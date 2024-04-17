Вибух пролунав в Одесі

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Глава ОВА Кіпер закликав жителів Одеси та Одеського району перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики.

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