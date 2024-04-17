Ексрегіонал та "антимайданівець" Волошенков влаштувався в Агенцію оборонних закупівель, - ЗМІ

Екснардеп Партії регіонів та учасник "Антимайдану" Дмитро Волошенков влаштувався в Агенцію оборонних закупівель.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив у Facebook.

У своєму пості він розповів про "поглиблення співпраці" з державною агенцією при Міністерстві оборони Швеції, яка відповідає за закупівлі для ЗСУ.

Також інформацію про роботу у ДП "Агентство оборонних закупівель" Волошенков вказав на своїй сторінці.

Батько Волошенкова - Борис Волошенков - відставний генерал СБУ та колишній перший заступник голови Одеської ОДА. Після відставки з поста голови ОДА Максима Марченка 15 березня 2023 року Борис Волошенков став виконувачем обов'язків голови обласної адміністрації. Обов'язки голови обласної адміністрації виконував до призначення головою обласної адміністрації Олега Кіпера 30 травня 2023 року.

Дмитро Волошенков був нардепом 5-го скликання від Партії регіонів.

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Пропагандистські ЗМІ публікували фото Волошенкова, який брав участь в "Антимайдані".





У січні 2021 року Волошенков очолив Департамент європейської та євроатлантичної інтеграції Мінстратегпрому. За два дні його звільнили, оскільки він потрапив під дію закону про люстрацію. Проте Одеський окружний адмінсуд поновив його на посаді.

Видання зазначає, що після "перезавантаження" Агенцію оборонних закупівель очолила Марина Безрукова, яка до того займалась закупівлями Укренерго. Куратором цього напряму в Міноборони став Дмитро Клименков. Тільки за останні тижні стало відомо, що посади в Агенції отримали фігурант антикорупційних розслідувань Володимир Пікузо і так звана "тендерна королева" УКрзалізниці Таїсія Олійник. При цьому, за даними РБК-Україна, досвідчені кадри з хорошою репутацію на ринку озброєнь відомство залишають.

Журналісти вказують, що вплив на ухвалення рішень в Агенції і досі мають люди з орбіти ексміністра оборони Олексія Резнікова, зокрема, колишній ексзаступник міністра Денис Шарапов. Центр протидії корупції називав Шарапова бізнес-партнером керівника Офісу Президента та наближеного до кремлівської верхівки КДБ-шника з РФ Рахаміма Емануїлова.

За версією РБК-Україна, це свідчить про те, що Марина Безрукова і досі не змогла сформувати власну ефективну команду, здатну контрактувати і поставляти до армії необхідне озброєння за ринковими цінами, без маржі та фірм-прокладок.

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