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Новини Війна
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Я занепокоєний тим, що ми втрачаємо фокус щодо ситуації в Україні, - президент Литви Науседа

науседа,гітанас

Президент Литви Гітанас Науседа висловив занепокоєння, через зміщення фокусу щодо ситуації в Україні на інші проблеми.

Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що на карті світу зараз є дві гарячі точки – Близький Схід та Україна.

"Я занепокоєний, що ми втрачаємо фокус щодо ситуації в Україні", - зауважив Науседа.

Президент наголосив, що Україна негайно потребує систем ППО, артилерійським систем, боєприпасів. Водночас від моменту прийняття рішень про військову допомогу і до її надання часто проходять місяці. Потрібно радіти не ухваленим рішенням, а їх реалізації, наголосив литовський лідер.

Також читайте: Науседа підтримав пропозицію Столтенберга щодо фонду НАТО у $100 млрд для України: Це забезпечує необхідну солідарність

Науседа також підкреслив, що ЄС має продовжувати санкційну політику проти РФ. При цьому він звернув увагу на те, що спостерігається збільшення поставок до ЄС скрапленого газу з РФ, потрапляння на європейський ринок російської й білоруської агропродукції.

За його словами, європейські лідери мають прийняти рішення для захисту ринку ЄС від імпорту товарів з Росії. Науседа підкреслив, що переконуватиме своїх європейських колег щодо запровадження додаткових тарифів для блокування російського імпорту. Президент Литви висловив сподівання, що ЄС буде достатньо рішучим для запровадження подальших санкцій проти Росії.

Читайте: Зеленський зустрівся з Науседою: Обговорили боєприпаси для України, ППО та посилення взаємодії на рівні ЄС і НАТО

Автор: 

Україна (5859) Науседа Гітанас (333)


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фокус-покус.

З заходом звжди так. Швидко втомлюються, розчаровуються, дратуються. Як діти шестирічні.
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18.04.2024 01:01 Відповісти
Издержки демократии. Всегда так было
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18.04.2024 02:56 Відповісти
Голос пророка в пустелі...
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18.04.2024 01:08 Відповісти
"спостерігається збільшення поставок до ЄС скрапленого газу з РФ, потрапляння на європейський ринок російської й білоруської агропродукції."

пizzzдець!!
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18.04.2024 01:10 Відповісти
Нас тут геноцидять по-взрослому, а ЕС з РФ та ********** барижить!
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18.04.2024 01:15 Відповісти
 
 