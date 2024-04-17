Канада надасть Україні кредит у $300 млн на пільгових умовах
Уряд Канади цьогоріч надасть Україні черговий пільговий кредит на 400 млн канадських доларів (близько 307 млн доларів США).
Про це йдеться у проєкті держбюджету Канади, який напередодні внесли до парламенту країни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У бюджеті-2024 оголошено про намір Канади надати Україні 2,4 млрд дол позик у 2024-му році, з яких 2 млрд дол вже було перераховано 20 березня через спеціальний адміністративний рахунок МВФ, аби гарантувати спроможність уряду України й надалі надавати послуги своїм громадянам", - стверджується у документі.
Окрім цього, Канада протягом п’яти років перерахує Європейському банку реконструкції та розвитку 137,2 млн євро, які будуть спрямовані на реконструкцію України. "Окрім безпосередньої підтримки у її боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, Україна потребує допомоги у відбудові економіки й інфраструктури після завданої путінською війною шкоди. Канада та наші союзники працюють над підтримкою реконструкції України та гарантуванням того, що після війни настане світле майбутнє", - наголошується у державному кошторисі.
Загалом після початку повномасштабного російського вторгнення, Канада вже надала Україні різноманітної фінансової, гуманітарної, військової та іншої допомоги на понад 10 млрд дол США.
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