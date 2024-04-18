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Новини
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Зараз відбувається руйнування 67 ОМБр швидкими темпами, - командир ДУК "ПС" Стемпіцький

стемпіцький

Всіх командирів та бійців ДУК "ПС", які формували 67 ОМБр, наразі поспішно переводять до інших частин, що руйнує бригаду.

Про це у Facebook повідомив командир Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Андрій Стемпіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Командування ДУК ПС у суботу подало інформаційне повідомлення про те, що відбувається. Зараз продовжується руйнування бригади швидкими темпами. Здійснюється поспішне (чомусь) переміщення (без згоди) досвідчених мотивованих офіцерів, сержантів, солдат в інші військові частини.

Абсурд ситуації зашкалює. Відношення до Воїнів, котрі прийшли в ЗСУ у 22-23 роках не вкладається в жодні рамки. Це "подяка" за жертву життя, крові, здоров'я, ресурсів, енергії та сил, вкладених в розбудову бригади всіма - і бійцями, і волонтерами", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Для росіян факт існування України неприйнятний. Цей виклик спонукав навіть раніше пасивних людей стати до зброї", - боєць українського добровольчого підрозділу. ВIДЕО

Стемпіцький наголосив, що попри все ДУК є воїнами ЗСУ, а війна триває з російськими окупантами. 

"Але всі події не залишаться без уваги", - підсумував він, додавши, що його та ще двох заступників також перевели до інших військових частин.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вище командування Збройних сил України розпочало процес переведення в інші військові частини всіх командирів та бійців ДУК "ПС", які формували 67 ОМБр та є її бойовим кістяком.

Командування Сухопутних військ ЗСУ ухвалило рішення про виокремлення штурмового батальйону 67-ї окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину.

Читайте: У Києві попрощалися із воїнами 67 ОМБр Сергієм Коновалом (Норд) та Тарасом Петришиним (Химера), які загинули в бою проти окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Правий сектор (332) Стемпіцький Андрій (6)


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Топ коментарі
+52
Українські патріоти для зеленої срані наче кістка в горлі. Одних в полон, інших по тюрмах, цих ''розмивають'' .
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18.04.2024 09:19
+42
Надійшла команда з ФСБ.
Треба до 9 травня зробити подарунок путіну - здати Часів Яр.
Але патріоти заважають.
Зеленим гнидам патріоти взагалі зіпсували усю малину. В Омані так гарно домовилися - а тут, бачте, нарід україни пручатися став. Зеленський і його шайка гидять, гидять, саботують, саботують, військове керівництво розігнали, оборонну промисловість загробили, з західними партнерами пересралися - і все ніяк не виконають наказ ФСБ на капітуляцію. Тож тепер будуть напряму громити боєздатні частини.
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18.04.2024 09:23
+29
зелені гниди руйнують ЗСУ
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18.04.2024 09:25
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*****, совково-портяночное командование на обеспечении у местечкового товароведа гастронома...
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18.04.2024 09:18 Відповісти
Українські патріоти для зеленої срані наче кістка в горлі. Одних в полон, інших по тюрмах, цих ''розмивають'' .
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18.04.2024 09:19 Відповісти
але не забуваємо: в усьому винен нерішучий Захід. Або Байден.
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18.04.2024 09:31 Відповісти
Є інформація, що командування 67 ОМБр встановило дідовщину , направляли на штурми та в найгарячіші точки боєзіткнень лише новобранців, чим спричинили надмірно високий рівень загибелі військовослужбовців, в результаті чого було прийняте рішення про розформування
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18.04.2024 13:29 Відповісти
Нинішня влада за такі дії нагороди роздає і підвищує аж до головнокомандувача. Не логічно.
Та, і ПС за таке дійство нічого не казав.

