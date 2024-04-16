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Новини Агресія Росії проти України
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Дві людини постраждали внаслідок удару РФ по Золочеву на Харківщині

обстріл,харківщина,золочів

Росіяни скинули керовану авіабомбу на будівлю "Укрпошти" у смт Золочів у Харківській області, є постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"О 14:00 окупанти обстріляли смт Золочів Богодухівського району керованою авіабомбою. Влучили в будівлю "Укрпошти". 57-річна жінка та 49-річний чоловік із акубаротравмами доставлені до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

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