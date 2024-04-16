РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10109 посетителей онлайн
Новости Война
1 265 5

В Украине почти 37 тысяч человек считаются пропавшими без вести, - Лубинец

дмитро,лубінець

На сегодня в Единый реестр пропавших при чрезвычайных обстоятельствах лиц внесли более 37 тысяч граждан Украины. Это гражданские дети и взрослые, а также без вести пропавшие военные. Однако число может быть значительно выше.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на конференции "Граждане в незаконном содержании Россией: общие шаги власти и гражданского общества для их освобождения", передает Цензор.НЕТ.

"Россия похищает гражданских еще с 2014 года. Гражданские подвергаются разным формам насилия. Сейчас дома только 147 гражданских", - отметил он.

По его словам, Украина также верифицировала около 1700 человек, которых незаконно задержала Россия. Их верифицировали при содействии Международного комитета Красного Креста и другими способами.

"Почти 37 тысяч человек считаются пропавшими без вести: это дети, гражданские и военные. Эти цифры могут быть значительно больше", - подчеркнул он.

Также читайте: Си Цзиньпин назвал "четыре принципа для предотвращения выхода кризиса в Украине из-под контроля"

"В то же время мы делаем все возможное, чтобы сдвинуть вопрос о возвращении гражданских с точки ноль. В частности, это в фокусе работы Офиса Омбудсмана и одна из задач пункта 4 Формулы мира. Кроме этого, по инициативе нашей институции Украина создала Международную платформу за освобождение незаконно задержанных РФ гражданских человек", - подчеркнул Лубинец.

По его словам, сейчас Офис Омбудсмена делает все возможное, чтобы поднять вопрос возвращения гражданских.

В частности, создает рабочие группы стран, которые будут давить на РФ, ведет переговоры и ищет покровительницу. Также пытается найти страну-платформу для публичного открытия коммуникации по гражданским. Кроме того, Офис Омбудсмена обсуждает с Турцией возможность открыть гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине создадут группы для поиска пропавших без вести во время войны

Автор: 

пропавший без вести (152) Лубинец Дмитрий (449)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хорошо "отдохнули от войны". Кровавую цену Украина заплатила за майские шашлычки с вином от одного тупого недомерка. И как не страшно, но это еще далеко не предел.
показать весь комментарий
16.04.2024 15:02 Ответить
й не кажи, путін ваш це та ще мразота, щоб він сдох, правда?
показать весь комментарий
16.04.2024 15:16 Ответить
Шо правда очі коле? КАБи асфальтом не збиваються, нє? Зедрянь іпана.
показать весь комментарий
16.04.2024 15:44 Ответить
Для зеленой альтернативно одаренной - нит никакого вашего путена - есть просто *****. Так доходчиво или еще раз повторить чтобы запомнила?
показать весь комментарий
16.04.2024 17:03 Ответить
асфальтик погрызи, погань зеленая
показать весь комментарий
16.04.2024 20:40 Ответить
 
 