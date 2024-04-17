У Чернігові пролунали вибухи

Під час повітряної тривоги в Чернігові пролунали вибухи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Суспільне Чернігів.

"У Чернігові чутно вибухи!" - йдеться у повідомленні.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що вибухів було три. Також, за їхніми даними, в місті здіймається стовп диму.

Крім того, як повідомляють телеграм-канали, вибух пролунав у Ніжинському районі.

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Повітряну тривогу на Чернігівщині було оголошено о 8:50.