Співаку з Буковини Герелло, який виправдовує збройну агресію РФ проти України, повідомлено про підозру, - СБУ
Служба безпеки зібрала доказову базу на соліста Маріїнського театру, співака з буковинським корінням Василя Герелло, який публічно підтримує збройну агресію РФ проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ у Вінницькій області.
За даними слідства, Герелло відкрито виступав на підтримку країни-агресора, зокрема під час масових заходів за участю Путіна на честь незаконної окупації Криму.
Також у своїх інтерв’ю та публічних виступах з початку 2000-х він розповідав про "єдність братських народів" і про те, що "більшість українців за Росію".
Крім того, у серпні 2023 року Герелло на запрошення військово-політичного керівництва країни-агресора виступив на концерті у військово-медичній академії ім. С. Кірова для російських бойовиків, які брали участь у війні проти України.
Під час заходу він висловився на підтримку російських загарбників та героїзував їхню учать у війні проти України.
Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь Кремля.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Герелло про заочну підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 436 (пропаганда війни).
Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи задля його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.
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А на росії він часом не у відрядженні знаходиться? "Па культурнаму абмєну"?
про какую гарилу?
да не про гарилу - а гарила сосна палала
Проблема в тому, що на початку 2000-х (у той рік затонула пл "курськ") власне один знайомий СБУшник з Південмашу розповідав мені про єдність братських народів, і що більшість українців за рассею.
Його героєм був павєл судоплатов, він вважав Степана Бандеру нацистом, а в кабінеті в нього була ікона МП.
Така куйня, малята...
щоб співав ультразвуком..
Це ж не *****, не яник і навіть не Ківа, який охорону мав. Просто ножичком на вулиці десь пирнути чи на парковці торгівельного центру - це ж неважко і сильно крутого планування не потребує!
Правоохоронні органи отримують цілі списки точок продажу нелегальних сигарет і дані про нелегальні фабрики, але нічого не відбувається. Безакцизні сигарети конфіскують, потім вони мають нібито підти військовим, але зрештою знову опиняються на чорному ринку. Джерело:
Внутряні органи зосереджені на всяких герелло...