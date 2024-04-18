Зараз відбувається руйнування 67 ОМБр швидкими темпами, - командир ДУК "ПС" Стемпіцький
Всіх командирів та бійців ДУК "ПС", які формували 67 ОМБр, наразі поспішно переводять до інших частин, що руйнує бригаду.
Про це у Facebook повідомив командир Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Андрій Стемпіцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Командування ДУК ПС у суботу подало інформаційне повідомлення про те, що відбувається. Зараз продовжується руйнування бригади швидкими темпами. Здійснюється поспішне (чомусь) переміщення (без згоди) досвідчених мотивованих офіцерів, сержантів, солдат в інші військові частини.
Абсурд ситуації зашкалює. Відношення до Воїнів, котрі прийшли в ЗСУ у 22-23 роках не вкладається в жодні рамки. Це "подяка" за жертву життя, крові, здоров'я, ресурсів, енергії та сил, вкладених в розбудову бригади всіма - і бійцями, і волонтерами", - зазначив він.
Стемпіцький наголосив, що попри все ДУК є воїнами ЗСУ, а війна триває з російськими окупантами.
"Але всі події не залишаться без уваги", - підсумував він, додавши, що його та ще двох заступників також перевели до інших військових частин.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вище командування Збройних сил України розпочало процес переведення в інші військові частини всіх командирів та бійців ДУК "ПС", які формували 67 ОМБр та є її бойовим кістяком.
Командування Сухопутних військ ЗСУ ухвалило рішення про виокремлення штурмового батальйону 67-ї окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину.
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Та, і ПС за таке дійство нічого не казав.
Може, варто перевірити джерело інформації?
Інструкція для кацапів, як розвести лохів і захопити Україну без зброї.
Треба до 9 травня зробити подарунок путіну - здати Часів Яр.
Але патріоти заважають.
Зеленим гнидам патріоти взагалі зіпсували усю малину. В Омані так гарно домовилися - а тут, бачте, нарід україни пручатися став. Зеленський і його шайка гидять, гидять, саботують, саботують, військове керівництво розігнали, оборонну промисловість загробили, з західними партнерами пересралися - і все ніяк не виконають наказ ФСБ на капітуляцію. Тож тепер будуть напряму громити боєздатні частини.
з німеччини ****...ти легко... а реальність то інша... поки не буде хоча б 50 шт ф16 ... ситуація буде ускладнюватись...
ППО не можемо збивати через велику кількість ворожих беспілотників та Іскандери...
Тим більше, коли ти є сраним ботом Подоляка.
вони наразі виграють технологічно тим що їх оборонка їб...шить в три зміни а через диряві санкції від ****у..на Байдена вони мають рекордний військовий бюджет який набагато більший чим та мізерна західна допомога ...
ну я таких "героїв" бачив дох... які хочуть рвуть ворога руками тільки от трохи далеко десь закордоном....
який ти українець якщо сїба...ся з України під час війни... ти вже німець от і Шольца коментуй
"Чуєш ти гнида ветеран приїдь на передову , побудь з нвми і побачиш чи ми тікаєм чи стоїмо а тактично відкотитись на пару сотень , тому що їх арта пристрілялась і змішує хлопців з землею а наша арта мовчить бо немає БК і фпв як комарів біля водойми ( кацапських фпв ) і щоб не положити обучиних і вмотивованих."
Проблем не у структурі не у військових а у відсутності озброєння, дронів та авіації.... хто це не забезпечив тих і вина... а без цього самі мотивовані будуть відступати ...
Якщо ти не подоляцкий троль - протри свій екран від слини і включи мізки, якщо є.
Яким чином ситуація у Часовому Ярі покращиться, якщо розігнати самий вмотивований і професійний підрозділ, що б'ється там?
Треба відходити - нехай відходять. Нехай наш хитрожопий "верховний головнокомандувач" чесно накаже - які проблеми? Але Зеленський і його шайка буде гидити тільки втихаря.
Їх розформовують тому що вони відступали а причину яку визначили типу те що там на перед ставили необстріляних а прикривали їх ті що давно воювали...
