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Новини Війна
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Вибух пролунав в Одесі

вибух

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Глава ОВА Кіпер закликав жителів Одеси та Одеського району перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики.

Читайте: Рашисти вдарили ракетами по Чернігову: є жертви та поранені, - ОВА (оновлено)

Автор: 

вибух (4433) Одеса (5432)


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Не чув. Мабуть далеко від нашого будинку.
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17.04.2024 09:52 Відповісти
Приліт, нажаль
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17.04.2024 09:55 Відповісти
Мощные взрывы в Джанкое: горит один из главных военных аэродром РФ в Крыму.
Поражен крупнейший российский хаб с вертолетами Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52.
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17.04.2024 10:01 Відповісти
Там, ніби, ще й пускові з цирконами накрили.
Чекаємо на підтвердження
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17.04.2024 10:17 Відповісти
 
 