Може, варто перевірити джерело інформації?
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18.04.2024 14:45 Відповісти
Вони (іуди із Банкової і мо) обезголовили і обезкровлюють Армію перед тим, як відкрити фронт і підписати капітуляцію.
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18.04.2024 09:22 Відповісти
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18.04.2024 09:23 Відповісти
Парашна тварюка?
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18.04.2024 09:25 Відповісти
Яка має наградний "Глок" від влади...
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18.04.2024 09:29 Відповісти
"А зараз на цю сцену вийде людина - справжній приклад для всіх росіян. Поки одні росіяни взяли в руки автомати, він пішов і отримав паспорт України - Валерій Жидков", - заявив Кошовий
Інструкція для кацапів, як розвести лохів і захопити Україну без зброї.
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18.04.2024 09:51 Відповісти
Надійшла команда з ФСБ.
Треба до 9 травня зробити подарунок путіну - здати Часів Яр.
Але патріоти заважають.
Зеленим гнидам патріоти взагалі зіпсували усю малину. В Омані так гарно домовилися - а тут, бачте, нарід україни пручатися став. Зеленський і його шайка гидять, гидять, саботують, саботують, військове керівництво розігнали, оборонну промисловість загробили, з західними партнерами пересралися - і все ніяк не виконають наказ ФСБ на капітуляцію. Тож тепер будуть напряму громити боєздатні частини.
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18.04.2024 09:23 Відповісти
Ви бачили відео в що перетворюють Часів Яр в руїни, як його втримати при таких ударах авіації, арти та дронів....

з німеччини ****...ти легко... а реальність то інша... поки не буде хоча б 50 шт ф16 ... ситуація буде ускладнюватись...

ППО не можемо збивати через велику кількість ворожих беспілотників та Іскандери...
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18.04.2024 10:25 Відповісти
Мабуть захист Часового Яру значно полегшиться якщо розігнати одну з найбільш вмотивованих частин ЗСУ. І можете бути впевнені - п**дьож з України не кращий, ніж з Німеччини.
Тим більше, коли ти є сраним ботом Подоляка.
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18.04.2024 11:12 Відповісти
Ухилянт приїдь та піди у військо, попади на передову і звідти вже ****...ди... там реальне пекло зараз... орки зносять забудову засобами дистанційного ураження...

вони наразі виграють технологічно тим що їх оборонка їб...шить в три зміни а через диряві санкції від ****у..на Байдена вони мають рекордний військовий бюджет який набагато більший чим та мізерна західна допомога ...

ну я таких "героїв" бачив дох... які хочуть рвуть ворога руками тільки от трохи далеко десь закордоном....

який ти українець якщо сїба...ся з України під час війни... ти вже німець от і Шольца коментуй
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18.04.2024 11:28 Відповісти
Це стиль спілкування кацапа,малороса .української гниди і зрадника
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18.04.2024 11:42 Відповісти
Один з коментарів військових які там на місці по цій ситуації... він також малорос?

"Чуєш ти гнида ветеран приїдь на передову , побудь з нвми і побачиш чи ми тікаєм чи стоїмо а тактично відкотитись на пару сотень , тому що їх арта пристрілялась і змішує хлопців з землею а наша арта мовчить бо немає БК і фпв як комарів біля водойми ( кацапських фпв ) і щоб не положити обучиних і вмотивованих."

Проблем не у структурі не у військових а у відсутності озброєння, дронів та авіації.... хто це не забезпечив тих і вина... а без цього самі мотивовані будуть відступати ...
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18.04.2024 12:25 Відповісти
Якщо ти подоляцький троль - передай йому, що він дурень.
Якщо ти не подоляцкий троль - протри свій екран від слини і включи мізки, якщо є.

Яким чином ситуація у Часовому Ярі покращиться, якщо розігнати самий вмотивований і професійний підрозділ, що б'ється там?

Треба відходити - нехай відходять. Нехай наш хитрожопий "верховний головнокомандувач" чесно накаже - які проблеми? Але Зеленський і його шайка буде гидити тільки втихаря.
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18.04.2024 13:54 Відповісти
Про що з тобою говорити якщо ти сидишу в німеччині і ніх... звідти не бачиш...

Їх розформовують тому що вони відступали а причину яку визначили типу те що там на перед ставили необстріляних а прикривали їх ті що давно воювали...

Але проблема а втому що немає зброї .... і навіть та допомога що нададуть американці ніх... сильно не вирішить тому що у орків оборонний бюджет набагато більший західної допомоги...

