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Новини Україна-НАТО
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19 квітня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участю Зеленського, - Столтенберг

столтенберг,єнс

У п’ятницю, 19 квітня, на вимогу України відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, у якому візьме участь президент Володимир Зеленський.

Про це сьогодні на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Столтенберга, на засіданні будуть обговорені поставки систем ППО та снарядів в Україну.

Напередодні Зеленський заявляв, що Київ відправить запит на скликання засідання на тлі нестачі, зокрема, ППО та ракет до них.

Більше інформації щодо засідання Ради Україна-НАТО наразі не відомо.

Також читайте: Посилення співпраці, підтримка та кроки до членства в НАТО, - Столтенберг про теми засідання Ради Україна-НАТО

Автор: 

Зеленський (23659) НАТО (6403) допомога (8284) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+5
Знов воно там щось не те брякне
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17.04.2024 17:06
+5
Гарними радниками себе оточив Боневтік.
15.07.2010

Янукович пiдписав закон, що закрiплює позаблоковий статус України.
20.02.2014
Окупація Криму.
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17.04.2024 17:19
+4
какаяразніца
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17.04.2024 17:15
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17.04.2024 17:06 Відповісти
Може давиться?
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17.04.2024 17:09 Відповісти
какаяразніца
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17.04.2024 17:15 Відповісти
Свій рейтинг він не там шукає. Нижче дупи. Десь під ногами.
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17.04.2024 18:30 Відповісти
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17.04.2024 18:33 Відповісти
Знов воно там щось не те брякне
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17.04.2024 17:06 Відповісти
його вже ніхто не слухає. Тільки покрутять пальцем біля скроні. Ну, що ще може сказати ... дЄрмак ?
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17.04.2024 17:15 Відповісти
Зеленский предложил Путину переговоры.

25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!

ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
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17.04.2024 17:10 Відповісти
Гарними радниками себе оточив Боневтік.
15.07.2010

Янукович пiдписав закон, що закрiплює позаблоковий статус України.
20.02.2014
Окупація Криму.
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17.04.2024 17:19 Відповісти
та скільк ж мона вам нагадувати: )(уйло напало в 2014 році на НЕЙТРАЛЬНУ та ПОЗАБЛОКОВУ Україну. Єдине шо порушувало статус України, прописаний в її Конституції, - це військово-морська база рф ув Криму.
Курс на євроатлантичну інтеграцію України записано до Конституції ув 2019 році - на шостому році московської агресії.
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17.04.2024 17:51 Відповісти
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17.04.2024 17:12 Відповісти
От для чого збиратись ? А раптом почнеться ескалація ? Хто буде виказувати стурбованість та занепокоєння ?
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17.04.2024 17:12 Відповісти
Поставки озброєння повинні робитись мовчки та під темрявом ночі, а не анонсуватись на весь світ головою беспорадої НАТи.
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17.04.2024 17:16 Відповісти
А хіба не завдяки безпорадному НАТО Україна існує ?
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17.04.2024 17:56 Відповісти
Шо-шо?!

Звичайно ж Україна існує завдяки стурбованому пистєжу НАТО, а українці то таке, вони не рахуються.
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17.04.2024 18:59 Відповісти
а поговорить?
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17.04.2024 17:33 Відповісти
Зє! виступить з ультиматумом, а ната скористається цим і пошле 'го (а заразом і Вкраїну) в обійми )(уйла
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17.04.2024 17:45 Відповісти
Цього придурка можна випускати за кордон хіба з зашитим ротом !
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17.04.2024 17:54 Відповісти
Можна цю зєлену мавпу показати на саміті тілько обмоташи скотчем його роторій отвір не меш 10-15 шарів,щоб прогрзти не вспів!
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17.04.2024 18:26 Відповісти
Місце цього буквосполучення з е л е н с ь к и й - на шибениці у центрі Майдану
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17.04.2024 18:33 Відповісти
Ось вже повний куздець. Приїде чмо яке навіть не знає що таке армія, Столтенберг буде розповідати цьому ублюдочному клоуну що таке армія.... воно недалеке гнусаве курне і буде слухати, що розповідають ці дуже поважні дядьки і потім загугнявить ****, що мало допомоги. А де ти тварюка дів ці мільярди, розкажи ублюдок як ти їх розпотрошив. Знаєте браття, я не ненавиджу путіна, але як би я мав можливість кого першим пристрелити як собаку, це був би гнусявий ублюдок.
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17.04.2024 18:53 Відповісти
Це якщо прокапають вдало
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17.04.2024 19:01 Відповісти
як зеленський, а єрмак де буде? це ж неподобство.
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17.04.2024 19:33 Відповісти
Безтолкове чмо знову нагородить всякої хєрні.
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17.04.2024 21:27 Відповісти
 
 