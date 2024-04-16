Дві людини постраждали внаслідок удару РФ по Золочеву на Харківщині
Росіяни скинули керовану авіабомбу на будівлю "Укрпошти" у смт Золочів у Харківській області, є постраждалі.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"О 14:00 окупанти обстріляли смт Золочів Богодухівського району керованою авіабомбою. Влучили в будівлю "Укрпошти". 57-річна жінка та 49-річний чоловік із акубаротравмами доставлені до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.
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