А захід ні санкцій не хоче вводити тільки робить імітацію....

ні зброї дати більше, бояться ескалації і вони не втратили дешеві ресурси з раші... в умовах великої інфляції
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18.04.2024 15:36 Відповісти
Екран від слини ти мабуть витер. А от мізки не включив.
Протягом війни багато хто відступав. А розформовують чомусь тільки їх.
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18.04.2024 16:40 Відповісти
Ти таки, схоже, подоляцький зеленний троль.
Це подоляцька методичка зараз - плюватися на захід, що не дають достатньо зброї.
Не дають. А чому?
Якби ти ще й мізки включив, то легко допетрав би, що винні у цьому Зеленський і його зелена банда. Зелені гниди досягли свого.
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18.04.2024 16:52 Відповісти
Це був тест.... бот ухилянт... смішне поєднання а що українське проксі вже не працює...

Байден ще на самому початку заборонив передачу Міг29 польских, пустив в урну лендліз чи в цьому також вина Зе.... Нехай зброєю армії допомагає в чому проблема а гроші корупціонерам нехай не дають....

Але б...ть все навпаки гроші на інфраструктурні проекти вони знаходять постійно а на озброєння то з великою проблемою...

Щоб ти знав бот ми отримали допомоги грошима на інфраструктуру більше чим на озброєння...

Вина влади в шаленій корупції в результаті чого ми ніх... не виробляємо озброєння яке можемо робити ті ж Нептуни чи Грім2, дрони
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18.04.2024 17:55 Відповісти
Захід не не дасть Україні ******* озброєння.
Бо Зеленський і його "менеджери" - кремлівські агенти і все зливають в режимі он-лайн.
Зеленський вже цього навіть не приховує - сам сказав, що плани контрнаступу він злив в ФСБ.
Влада України захоплена агентами ФСБ. Ви би дали зброю такій країні? Дивно, що хоч щось дають. Не можна перемогти у війні, коли "верховний головнокомандувач" - агент ворога.
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18.04.2024 19:45 Відповісти
Не нарід,а народ і УКРАЇНИ пишеться з великої літери,а зеленський з малої!
палишся ботоферма!
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18.04.2024 10:59 Відповісти
Нарід - існуюче слово. За Україну з маленької букви - прошу вибачити - недобачив. А приізвище зелі стояло на початку речення після крапки - тому і з великої літери. Ви задоволені?
Хоча на форумах до помилок в постах чіплятися - то остання справа.
Більше схоже, що ботоферма - це таки ти.
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18.04.2024 11:09 Відповісти
Тут мені зробили справедливе зауваження - звісно ж України з великої літери.
Вибачаюсь - недогледів.
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18.04.2024 11:14 Відповісти
Я вже казав раніше, повторю і зараз - вже на часі хлопцям та дівчатам ДУК ПС приїхати на Банкову та спитати (як у Жванецього "Танк на средства артиста") - а почему собственно?
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18.04.2024 09:24 Відповісти
Якщо заходити - то вже виносити одразу всіх звідти вперед ногами.
Інакше краще і не починати.
Повар вам у приклад.
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18.04.2024 09:30 Відповісти
А що робив наш правий сектор в 2019 році? Підтримав зе6лену сволоту, ярош пностійно лиже сраку "найвеличнейшому" підару, ой лідору, всього світу. Тому зараз і мають це. Я вже давно зрозумів, що украінський мутрий нарід недалеко пішов від русні- стали таким ж вівцями на заклання , як і москалі, облизують зрадника та мегакрадія ******* грінпоцьовича і п*ять років чекають від цього фсбшного буратино чудес. Все по Фройду,як і казали зелені зрадники в 2019 році, ось так вони самі і створили- головний ворог у нас на банковій, і доки там вся ця сволота буде- нічого доброго краіні очікувати не треба. А Правий сектор- буде в перших рядах, ********** агенти (наши великі правоохрєнітельниє зелені органи) ім швидко в тюрьмах розкажуть , як та яку Батьківщину треба любити. Думай! Те...

