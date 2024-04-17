Лідери країн G7 близькі до узгодження плану використання заморожених російських активів для фінансування України, - МЗС Великої Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що між лідерами західних країн-членів G7 намітився консенсус щодо того, як скористатися більш ніж 220 мільярдами фунтів стерлінгів російських активів, які було заморожено після того, як диктатор Володимир Путін віддав наказ про вторгнення в Україну 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Telegraph.

"Я думаю, що намітився консенсус щодо того, що відсотки за цими активами можуть бути використані для підтримки набагато більшої фінансової допомоги Україні", - заявив Кемерон

Міністр заявив, що існує "відповідь", навколо якої країни G7 "можуть об'єднатися".

"Якщо ми зможемо це зробити, ми дійсно зможемо надати реальну фінансову вогневу міць Україні на основі цих активів, а не надавати активи безпосередньо", сказав Кемерон.

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