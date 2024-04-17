В Чернигове прогремели взрывы

Во время воздушной тревоги в Чернигове были слышны взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Чернігів.

"В Чернигове слышны взрывы!" – говорится в сообщении.

Местные телеграм-каналы пишут, что взрывов было три. Также, по их данным, в городе поднимается столб дыма.

Кроме того, как сообщают телеграм-каналы, взрыв прогремел в Нежинском районе.

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Воздушная тревога на Черниговщине была объявлена в 8:50.