Хоча, про що це я.....
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18.04.2024 10:58 Відповісти
Очевидно, розмови про це серед командирів та бійців ДУК ПС, а може, і не лише розмови, стали причиною описаних подій.
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18.04.2024 11:00 Відповісти
зелені гниди руйнують ЗСУ
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18.04.2024 09:25 Відповісти
З травня 2019 року руйнують.
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18.04.2024 09:27 Відповісти
Які причини розформування ?
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18.04.2024 09:25 Відповісти
Дєрьмак.
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18.04.2024 09:28 Відповісти

Головне шо Цар хароший - он - ні прі чьом!!!
От Дєрьмака прибрати і буде бидлу щастя!

Країна клоунів...
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18.04.2024 09:31 Відповісти
Якщо не бути дебілом то зрозуміло що "царь нє настоящий", нічого не вирішує і всім на нього покуй.
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18.04.2024 09:50 Відповісти
Ніхто не каже, що цар хороший. Саме він наділив єрмака такими повноваженнями і такою владою, які той має. І відповідати за це зеленському. Але всі розуміють, що без єрмака зеля кроку не ступить, і від страху і від відсутності розуму.
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18.04.2024 10:15 Відповісти
Причина тут одна - вибір "мудрого наріду" 5 років тому.
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18.04.2024 09:33 Відповісти
"хуже нібудіт....
за-то паржалі....па-піколу...."
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18.04.2024 09:42 Відповісти
всралася головна зелена жаба, голова ОП йому нашептав, що коли закінчиться президентський строк, виганяти його будуть ненависні добровольці...
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18.04.2024 09:41 Відповісти
23-й окремий танковий батальйон (23 ОТБ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 в/ч А0229) - окремий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 танковий підрозділ у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Десантно-штурмових військ ,

Підрозділ створений в 2018 році.https://uk.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-1 [1]

Станом на 2019 рік перебував у складі десантно-штурмових військ, і був розформований.https://uk.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-2 [2]

...
Так, нещодавно на Житомирщині був сформований окремий танковий батальйон Десантно-штурмових військ. Він буде дислокуватися в одному із населених пунктів Поліського краю. Його кістяк складають офіцери та сержанти зі значним бойовим досвідом, які пройшли чимало «гарячих точок» Донбасу. До речі, саме танкісти ДШВ вже другий рік поспіль займають призові місця на змаганнях на кращий танковий взвод Збройних Сил України.

Днями, у новосформованому бойовому підрозділі працювала робоча група командування Десантно-штурмових військ на чолі з командувачем ДШВ ЗС України генерал-лейтенантом Михайлом Забродським.

- На початку бойових дій у 2014 році, нам були лише придані танкові підрозділи із частин Сухопутних військ, які в боях показали значну майстерність. Проте нам хотілося мати свої. Адже кожен військовослужбовець не залежно від своєї спеціальності, повинен жити та дихати тим настроєм, який панує в Десантно-штурмових військах. З початку, у військових частинах були сформовані танкові підрозділи, а згодом - окремий танковий батальйон, - відзначив генерал-лейтенант Михайло Забродський.

Після завершення комплексної комісії, священнослужителем Свято-Макарівської парафії Української Православної церкви Київського патріархату було проведено освячення бойової техніки, особового складу та різних приміщень підрозділу.

Прес-служба https://www.facebook.com/uaairborne?__cft__[0]=AZWaXIZxhf7lIMS0OGPamOLZ3pfGU2arVffMoFNirXxyjs2pw5K3pNjdFuZbeuq7x7ZK-0Mw6DoroWW0lf7bY0pmXwueH3IpSx0TI7cNjFzNyyRwsoCdfgC1J7HTBALLnurr1GdFMS529tjOB1IkW-uHkaoUwOgo5-zpYhujI2ENeg&__tn__=-]K-R Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
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18.04.2024 09:59 Відповісти
а хто ініціатор???
які для цього підстави???
а може саме тому зняли Залужного та Шапталу???
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18.04.2024 09:30 Відповісти
Ініціатор того всього пілятства - вибір, який зробили дебіли 5 років тому.
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18.04.2024 09:35 Відповісти
Просто Zэленскій не в курсе...
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18.04.2024 09:39 Відповісти
все по-плану....по-оманському плану.....
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18.04.2024 09:40 Відповісти
Так шкода ДУК ...Велика повага до Яроша, але у свій час Ярош зробив історичну помилку, підтримуючи як і всі 73% 🤡...спустивши неприязнь на Пороха ...житт'я показало кому не вистачило мудрості ...
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18.04.2024 09:44 Відповісти
Стоящу людину не переведуть, а будуть у себе тримати.
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18.04.2024 09:44 Відповісти
Ага. І за грати не посадять.

