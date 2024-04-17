Взрыв прогремел в Одессе

В Одессе во время воздушной тревоги был взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Глава ОВА Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики.

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