Але проблема а втому що немає зброї .... і навіть та допомога що нададуть американці ніх... сильно не вирішить тому що у орків оборонний бюджет набагато більший західної допомоги...
А захід ні санкцій не хоче вводити тільки робить імітацію....
ні зброї дати більше, бояться ескалації і вони не втратили дешеві ресурси з раші... в умовах великої інфляції
Протягом війни багато хто відступав. А розформовують чомусь тільки їх.
Це подоляцька методичка зараз - плюватися на захід, що не дають достатньо зброї.
Не дають. А чому?
Якби ти ще й мізки включив, то легко допетрав би, що винні у цьому Зеленський і його зелена банда. Зелені гниди досягли свого.
Байден ще на самому початку заборонив передачу Міг29 польских, пустив в урну лендліз чи в цьому також вина Зе.... Нехай зброєю армії допомагає в чому проблема а гроші корупціонерам нехай не дають....
Але б...ть все навпаки гроші на інфраструктурні проекти вони знаходять постійно а на озброєння то з великою проблемою...
Щоб ти знав бот ми отримали допомоги грошима на інфраструктуру більше чим на озброєння...
Вина влади в шаленій корупції в результаті чого ми ніх... не виробляємо озброєння яке можемо робити ті ж Нептуни чи Грім2, дрони
Бо Зеленський і його "менеджери" - кремлівські агенти і все зливають в режимі он-лайн.
Зеленський вже цього навіть не приховує - сам сказав, що плани контрнаступу він злив в ФСБ.
Влада України захоплена агентами ФСБ. Ви би дали зброю такій країні? Дивно, що хоч щось дають. Не можна перемогти у війні, коли "верховний головнокомандувач" - агент ворога.
палишся ботоферма!
Хоча на форумах до помилок в постах чіплятися - то остання справа.
Більше схоже, що ботоферма - це таки ти.
Вибачаюсь - недогледів.
Інакше краще і не починати.
Повар вам у приклад.
Хоча, про що це я.....
Головне шо Цар хароший - он - ні прі чьом!!!
От Дєрьмака прибрати і буде бидлу щастя!
Країна клоунів...
за-то паржалі....па-піколу...."
Підрозділ створений в 2018 році.https://uk.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-1 [1]
Станом на 2019 рік перебував у складі десантно-штурмових військ, і був розформований.https://uk.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-2 [2]
...
Так, нещодавно на Житомирщині був сформований окремий танковий батальйон Десантно-штурмових військ. Він буде дислокуватися в одному із населених пунктів Поліського краю. Його кістяк складають офіцери та сержанти зі значним бойовим досвідом, які пройшли чимало «гарячих точок» Донбасу. До речі, саме танкісти ДШВ вже другий рік поспіль займають призові місця на змаганнях на кращий танковий взвод Збройних Сил України.
Днями, у новосформованому бойовому підрозділі працювала робоча група командування Десантно-штурмових військ на чолі з командувачем ДШВ ЗС України генерал-лейтенантом Михайлом Забродським.
- На початку бойових дій у 2014 році, нам були лише придані танкові підрозділи із частин Сухопутних військ, які в боях показали значну майстерність. Проте нам хотілося мати свої. Адже кожен військовослужбовець не залежно від своєї спеціальності, повинен жити та дихати тим настроєм, який панує в Десантно-штурмових військах. З початку, у військових частинах були сформовані танкові підрозділи, а згодом - окремий танковий батальйон, - відзначив генерал-лейтенант Михайло Забродський.
Після завершення комплексної комісії, священнослужителем Свято-Макарівської парафії Української Православної церкви Київського патріархату було проведено освячення бойової техніки, особового складу та різних приміщень підрозділу.