Роман Червінський ( контррозвідник, полковник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 СБУ , колишній начальник 5-го управління Департаменту контррозвідки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91%D0%A3 СБУ ) причетний до ліквідації воєнних злочинців https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 «Мотороли» (2016) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 «Гіві» (2017).

Брав участь у виманюванні одіозної танкістки «ДНР» під позивним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%8E%D0%BA_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 «Ветерок» (2019)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%BD6%D0%BD%D0%B3-3 [3] .

Захоплення причетного до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_777_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0 збиття Boeing 777 поблизу Донецька проросійського бойовика https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Цемаха (2019).

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18.04.2024 09:54 Відповісти
А дупу Ермаку слабо вилизати? Іде винищення патріотів перед здачею України ворогові , цього не бачать тільки сліпі та дурні.
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18.04.2024 09:44 Відповісти
З владою все зрозуміло.
Дратує абсолютна байдужість більшості українців
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18.04.2024 09:50 Відповісти
Як у вашому розумінні має виглядати небайдужість?
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18.04.2024 10:17 Відповісти
дописи із вуТалії про те, що паста в горло не лізе?
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18.04.2024 10:39 Відповісти
Зеленське, не ускладнюй останні роки свого нікчемного життя, тобі ж усе пригадається.. куди б ти не втікло зі своїми коханими..
навіть на твою могилу Українці плюватимуть, за сукупністю ваших зелених жахливих "приколів", які кров'ю вихаркує Україна
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18.04.2024 10:02 Відповісти
Зеленський з Єрмаком і Сирським знищують найбільш вмотивовані підрозділи, які формувались із вмотивованих ДОБРОВОЛЬЦІВ.

Загиблий, легендарний Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі" був командиром батальйону 67-ї окремої механізованої бригади "Вовки Да Вінчі".
Зеленський відпіарився на ньому по-повній, а тепер знищує підрозділ, в якому воював Да Вінчі.

Зеленський прийшов на похорон "Да Вінчі".

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18.04.2024 10:03 Відповісти
Ми з вами спостерігаємо ,як нищиться наша єдина надія на існування Украіни -еаші ЗСУ. Спочатку обезглавили армію ,звільнили Залужного, а тепер розбивають на шматки і знищують по кусочках. І довго ми будемо це спостерігати? Іноземні оглядачі кажуть : Які ви дурні ,украінці, ще зі всім світом посварились , дипломатія на оцінку 2
! .А я думаю , що це не дурість Все йде за планом .Тільки чиім ?
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18.04.2024 10:04 Відповісти
У спам цю ботву зебільну.
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18.04.2024 11:10 Відповісти
Розформування, або ж глибоке переформатування, будь-якої бригади, а тим паче - мотивованої та боєздатної, утвореної з україноцентричних добровольців ,- НЕ МОЖЕ відбуватись без відома Командувача Сухопутних військ та без погодження з Головкомом ЗСУ та Верховним головнокомандувачем.

Оскільки в березні 2023 року Президент особливо виділяв і дякував бійцям 67-ї ОМБр за мужність і героїзм під час боїв за Бахмут, то для, фактично, розформування злагодженого, боєздатного підрозділу повинні бути серйозні підстави. Які це підстави, причини чи мотиви?

