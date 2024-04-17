Рашисты ударили ракетами по Чернигову: есть жертвы и раненые, - ОВА (обновлено)
Сегодня, 17 апреля, российские войска обстреляли Чернигов. Взрывы прозвучали во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг ударил ракетами по Чернигову. Есть жертвы и раненые", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги в Чернигове были слышны взрывы.
"Прилет" по объектам социальной инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие. На месте работают все экстренные службы", - отметил исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако.
По информации Чауса, враг нанес три ракетных удара по Чернигову, много раненых гражданских.
Топ комментарии
+15 Яр Холодний
показать весь комментарий17.04.2024 09:52
+14 Oleksiy #463323
показать весь комментарий17.04.2024 09:54
+6 Alex_Dimitrov
показать весь комментарий17.04.2024 10:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у якомусь "расслабленном состоянии" ...
"Ми в цьому районі відключили всі комунікації: світло, газ. Для того, щоб не було ще більших руйнувань", - повідомив в.о. міського голови.
При цьому він наголосив, що атаковані були об'єкти соціальної інфраструктури, які не пов'язані з критичною інфраструктурою.
Тримайся Черниiгiв-вся Украiна та Суми з вами! 😥🤝
https://twitter.com/i/status/1780489565465096641
Та що ЦЬОМУ та ЦИМ Україна ? В останній момент ЦЕЙ і ЦІ втечуть з України в Ізраїль, Туреччину, Емірати, Каріби ( перелік можна продовжити) і на Захід до своїх рахунків і нерухомості, як втік в Емірати останній президент Афганістану Ашраф Гані... а в Афганістані зараз Талібан.
ВСЕ ДУЖЕ ПОГАНО!
О , черговий ЗЕЛЕбобик отозвался ! Так это ты и такие как ты "победили" Пороха в 2019 году ? Вот так выглядит ваша "победа" спустя 5 лет безумного Президентства веселого хлопчиська ?
С такой "победой" уже никакие поражения не страшны !!!
Антиукраинскую пропаганду вели перед выборами 2019 года телеканалы Хасид-ТВ , впаривая " мудрому наріду73%" ЦЬОГО в качестве президента Украины! Да Путло просто обалдело от счастья , когда увидел какого гарного та веселого довбодятла ему на блюдечке преподнес " мудрому наріду73%" ... грех было не напасть на Украину , такой возможности уже в будущем могло и не быть . И Путло напало . ВЕЛИКА ПОДЯКА от Путла " мудрому наріду73%"!