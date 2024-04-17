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19 апреля состоится заседание Совета Украина-НАТО с участием Зеленского, - Столтенберг
В пятницу, 19 апреля, по требованию Украины состоится заседание Совета Украина-НАТО, в котором примет участие президент Владимир Зеленский.
Об этом сегодня на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Столтенберга, на заседании будут обсуждены поставки систем ПВО и снарядов в Украину.
Накануне Зеленский заявлял, что Киев направит запрос на созыв заседания на фоне недостатка, в частности, ПВО и ракет к ним.
Больше информации о заседании Совета Украина-НАТО пока неизвестно.
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25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!
ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
Гарнимирадниками себе оточив Боневтік.
15.07.2010
Янукович пiдписав закон, що закрiплює позаблоковий статус України.
20.02.2014
Окупація Криму.
Курс на євроатлантичну інтеграцію України записано до Конституції ув 2019 році - на шостому році московської агресії.
Звичайно ж Україна існує завдяки стурбованому пистєжу НАТО, а українці то таке, вони не рахуються.