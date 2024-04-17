У Чернігові пролунали вибухи
Під час повітряної тривоги в Чернігові пролунали вибухи.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Суспільне Чернігів.
"У Чернігові чутно вибухи!" - йдеться у повідомленні.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що вибухів було три. Також, за їхніми даними, в місті здіймається стовп диму.
Крім того, як повідомляють телеграм-канали, вибух пролунав у Ніжинському районі.
Повітряну тривогу на Чернігівщині було оголошено о 8:50.
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показати весь коментар17.04.2024 09:37 Відповісти Мені подобається 2
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