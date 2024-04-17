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Новини
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Співаку з Буковини Герелло, який виправдовує збройну агресію РФ проти України, повідомлено про підозру, - СБУ

василь,герелло

Служба безпеки зібрала доказову базу на соліста Маріїнського театру, співака з буковинським корінням Василя Герелло, який публічно підтримує збройну агресію РФ проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ у Вінницькій області.

За даними слідства, Герелло відкрито виступав на підтримку країни-агресора, зокрема під час масових заходів за участю Путіна на честь незаконної окупації Криму.

Василь Герелло - підозра від СБУ

Також у своїх інтерв’ю та публічних виступах з початку 2000-х він розповідав про "єдність братських народів" і про те, що "більшість українців за Росію".

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Крім того, у серпні 2023 року Герелло на запрошення військово-політичного керівництва країни-агресора виступив на концерті у військово-медичній академії ім. С. Кірова для російських бойовиків, які брали участь у війні проти України.

Під час заходу він висловився на підтримку російських загарбників та героїзував їхню учать у війні проти України.

Василь Герелло

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь Кремля.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Герелло про заочну підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 436 (пропаганда війни).

Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи задля його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Автор: 

СБУ (12765) артисти (216) співак (40) підозра (756)


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Топ коментарі
+18
Булоб непогано урізноманітнити концерти кабзона й виступами цього контрацептива...
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17.04.2024 12:13
+11
Сподіваюсь, що зарплату від маріїнського театру на картку "співак" отримує вчасно?
А на росії він часом не у відрядженні знаходиться? "Па культурнаму абмєну"?
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17.04.2024 12:16
+8
"у своїх інтерв'ю та публічних виступах з початку 2000-х він розповідав про "єдність братських народів" і про те, що "більшість українців за Росію..."

Проблема в тому, що на початку 2000-х (у той рік затонула пл "курськ") власне один знайомий СБУшник з Південмашу розповідав мені про єдність братських народів, і що більшість українців за рассею.

Його героєм був павєл судоплатов, він вважав Степана Бандеру нацистом, а в кабінеті в нього була ікона МП.

Така куйня, малята...
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17.04.2024 12:25
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Булоб непогано урізноманітнити концерти кабзона й виступами цього контрацептива...
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17.04.2024 12:13 Відповісти
Їм би не завадили ще народні артисти України - кіркоров, басков, кролікі, молочний... До всіх треба добратись...
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17.04.2024 13:41 Відповісти
а що воно таке? Частушки співає?
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17.04.2024 13:57 Відповісти
грохніть тихенько того кобзона,всеодно його ніхто не знає )
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17.04.2024 12:14 Відповісти
Сподіваюсь, що зарплату від маріїнського театру на картку "співак" отримує вчасно?
А на росії він часом не у відрядженні знаходиться? "Па культурнаму абмєну"?
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17.04.2024 12:16 Відповісти
Ціла купа рос.хахлів недобитків підтримують війну, велика кількість родичів пересварені, але вони народ Донбасяу бульше *******, чим свої батьків, братів, родичів в Україні.
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17.04.2024 12:18 Відповісти
герелло - анука спой нам гарила
про какую гарилу?
да не про гарилу - а гарила сосна палала
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17.04.2024 12:19 Відповісти
цей соліст, відомий любитель "руцьких щей". солить для них капусту й консервує посолене в одній парашній консерваторії. більше нічим не знаменитий.
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17.04.2024 12:21 Відповісти
То нехай вже і прізвище підлаштує на більш скрєпну, типу "Гаврілла"
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17.04.2024 12:25 Відповісти
"у своїх інтерв'ю та публічних виступах з початку 2000-х він розповідав про "єдність братських народів" і про те, що "більшість українців за Росію..."

Проблема в тому, що на початку 2000-х (у той рік затонула пл "курськ") власне один знайомий СБУшник з Південмашу розповідав мені про єдність братських народів, і що більшість українців за рассею.

Його героєм був павєл судоплатов, він вважав Степана Бандеру нацистом, а в кабінеті в нього була ікона МП.

Така куйня, малята...
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17.04.2024 12:25 Відповісти
яйця відрізати..
щоб співав ультразвуком..
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17.04.2024 12:28 Відповісти
От я не розумію, що заважає прибирати таких? ну чи там умовну сімонян?
Це ж не *****, не яник і навіть не Ківа, який охорону мав. Просто ножичком на вулиці десь пирнути чи на парковці торгівельного центру - це ж неважко і сильно крутого планування не потребує!
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17.04.2024 12:28 Відповісти
Там спочатку ціла черга на ліквідацію з пілотів стратегічної авіації...
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17.04.2024 12:46 Відповісти
Ну ті перебувають у воєнних містечках віддалених, а ці - в мацквє...
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17.04.2024 13:00 Відповісти
Скільки ж їх ще цих Херелло є? І багато з них процвітають на неокупованій території!
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17.04.2024 12:30 Відповісти
хто знав такого п.дора раніше, "дякую" блд за рекламу
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17.04.2024 12:35 Відповісти
Нах...це отут потрібно,якась нікчема.
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17.04.2024 12:47 Відповісти
Цікаво, якби не ця стаття, скільки б людей в Україні знало про цю погань?
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17.04.2024 12:49 Відповісти
Тютюнова мафія завдає мільярдні збитки бюджету. Ці гроші могли б піти на зброю, - Gazeta Wyborcza

Правоохоронні органи отримують цілі списки точок продажу нелегальних сигарет і дані про нелегальні фабрики, але нічого не відбувається. Безакцизні сигарети конфіскують, потім вони мають нібито підти військовим, але зрештою знову опиняються на чорному ринку. Джерело:

Внутряні органи зосереджені на всяких герелло...
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17.04.2024 12:52 Відповісти
Такй собі анілорак.
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17.04.2024 13:02 Відповісти
Шоб у його срака горiлла!
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17.04.2024 13:20 Відповісти
Горилла
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17.04.2024 13:54 Відповісти
До сраки ваші "заочні підозри". Ради цього варто утримувати державним коштом арагву "підозрянтів" (сбу, проКУРВАтури, набу сап,мвс...), чисельність якої перевищує чисельність ЗСУ???
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17.04.2024 15:05 Відповісти
 
 