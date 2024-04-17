Взрыв прогремел в Одессе
В Одессе во время воздушной тревоги был взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Глава ОВА Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики.
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Поражен крупнейший российский хаб с вертолетами Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52.
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