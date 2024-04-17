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19 квітня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участю Зеленського, - Столтенберг
У п’ятницю, 19 квітня, на вимогу України відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, у якому візьме участь президент Володимир Зеленський.
Про це сьогодні на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Столтенберга, на засіданні будуть обговорені поставки систем ППО та снарядів в Україну.
Напередодні Зеленський заявляв, що Київ відправить запит на скликання засідання на тлі нестачі, зокрема, ППО та ракет до них.
Більше інформації щодо засідання Ради Україна-НАТО наразі не відомо.
Топ коментарі
+5 Остап Покотило
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+5 Чайка Київ
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+4 саша паламарчук
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25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!
ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
Гарнимирадниками себе оточив Боневтік.
15.07.2010
Янукович пiдписав закон, що закрiплює позаблоковий статус України.
20.02.2014
Окупація Криму.
Курс на євроатлантичну інтеграцію України записано до Конституції ув 2019 році - на шостому році московської агресії.
Звичайно ж Україна існує завдяки стурбованому пистєжу НАТО, а українці то таке, вони не рахуються.