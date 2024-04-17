У Кремлі підтвердили початок виведення російських "миротворців" із Карабаху

Росія почала виведення російських "миротворчих сил" із території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, що внаслідок бойових дій повернулася під контроль Азербайджану.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

Пєскова попросили прокоментувати інформацію азербайджанських ЗМІ про початок виведення російського контингенту із Карабаху.

"Так, це справді так", - зазначив речник Кремля.

Інших деталей виведення російських військ у повідомленні росЗМІ "Интерфакс" немає.

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Раніше повідомлялося, що російські військові виводять своїх "миротворців" з території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, яку зараз внаслідок бойових дій контролює Азербайджан.

Що передувало

Нагадаємо, російські "миротворці" були розміщені в Карабаху за підсумками тристоронньої заяви, підписаної 10 листопада 2020 року між лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії. Азербайджан повернув Карабах під свій контроль в ході одноденної військової операції 19 вересня 2023 року. Після цього з Карабаху до Вірменії виїхали понад 100 тисяч етнічних вірменів.

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