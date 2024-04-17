Рашисты ударили ракетами по Чернигову: есть жертвы и раненые, - ОВА (обновлено)

Сегодня, 17 апреля, российские войска обстреляли Чернигов. Взрывы прозвучали во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг ударил ракетами по Чернигову. Есть жертвы и раненые", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги в Чернигове были слышны взрывы.

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"Прилет" по объектам социальной инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие. На месте работают все экстренные службы", - отметил исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако.

По информации Чауса, враг нанес три ракетных удара по Чернигову, много раненых гражданских.