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Новости Война
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Взрыв прогремел в Одессе

вибух

В Одессе во время воздушной тревоги был взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Глава ОВА Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики.

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Автор: 

взрыв (6721) Одесса (7864)


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