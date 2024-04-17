В Чернигове нужна кровь для раненых во время обстрела
Черниговцев призывают сдавать кровь для пострадавших во время ракетной атаки РФ.
Соответствующее сообщение опубликовал Черниговский областной центр крови, сообщает Цензор.НЕТ.
"Срочно! Очень нуждаемся в вашей помощи! особенно отрицательный резус!" – говорится в сообщении.
Кровь можно сдать по адресу ул. Пирогова, 13.
Тел. регистратуры +38 (0462) 91-60-12.
Утром 17 апреля во время воздушной тревоги в Чернигове раздались взрывы. Враг выпустил по городу три ракеты. Рашисты попали в объект гражданской инфраструктуры. Есть жертвы и раненые среди гражданских.
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