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Рашисты ударили ракетами по Чернигову: есть жертвы и раненые, - ОВА (обновлено)

вибух

Сегодня, 17 апреля, российские войска обстреляли Чернигов. Взрывы прозвучали во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг ударил ракетами по Чернигову. Есть жертвы и раненые", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги в Чернигове были слышны взрывы.

Также читайте: В Чернигове прогремели взрывы

"Прилет" по объектам социальной инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие. На месте работают все экстренные службы", - отметил исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако.

По информации Чауса, враг нанес три ракетных удара по Чернигову, много раненых гражданских.

Автор: 

ракеты (3549) Чернигов (883) Чаус Николай (329)


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Топ комментарии
+15
А тобі з "Німеччини" видніше - у якому "расслабленном состоянии" знаходиться Чернігів?
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17.04.2024 09:52
+14
Від Зеленого гундосика у відповідь полетить незламна та рішуча миска шашликів у відповідь! Прапвда смєшно, Зедебіли?
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17.04.2024 09:54
+6
Мы им вертолеты в Джанкое, они нам гражданских в Чернигове... вот уроды...
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17.04.2024 10:02
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де, полум'яний гундосик від зе!передаста?
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17.04.2024 09:43 Ответить
к сожалению Чернигов после того как орков откинули находится в расслабленном состоянии..., приведет ли жителей города в чувства данный обстрел(
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17.04.2024 09:46 Ответить
А тобі з "Німеччини" видніше - у якому "расслабленном состоянии" знаходиться Чернігів?
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17.04.2024 09:52 Ответить
можем в Че набиться на чашку чая и обсудить "расслабленное состояние" жителей города
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17.04.2024 11:10 Ответить
Ну так приїжджай і "набивайся"! А мені - не треба Бо я там живу А от морду тобі тут буде кому набить - "аналітег сраний"!
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17.04.2024 11:30 Ответить
а внимательно читать совсем не алле? там ясно написано что я в Чернигове
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17.04.2024 11:31 Ответить
Це для тебе "ясно написано" Але якщо ти таке пишеш - то ти з тих "мудаків" які в блокаду гавкали що вояки - сволочі Бо ставили зенітки посеред міста І тому по них били літаки А те що вони прикривали насосні станції - щоб місто в нечистотах не захлинулося - вони не думали Але після того як їм в Чернігові почали бить морди - вони заткнулися Але тепер у вас є "Цензор" - щоб продовжувать "гнусить" Бо тут по морді не отримаєш!
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17.04.2024 11:38 Ответить
ты дурко где прочитал что я что-то про военных ляпал?!!читай внимательно бляха что пишут а потом встревай со-своим "праведным гневом"!!!!!
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17.04.2024 11:42 Ответить
Ти, гнида, пишеш у тому самому ключі - я сказав саме про це А зараз (не я перший тебе туди "відсилаю")
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17.04.2024 11:45 Ответить
да как-то фиолетово кого куда и в который раз ты отсылаешь
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17.04.2024 13:50 Ответить
Колись таким як ти Альберт Ейнштейн сказав: "Іноді краще промовчати і виглядати ідіотом, ніж розтулити пельку і розвіяти усі сумніви..."
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17.04.2024 14:18 Ответить
Розлаблені?.. а не пішов би ти!
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17.04.2024 10:05 Ответить
не можу, там тобой занято p.s а где я не прав? только мотивированно дай ответ
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17.04.2024 11:09 Ответить
Ще воно тикати мені буде, то мій дім.
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17.04.2024 11:49 Ответить
Всi прикордонi мiста та села, включно Сумщину, знаходяться
у якомусь "расслабленном состоянии" ...
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17.04.2024 11:10 Ответить
Від Зеленого гундосика у відповідь полетить незламна та рішуча миска шашликів у відповідь! Прапвда смєшно, Зедебіли?
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17.04.2024 09:54 Ответить
У Чернігові частково зникло світло
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17.04.2024 10:00 Ответить
В районі, де були прильоти, відключили всі комунікації, - Ломако

"Ми в цьому районі відключили всі комунікації: світло, газ. Для того, щоб не було ще більших руйнувань", - повідомив в.о. міського голови.

При цьому він наголосив, що атаковані були об'єкти соціальної інфраструктури, які не пов'язані з критичною інфраструктурою.
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17.04.2024 10:50 Ответить
Спiвчуваю... Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏
Тримайся Черниiгiв-вся Украiна та Суми з вами! 😥🤝
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17.04.2024 11:16 Ответить
Мы им вертолеты в Джанкое, они нам гражданских в Чернигове... вот уроды...
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17.04.2024 10:02 Ответить
нічого нового. кацапи завжди так робили, роблять і будуть робити, доки існують.
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17.04.2024 10:11 Ответить
Відповідь буде потужною - розформують 67 бригаду "Правий Сектор", так би мовити "денацифікація "
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17.04.2024 10:11 Ответить
Видео удара...
https://twitter.com/i/status/1780489565465096641
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17.04.2024 10:12 Ответить
😥😠
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17.04.2024 11:20 Ответить
Чекаємо на вечірню реакцію Военного Вождя! В полночь ОНО опять будет дякувати тех , дякувати этих , співчувати тем , співчувати этим , будет опять перечислять с кем встретился или с кем переговорил по телефону .... одно и тоже уже третий год. А Україна буде руйнуватися ...

Та що ЦЬОМУ та ЦИМ Україна ? В останній момент ЦЕЙ і ЦІ втечуть з України в Ізраїль, Туреччину, Емірати, Каріби ( перелік можна продовжити) і на Захід до своїх рахунків і нерухомості, як втік в Емірати останній президент Афганістану Ашраф Гані... а в Афганістані зараз Талібан.

ВСЕ ДУЖЕ ПОГАНО!
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17.04.2024 11:08 Ответить
Тільки перед тим, як здриснути з країни, вони ще сильніше "закрутять гайки" новими "драконівськими" закончиками!
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17.04.2024 11:13 Ответить
ти кацапська троляка ведеш антиукраїнську пропаганду
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17.04.2024 11:35 Ответить
" ... ведеш антиукраїнську пропаганду ".

О , черговий ЗЕЛЕбобик отозвался ! Так это ты и такие как ты "победили" Пороха в 2019 году ? Вот так выглядит ваша "победа" спустя 5 лет безумного Президентства веселого хлопчиська ?
С такой "победой" уже никакие поражения не страшны !!!

Антиукраинскую пропаганду вели перед выборами 2019 года телеканалы Хасид-ТВ , впаривая " мудрому наріду73%" ЦЬОГО в качестве президента Украины! Да Путло просто обалдело от счастья , когда увидел какого гарного та веселого довбодятла ему на блюдечке преподнес " мудрому наріду73%" ... грех было не напасть на Украину , такой возможности уже в будущем могло и не быть . И Путло напало . ВЕЛИКА ПОДЯКА от Путла " мудрому наріду73%"!
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17.04.2024 16:20 Ответить
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - все более и более возрастающее количество смертей украинцев.
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17.04.2024 22:10 Ответить
 
 