УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9591 відвідувач онлайн
Новини
4 854 26

У Кремлі підтвердили початок виведення російських "миротворців" із Карабаху

карабах,нагірний

Росія почала виведення російських "миротворчих сил" із території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, що внаслідок бойових дій повернулася під контроль Азербайджану.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ

Пєскова попросили прокоментувати інформацію азербайджанських ЗМІ про початок виведення російського контингенту із Карабаху.

"Так, це справді так", - зазначив речник Кремля.

Інших деталей виведення російських військ у повідомленні росЗМІ "Интерфакс" немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Азербайджан відмовився від переговорів з Вірменією за посередництва ЄС

Раніше повідомлялося, що російські військові виводять своїх "миротворців" з території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, яку зараз внаслідок бойових дій контролює Азербайджан.

Що передувало

Нагадаємо, російські "миротворці" були розміщені в Карабаху за підсумками тристоронньої заяви, підписаної 10 листопада 2020 року між лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії. Азербайджан повернув Карабах під свій контроль в ході одноденної військової операції 19 вересня 2023 року. Після цього з Карабаху до Вірменії виїхали понад 100 тисяч етнічних вірменів.

Читайте також: Місія ООН не виявила порушень проти цивільних осіб у Нагірному Карабаху

Автор: 

Азербайджан (854) армія рф (17176) Пєсков (1606) росія (64895) Нагірний Карабах (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
показати весь коментар
17.04.2024 13:27
+12
Завдячую Україні, яка в'язала рф у втрати, багато хто повирішував свої справи - Азербайджан вирішив питання Карабаху, Фінляндія та Швеція вступили в НАТО, Китай та Індія отрмають дешеві енергоносії, одних нас добиваються кожен день, в додачу ще 7-8 молодих українок виїхали в Європу шукати кращого життя та будувати нові сім'ї
показати весь коментар
17.04.2024 13:28
+11
Херова новина - опиняться в Украіні
показати весь коментар
17.04.2024 13:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Херова новина - опиняться в Украіні
показати весь коментар
17.04.2024 13:27 Відповісти
Саме це ї є справжньою причиною виведення "миротворців". Окупаційні сили рашистів в Україні терміново потребують поповнення для продовження атак.
показати весь коментар
17.04.2024 13:53 Відповісти
З однієї сторони херова, бо опиняться. З іншої це каже про те що в параші не все ок з мобілізацією на скільки, що вони готові жертвувати своїми фашистськими інтересами в інших сусідніх державах.
показати весь коментар
17.04.2024 14:08 Відповісти
Надіюсь тут їх замиротворять
показати весь коментар
17.04.2024 14:43 Відповісти
Та там їх "півтори каліки" було! Основну масу вони перекинули в Україну ще в 2022-му
показати весь коментар
17.04.2024 14:55 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2024 13:27 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2024 14:20 Відповісти
Завдячую Україні, яка в'язала рф у втрати, багато хто повирішував свої справи - Азербайджан вирішив питання Карабаху, Фінляндія та Швеція вступили в НАТО, Китай та Індія отрмають дешеві енергоносії, одних нас добиваються кожен день, в додачу ще 7-8 молодих українок виїхали в Європу шукати кращого життя та будувати нові сім'ї
показати весь коментар
17.04.2024 13:28 Відповісти
На дурних і ображених воду возять.
показати весь коментар
17.04.2024 13:31 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2024 16:02 Відповісти
Передбачається, що "добрий" означає "пацифіст".
показати весь коментар
17.04.2024 16:13 Відповісти
Паци хвіст.

показати весь коментар
17.04.2024 16:18 Відповісти
Слава Азербайджану !

Іншалла!

.
показати весь коментар
17.04.2024 13:29 Відповісти
Придурок.То що карабах це теріторія Азербайжану-це правда.То,що Алієв под ковпаком ФСБ(синок гебіста алієва) теж правда.То що без підтримки Туреччини(і сговору Ердогана і путіна) хрен би Алієв пукнув в сторону Єревана-теж правда.Єдині хто праграв в цієї разводці-це мешканці Вирменіі,армяни Карабаху,які вимушені покинути свої домівки і прем'єр Пашинян.
показати весь коментар
17.04.2024 14:27 Відповісти
Ана0ий, чого ти людину ображаєш? Ти сам розумієшся в тім, що пишеш?? ФСБ, під ковпаком якої молодший Алієв дозволила йому випхати з Карабаху армяшек разом з руснею? )) Армяшкі, які припхалися на окуповані території сами в цьому винні! Чи може ти будеш жаліти русню, бурятів, кадирівців та іншу срань, яка опинилася в Криму, Бімбасі, на Запоржжі тощо під час деокупації ??
показати весь коментар
17.04.2024 14:47 Відповісти
Вірмени послали зу&ла за рускім кораблем.

