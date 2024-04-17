В Чернигове прогремели взрывы
Во время воздушной тревоги в Чернигове были слышны взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Чернігів.
"В Чернигове слышны взрывы!" – говорится в сообщении.
Местные телеграм-каналы пишут, что взрывов было три. Также, по их данным, в городе поднимается столб дыма.
Кроме того, как сообщают телеграм-каналы, взрыв прогремел в Нежинском районе.
Воздушная тревога на Черниговщине была объявлена в 8:50.
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показать весь комментарий17.04.2024 09:37 Ответить Мне нравится 2
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