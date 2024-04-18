Я занепокоєний тим, що ми втрачаємо фокус щодо ситуації в Україні, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа висловив занепокоєння, через зміщення фокусу щодо ситуації в Україні на інші проблеми.

Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що на карті світу зараз є дві гарячі точки – Близький Схід та Україна.

"Я занепокоєний, що ми втрачаємо фокус щодо ситуації в Україні", - зауважив Науседа.

Президент наголосив, що Україна негайно потребує систем ППО, артилерійським систем, боєприпасів. Водночас від моменту прийняття рішень про військову допомогу і до її надання часто проходять місяці. Потрібно радіти не ухваленим рішенням, а їх реалізації, наголосив литовський лідер.

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Науседа також підкреслив, що ЄС має продовжувати санкційну політику проти РФ. При цьому він звернув увагу на те, що спостерігається збільшення поставок до ЄС скрапленого газу з РФ, потрапляння на європейський ринок російської й білоруської агропродукції.

За його словами, європейські лідери мають прийняти рішення для захисту ринку ЄС від імпорту товарів з Росії. Науседа підкреслив, що переконуватиме своїх європейських колег щодо запровадження додаткових тарифів для блокування російського імпорту. Президент Литви висловив сподівання, що ЄС буде достатньо рішучим для запровадження подальших санкцій проти Росії.

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