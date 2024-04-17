У Чернігові потрібна кров для поранених під час обстрілу

Чернігівців закликають здавати кров для постраждалих під час ракетної атаки РФ.

Відповідне повідомлення опублікував Чернігівський обласний центр крові, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Терміново! Дуже потребуємо вашої допомоги! особливо негативний резус!" - йдеться у повідомленні.

Кров можна здати за адресою вул. Пирогова, 13.

Тел. реєстратури +38 (0462) 91-60-12.

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