На вулицях Еревана гасло « Путин-ху&ло» звучить дуже часто. Так зустрічали Лаврова у еревані.

Вірменія географічно знаходиться у « полоні мусульманських країн» на чолі з турціею, яка ще у 1915 зробила масову резню, геноцид армянского народа. Зараз цей « заклятий друг» одержав перемогу, тому що рф у черговий раз зрадила Вірменію.

Це добре розуміють люди у ********* Вірменії, то хочуть бути членами цівілізованноі заходноі спільноти.

Пройде зовсім не багато часу, коли Україна та Вірменія плечем у плече будуть виборювати свою свободу у кацапських фашистів.

Слава Україні!
Успіху Вірменія!
показати весь коментар
17.04.2024 15:56 Відповісти
гарні гасла, нажаль 3,14здьож )) Коли вірмени його післали? )) Лише після того, як отримали азерського люля-кебабу проміж булок )) а воно і не рипнулось. Чи може після 1991 року вірмени визнали, що окупували Карабах та віддали його справжнім хазяївам ? )) Знову ні )) Тому їм до цівілізованноі заходноі спільноти як русні до Києва ))) Та і не було ні якого вірменоциду )) була громадянська війна, яку Рашка заварила ))
показати весь коментар
17.04.2024 16:14 Відповісти
Вірмени їх годувати перестали,азербайджанці не захотіли.Найбільш парадоксальне явище в світі то руський миротворець,здатний лишень вбивати,а в проміжках їсти,пити,срати і ганятись з бабами в сусідніх селах...
показати весь коментар
17.04.2024 13:32 Відповісти
Гівно зливається в свої сракальни відстийникі
показати весь коментар
17.04.2024 13:39 Відповісти
Херовенька новина.
Це на нашу голову.
показати весь коментар
17.04.2024 13:45 Відповісти
Це більш перемога Азербайджану. Як каже вікіПедія: "Численность российского миротворческого контингента составит 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, по 4 вертолёта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-8 Ми-8 и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-24 Ми-24 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 армейской авиации ВКС России , 7 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90 БПЛА https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B5#cite_note-27 [27] . Основу составляют военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) Центрального военного округа . "
Тобто 2000 голів русні це не багато.

Ось як і показала історія - 30 років "миротворці" окупували території Азербайджану, поки за 5 днів його оновлена армія за підтримки Туреччини навела лад!

Так що так, Слава Азербайджану!
показати весь коментар
17.04.2024 14:55 Відповісти
Розраховують повернутись. Але вже не як миротворці, а як загарбники.
Але для цього пітьмі треба здолати Україну.
Тож, українські бійці, які зараз тримають фронт, є єдиною надією всіх колишніх республік радянської (російської) імперії та країн Європи на подальше мирне життя.
показати весь коментар
17.04.2024 13:46 Відповісти
Тут щоб ще не було договорняка між пуйлом та Едроганом..бо ще з'ясується, що завод по виробництву Байрактарів в нас вже не будують, чи ще якась хрінь..пеж почнуть нам щось блокувати, як пшеки..

пуйло нічого просто так не робить, й йому пофігу на тонни утилізованих чмобіків й пофіг де утилізувати..воно ж й@бнуте на всю голову..
показати весь коментар
17.04.2024 13:58 Відповісти
Симптоматично.
Значить, на тяріторіє вялікай і ніаб'ятнай раZZії вже непросто наловити достатню кількість ваньок для м'ясних штурмів. Главкацапи хапають те, що тримали "на чорний день".
показати весь коментар
17.04.2024 14:22 Відповісти
шест дохлой моли ))
показати весь коментар
17.04.2024 15:04 Відповісти
Там де е росія, там завжди кровь, знущання та сльози.

Смерть кацапським загарбникам!

Слава незламному народу України!
Слава тім країнам що стоять поруч.

Свободу всему світу від рашистьских загарбників!
показати весь коментар
17.04.2024 16:02 Відповісти
 
 