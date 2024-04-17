19 квітня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участю Зеленського, - Столтенберг

У п’ятницю, 19 квітня, на вимогу України відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, у якому візьме участь президент Володимир Зеленський.

Про це сьогодні на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Столтенберга, на засіданні будуть обговорені поставки систем ППО та снарядів в Україну.

Напередодні Зеленський заявляв, що Київ відправить запит на скликання засідання на тлі нестачі, зокрема, ППО та ракет до них.

Більше інформації щодо засідання Ради Україна-НАТО наразі не відомо.

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