Прес-служба https://www.facebook.com/uaairborne?__cft__[0]=AZWaXIZxhf7lIMS0OGPamOLZ3pfGU2arVffMoFNirXxyjs2pw5K3pNjdFuZbeuq7x7ZK-0Mw6DoroWW0lf7bY0pmXwueH3IpSx0TI7cNjFzNyyRwsoCdfgC1J7HTBALLnurr1GdFMS529tjOB1IkW-uHkaoUwOgo5-zpYhujI2ENeg&__tn__=-]K-R Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
які для цього підстави???
а може саме тому зняли Залужного та Шапталу???
Роман Червінський ( контррозвідник, полковник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 СБУ , колишній начальник 5-го управління Департаменту контррозвідки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91%D0%A3 СБУ ) причетний до ліквідації воєнних злочинців https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 «Мотороли» (2016) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 «Гіві» (2017).
Брав участь у виманюванні одіозної танкістки «ДНР» під позивним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%8E%D0%BA_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 «Ветерок» (2019)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%BD6%D0%BD%D0%B3-3 [3] .
Захоплення причетного до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_777_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0 збиття Boeing 777 поблизу Донецька проросійського бойовика https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Цемаха (2019).
Дратує абсолютна байдужість більшості українців
навіть на твою могилу Українці плюватимуть, за сукупністю ваших зелених жахливих "приколів", які кров'ю вихаркує Україна
Загиблий, легендарний Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі" був командиром батальйону 67-ї окремої механізованої бригади "Вовки Да Вінчі".
Зеленський відпіарився на ньому по-повній, а тепер знищує підрозділ, в якому воював Да Вінчі.
Зеленський прийшов на похорон "Да Вінчі".
! .А я думаю , що це не дурість Все йде за планом .Тільки чиім ?
Оскільки в березні 2023 року Президент особливо виділяв і дякував бійцям 67-ї ОМБр за мужність і героїзм під час боїв за Бахмут, то для, фактично, розформування злагодженого, боєздатного підрозділу повинні бути серйозні підстави. Які це підстави, причини чи мотиви?
Чому не пояснити людям 67-ї бригади "що і з якою метою відбувається"?
Чим командування ЗСУ в такому разі відрізняється від командування збройними силами рассєї?
Чого тоді варті "заклинання на публіку" панів Зеленського, Сирського, Павлюка про те, що "найголовніше - це зберегти життя і здоров`я наших захисників, наших героїв"?
Чи україноцентричні добровольці, що стали до лав ЗСУ в критичний для країни період, - це НЕ "наші захисники, наші герої"?
Здається, що без коректного публічного обгрунтування того, що відбувається з 67-ю бригадою,
влада в черговий раз стріляє собі в ногу...
Ось https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/14/7451183/ коментар "Української правди" про причини перевірок у 67-й ОМБр:
"Деталі: за даними УП в управлінні напрямку, на якому донедавна працювала 67-ма, військове керівництво різних рівнів цікавило, чому на напрямку Часового Яру "просідає" такий вмотивований підрозділ як ДУК. Однією з причин, які виявила перевірка, були проблеми всередині самої бригади. Управління з-поміж ключових людей ДУКу нібито відокремлювало від військовослужбовців з "Правого сектора" тих, хто, зокрема, перевівся до них з інших частин під час нещодавнього поповнення (їх називали "піксельними"). Ставлення до "піксельних" нібито було гіршим, їх першими відправляли в бій і через брак досвіду вони втрачали позиції.
Імовірно, додає джерело УП, це була не єдина причина проблем з боєздатністю бригади, яку виявила перевірка..."
Якщо перше, то не факт що такого не було.
Якщо друге, то в коментарі УП розписано, що змінилось для командирів ДУК після заміни Залужного на Сирського.
16.04.2024
Ухвалено рішення про виокремлення штурмового батальйону 67-ї ОМБр в окрему штурмову військову частину, - Сухопутні війська ЗСУ
Джерело:
Але ж військовим, хоча б командуванню 67-ї бригади має бути якесь по-людськи зрозуміле і мотивоване пояснення, чи ментальність не дозволяє?!
І Басалаєву - за зупинку ВПК.
Овоч вже давно не цікавий, його не видно і не чутно.
Це все що треба знати про кремлівський патріотизм Зеленського і його влади.