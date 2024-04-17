У Кремлі підтвердили початок виведення російських "миротворців" із Карабаху
Росія почала виведення російських "миротворчих сил" із території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, що внаслідок бойових дій повернулася під контроль Азербайджану.
Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.
Пєскова попросили прокоментувати інформацію азербайджанських ЗМІ про початок виведення російського контингенту із Карабаху.
"Так, це справді так", - зазначив речник Кремля.
Інших деталей виведення російських військ у повідомленні росЗМІ "Интерфакс" немає.
Раніше повідомлялося, що російські військові виводять своїх "миротворців" з території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, яку зараз внаслідок бойових дій контролює Азербайджан.
Що передувало
Нагадаємо, російські "миротворці" були розміщені в Карабаху за підсумками тристоронньої заяви, підписаної 10 листопада 2020 року між лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії. Азербайджан повернув Карабах під свій контроль в ході одноденної військової операції 19 вересня 2023 року. Після цього з Карабаху до Вірменії виїхали понад 100 тисяч етнічних вірменів.
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Іншалла!
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На вулицях Еревана гасло « Путин-ху&ло» звучить дуже часто. Так зустрічали Лаврова у еревані.
Вірменія географічно знаходиться у « полоні мусульманських країн» на чолі з турціею, яка ще у 1915 зробила масову резню, геноцид армянского народа. Зараз цей « заклятий друг» одержав перемогу, тому що рф у черговий раз зрадила Вірменію.
Це добре розуміють люди у ********* Вірменії, то хочуть бути членами цівілізованноі заходноі спільноти.
Пройде зовсім не багато часу, коли Україна та Вірменія плечем у плече будуть виборювати свою свободу у кацапських фашистів.
Слава Україні!
Успіху Вірменія!
Це на нашу голову.
Тобто 2000 голів русні це не багато.
Ось як і показала історія - 30 років "миротворці" окупували території Азербайджану, поки за 5 днів його оновлена армія за підтримки Туреччини навела лад!
Так що так, Слава Азербайджану!
Але для цього пітьмі треба здолати Україну.
Тож, українські бійці, які зараз тримають фронт, є єдиною надією всіх колишніх республік радянської (російської) імперії та країн Європи на подальше мирне життя.
пуйло нічого просто так не робить, й йому пофігу на тонни утилізованих чмобіків й пофіг де утилізувати..воно ж й@бнуте на всю голову..
Значить, на тяріторіє вялікай і ніаб'ятнай раZZії вже непросто наловити достатню кількість ваньок для м'ясних штурмів. Главкацапи хапають те, що тримали "на чорний день".
Смерть кацапським загарбникам!
Слава незламному народу України!
Слава тім країнам що стоять поруч.
Свободу всему світу від рашистьских загарбників!