014 года. Гражданские подвергаются разным формам насилия. Сейчас дома только 147 гражданских", - отметил он.

По его словам, Украина также верифицировала около 1700 человек, которых незаконно задержала Россия. Их верифицировали при содействии Международного комитета Красного Креста и другими способами.

"Почти 37 тысяч человек считаются пропавшими без вести: это дети, гражданские и военные. Эти цифры могут быть значительно больше", - подчеркнул он.

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"В то же время мы делаем все возможное, чтобы сдвинуть вопрос о возвращении гражданских с точки ноль. В частности, это в фокусе работы Офиса Омбудсмана и одна из задач пункта 4 Формулы мира. Кроме этого, по инициативе нашей институции Украина создала Международную платформу за освобождение незаконно задержанных РФ гражданских человек", - подчеркнул Лубинец.

По его словам, сейчас Офис Омбудсмена делает все возможное, чтобы поднять вопрос возвращения гражданских.

В частности, создает рабочие группы стран, которые будут давить на РФ, ведет переговоры и ищет покровительницу. Также пытается найти страну-платформу для публичного открытия коммуникации по гражданским. Кроме того, Офис Омбудсмена обсуждает с Турцией возможность открыть гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения.

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