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Новости Война
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В Чернигове прогремели взрывы

обстріл_лого

Во время воздушной тревоги в Чернигове были слышны взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Чернігів.

"В Чернигове слышны взрывы!" – говорится в сообщении.

Местные телеграм-каналы пишут, что взрывов было три. Также, по их данным, в городе поднимается столб дыма.

Кроме того, как сообщают телеграм-каналы, взрыв прогремел в Нежинском районе.

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Воздушная тревога на Черниговщине была объявлена в 8:50.

Автор: 

обстрел (26862) Чернигов (883)


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коли вже вся рузня подохне... Планета зітхне з полегшенням
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17.04.2024 09:37 Ответить
 
 