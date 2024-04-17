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Новини
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Лідери країн G7 близькі до узгодження плану використання заморожених російських активів для фінансування України, - МЗС Великої Британії

кемерон,девід

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що між лідерами західних країн-членів G7 намітився консенсус щодо  того, як скористатися більш ніж 220 мільярдами фунтів стерлінгів російських активів, які було заморожено після того, як диктатор Володимир Путін віддав наказ про вторгнення в Україну 2022 року. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Telegraph.

"Я думаю, що намітився консенсус щодо того, що відсотки за цими активами можуть бути використані для підтримки набагато більшої фінансової допомоги Україні", - заявив Кемерон

Міністр заявив, що існує "відповідь", навколо якої країни G7 "можуть об'єднатися".

"Якщо ми зможемо це зробити, ми дійсно зможемо надати реальну фінансову вогневу міць Україні на основі цих активів, а не надавати активи безпосередньо",  сказав Кемерон.

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Автор: 

G-7 G7 (1032) Кемерон (110) заморожені активи (545)


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Так,звичайно.Вже близько двох років«близькі до узгодження».
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17.04.2024 13:52 Відповісти
Ага, ще 20-30 років, як мінімум...
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17.04.2024 13:57 Відповісти
Імпотенти даладьє + чемберлени 21 сторіччя
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17.04.2024 15:37 Відповісти
Оце тіло ні нащо не здатне
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17.04.2024 17:13 Відповісти
эти питоры близки уже 2 года. да всё никак.
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17.04.2024 17:53 Відповісти
Времени на раскачку нет!!!
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17.04.2024 17:56 Відповісти
F-16 та атакамси на усі!
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18.04.2024 02:03 Відповісти
 
 