Співаку з Буковини Герелло, який виправдовує збройну агресію РФ проти України, повідомлено про підозру, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на соліста Маріїнського театру, співака з буковинським корінням Василя Герелло, який публічно підтримує збройну агресію РФ проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ у Вінницькій області.

За даними слідства, Герелло відкрито виступав на підтримку країни-агресора, зокрема під час масових заходів за участю Путіна на честь незаконної окупації Криму.

Також у своїх інтерв’ю та публічних виступах з початку 2000-х він розповідав про "єдність братських народів" і про те, що "більшість українців за Росію".

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Крім того, у серпні 2023 року Герелло на запрошення військово-політичного керівництва країни-агресора виступив на концерті у військово-медичній академії ім. С. Кірова для російських бойовиків, які брали участь у війні проти України.

Під час заходу він висловився на підтримку російських загарбників та героїзував їхню учать у війні проти України.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь Кремля.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Герелло про заочну підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 436 (пропаганда війни).

Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи задля його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.