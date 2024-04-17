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Новости Украина - НАТО
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19 апреля состоится заседание Совета Украина-НАТО с участием Зеленского, - Столтенберг

столтенберг,єнс

В пятницу, 19 апреля, по требованию Украины состоится заседание Совета Украина-НАТО, в котором примет участие президент Владимир Зеленский.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Столтенберга, на заседании будут обсуждены поставки систем ПВО и снарядов в Украину.

Накануне Зеленский заявлял, что Киев направит запрос на созыв заседания на фоне недостатка, в частности, ПВО и ракет к ним.

Больше информации о заседании Совета Украина-НАТО пока неизвестно.

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Автор: 

Зеленский (20202) НАТО (9943) помощь (7754) Столтенберг (1619)


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Топ комментарии
+5
Знов воно там щось не те брякне
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17.04.2024 17:06
+5
Гарними радниками себе оточив Боневтік.
15.07.2010

Янукович пiдписав закон, що закрiплює позаблоковий статус України.
20.02.2014
Окупація Криму.
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17.04.2024 17:19
+4
какаяразніца
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17.04.2024 17:15
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17.04.2024 17:06 Ответить
Може давиться?
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17.04.2024 17:09 Ответить
какаяразніца
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17.04.2024 17:15 Ответить
Свій рейтинг він не там шукає. Нижче дупи. Десь під ногами.
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17.04.2024 18:30 Ответить
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17.04.2024 18:33 Ответить
Знов воно там щось не те брякне
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17.04.2024 17:06 Ответить
його вже ніхто не слухає. Тільки покрутять пальцем біля скроні. Ну, що ще може сказати ... дЄрмак ?
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17.04.2024 17:15 Ответить
Зеленский предложил Путину переговоры.

25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!

ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
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17.04.2024 17:10 Ответить
Гарними радниками себе оточив Боневтік.
15.07.2010

Янукович пiдписав закон, що закрiплює позаблоковий статус України.
20.02.2014
Окупація Криму.
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17.04.2024 17:19 Ответить
та скільк ж мона вам нагадувати: )(уйло напало в 2014 році на НЕЙТРАЛЬНУ та ПОЗАБЛОКОВУ Україну. Єдине шо порушувало статус України, прописаний в її Конституції, - це військово-морська база рф ув Криму.
Курс на євроатлантичну інтеграцію України записано до Конституції ув 2019 році - на шостому році московської агресії.
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17.04.2024 17:51 Ответить
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17.04.2024 17:12 Ответить
От для чого збиратись ? А раптом почнеться ескалація ? Хто буде виказувати стурбованість та занепокоєння ?
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17.04.2024 17:12 Ответить
Поставки озброєння повинні робитись мовчки та під темрявом ночі, а не анонсуватись на весь світ головою беспорадої НАТи.
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17.04.2024 17:16 Ответить
А хіба не завдяки безпорадному НАТО Україна існує ?
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17.04.2024 17:56 Ответить
Шо-шо?!

Звичайно ж Україна існує завдяки стурбованому пистєжу НАТО, а українці то таке, вони не рахуються.
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17.04.2024 18:59 Ответить
а поговорить?
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17.04.2024 17:33 Ответить
Зє! виступить з ультиматумом, а ната скористається цим і пошле 'го (а заразом і Вкраїну) в обійми )(уйла
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17.04.2024 17:45 Ответить
Цього придурка можна випускати за кордон хіба з зашитим ротом !
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17.04.2024 17:54 Ответить
Можна цю зєлену мавпу показати на саміті тілько обмоташи скотчем його роторій отвір не меш 10-15 шарів,щоб прогрзти не вспів!
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17.04.2024 18:26 Ответить
Місце цього буквосполучення з е л е н с ь к и й - на шибениці у центрі Майдану
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17.04.2024 18:33 Ответить
Ось вже повний куздець. Приїде чмо яке навіть не знає що таке армія, Столтенберг буде розповідати цьому ублюдочному клоуну що таке армія.... воно недалеке гнусаве курне і буде слухати, що розповідають ці дуже поважні дядьки і потім загугнявить ****, що мало допомоги. А де ти тварюка дів ці мільярди, розкажи ублюдок як ти їх розпотрошив. Знаєте браття, я не ненавиджу путіна, але як би я мав можливість кого першим пристрелити як собаку, це був би гнусявий ублюдок.
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17.04.2024 18:53 Ответить
Це якщо прокапають вдало
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17.04.2024 19:01 Ответить
як зеленський, а єрмак де буде? це ж неподобство.
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17.04.2024 19:33 Ответить
Безтолкове чмо знову нагородить всякої хєрні.
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17.04.2024 21:27 Ответить
 
 