19 апреля состоится заседание Совета Украина-НАТО с участием Зеленского, - Столтенберг

В пятницу, 19 апреля, по требованию Украины состоится заседание Совета Украина-НАТО, в котором примет участие президент Владимир Зеленский.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Столтенберга, на заседании будут обсуждены поставки систем ПВО и снарядов в Украину.

Накануне Зеленский заявлял, что Киев направит запрос на созыв заседания на фоне недостатка, в частности, ПВО и ракет к ним.

Больше информации о заседании Совета Украина-НАТО пока неизвестно.

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