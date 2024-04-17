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Ексрегіонал та "антимайданівець" Волошенков влаштувався в Агенцію оборонних закупівель, - ЗМІ

волошенков

Екснардеп Партії регіонів та учасник "Антимайдану" Дмитро Волошенков влаштувався в Агенцію оборонних закупівель.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив у Facebook.

У своєму пості він розповів про "поглиблення співпраці" з державною агенцією при Міністерстві оборони Швеції, яка відповідає за закупівлі для ЗСУ.

Волошенков Дмитро

Також інформацію про роботу у ДП "Агентство оборонних закупівель" Волошенков вказав на своїй сторінці.

Волошенков Дмитро

Батько Волошенкова - Борис Волошенков - відставний генерал СБУ та колишній перший заступник голови Одеської ОДА. Після відставки з поста голови ОДА Максима Марченка 15 березня 2023 року Борис Волошенков став виконувачем обов'язків голови обласної адміністрації. Обов'язки голови обласної адміністрації виконував до призначення головою обласної адміністрації Олега Кіпера 30 травня 2023 року.

Дмитро Волошенков був нардепом 5-го скликання від Партії регіонів.

Дмитро Волошенков

Читайте: Умєров розповів про роботу Міноборони за пів року: пріоритети - оборонне планування, закупівлі для Сил оборони, оборонне виробництво, оборонні технології

Пропагандистські ЗМІ публікували фото Волошенкова, який брав участь в "Антимайдані".

Волошенков Дмитро
Волошенков Дмитро

У січні 2021 року Волошенков очолив Департамент європейської та євроатлантичної інтеграції Мінстратегпрому. За два дні його звільнили, оскільки він потрапив під дію закону про люстрацію. Проте Одеський окружний адмінсуд поновив його на посаді.

Видання зазначає, що після "перезавантаження" Агенцію оборонних закупівель очолила Марина Безрукова, яка до того займалась закупівлями Укренерго. Куратором цього напряму в Міноборони став Дмитро Клименков. Тільки за останні тижні стало відомо, що посади в Агенції отримали фігурант антикорупційних розслідувань Володимир Пікузо і так звана "тендерна королева" УКрзалізниці Таїсія Олійник. При цьому, за даними РБК-Україна, досвідчені кадри з хорошою репутацію на ринку озброєнь відомство залишають.

Журналісти вказують, що вплив на ухвалення рішень в Агенції і досі мають люди з орбіти ексміністра оборони Олексія Резнікова, зокрема, колишній ексзаступник міністра Денис Шарапов. Центр протидії корупції називав Шарапова бізнес-партнером керівника Офісу Президента та наближеного до кремлівської верхівки КДБ-шника з РФ Рахаміма Емануїлова.

За версією РБК-Україна, це свідчить про те, що Марина Безрукова і досі не змогла сформувати власну ефективну команду, здатну контрактувати і поставляти до армії необхідне озброєння за ринковими цінами, без маржі та фірм-прокладок.

Також читайте: Закупівля неякісної амуніції для ЗСУ: експосадовцям Міноборони Шаповалову та Хмельницькому загрожує до 15 років ув’язнення, - ДБР

Автор: 

Міноборони (7300) антимайдан (46)


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Топ коментарі
+34
А що, ще не всіх ворогів держави прилаштувала нинішня влада?
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17.04.2024 14:09
+30
Та вже Олежку Царева запросіть.
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17.04.2024 14:10
+20
Це і є СБУ...
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17.04.2024 14:13
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Воюють за Україну, за майбутнє своїх дітей.
А не за "це"
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17.04.2024 16:50 Відповісти
Лол, так Єрмак курирував антимайдан, а головним був риг і русня Ельбрус Тадеєв. Татаров їх кришував і відмазував юридично. А такі як чоловік Верещучки- керував штурмом (Львівська сбу альфа).
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17.04.2024 17:07 Відповісти
....все складається дуже просто: опзажиддя,гниди, діти та онуки ,совкових чиновників нащадки, дуже добре прилаштувалися .

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17.04.2024 17:21 Відповісти
В цього потужного менеджера 100% є бронь і вільний проїзд за кордон ? Проте з перемовинами в Швеції міг-би впоратися й будь-який поранений ветеран з вищою освітою і знанням мов, який через поранення вже не може воювати, нажаль таких вже вистачає. Але чомусь треба відправити саме цього рига, з цілими руками й ногами ... Може він знає шведську? Купа наших біженців вже краще за нього знають. Чим він такий незамінний цей потужний менеджер крім наявності папіка-СБУшника ?
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17.04.2024 17:36 Відповісти
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