Чому не пояснити людям 67-ї бригади "що і з якою метою відбувається"?
Чим командування ЗСУ в такому разі відрізняється від командування збройними силами рассєї?
Чого тоді варті "заклинання на публіку" панів Зеленського, Сирського, Павлюка про те, що "найголовніше - це зберегти життя і здоров`я наших захисників, наших героїв"?
Чи україноцентричні добровольці, що стали до лав ЗСУ в критичний для країни період, - це НЕ "наші захисники, наші герої"?

Здається, що без коректного публічного обгрунтування того, що відбувається з 67-ю бригадою,
влада в черговий раз стріляє собі в ногу...
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18.04.2024 10:20 Відповісти
Командири ДУК в курсі.
Ось https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/14/7451183/ коментар "Української правди" про причини перевірок у 67-й ОМБр:
"Деталі: за даними УП в управлінні напрямку, на якому донедавна працювала 67-ма, військове керівництво різних рівнів цікавило, чому на напрямку Часового Яру "просідає" такий вмотивований підрозділ як ДУК. Однією з причин, які виявила перевірка, були проблеми всередині самої бригади. Управління з-поміж ключових людей ДУКу нібито відокремлювало від військовослужбовців з "Правого сектора" тих, хто, зокрема, перевівся до них з інших частин під час нещодавнього поповнення (їх називали "піксельними"). Ставлення до "піксельних" нібито було гіршим, їх першими відправляли в бій і через брак досвіду вони втрачали позиції.
Імовірно, додає джерело УП, це була не єдина причина проблем з боєздатністю бригади, яку виявила перевірка..."
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18.04.2024 10:33 Відповісти
оно может быть, вот только тогда почему раньше такое не проявлялось?
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18.04.2024 10:43 Відповісти
Не проявлялось що? Сегрегація "піксельних" і їх тримання на "нулі", чи сам факт перевірки і реформування частини?
Якщо перше, то не факт що такого не було.
Якщо друге, то в коментарі УП розписано, що змінилось для командирів ДУК після заміни Залужного на Сирського.
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18.04.2024 11:44 Відповісти

16.04.2024
Ухвалено рішення про виокремлення штурмового батальйону 67-ї ОМБр в окрему штурмову військову частину, - Сухопутні війська ЗСУ
Джерело:
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18.04.2024 10:25 Відповісти
Зібрати всіх "вольнодумців" в одну частину, а потім їх усіх разом під танки...
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18.04.2024 16:01 Відповісти
Очевидно, що ми спостерігаємо наслідки аудиту Сирського...
Але ж військовим, хоча б командуванню 67-ї бригади має бути якесь по-людськи зрозуміле і мотивоване пояснення, чи ментальність не дозволяє?!
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18.04.2024 10:30 Відповісти
Такі новини давно вже не дивують бо стали нормою...
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18.04.2024 10:42 Відповісти
Банда зеленСКОГО та дЄрмака не бажають ! Покидати гнізда, в які партнери кладуть золоті яйця. А я впевнений, що треба діяти. Так ось, що треба зробити. Український Массад. І тут УВАГА. Який ліквідує пахана попередньої кримінальної банди. ЯНУКОВИЧА у Ростові. Достатньо однієї ракети. Щоб зупинити розкрадання коштів партнерів зеленсКОЮ бандою. Уявіть, що буде творитись у тих дЄрмаківських головах, якщо це станеться. Меч правосуддя України буде висіти над кожним, хто забруднив свої руки.
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18.04.2024 10:56 Відповісти
Для початку треба Баканова посадити - за Чонгар. І Резнікова - за яйця та куртки.
І Басалаєву - за зупинку ВПК.
Овоч вже давно не цікавий, його не видно і не чутно.
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18.04.2024 12:12 Відповісти
Зелена шобла дуже сильно ссить, що добровольці підуть на Київ. Бачу історія повторюється.
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18.04.2024 11:16 Відповісти
Зараз відбувається руйнування 67 ОМБр швидкими темпами, - командир ДУК "ПС" Стемпіцький Джерело:
Це все що треба знати про кремлівський патріотизм Зеленського і його влади.
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18.04.2024 11:21 Відповісти
Воно чогось боїться....
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18.04.2024 12:46 Відповісти
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18.04.2024 13:10 Відповісти
Ішак свідомо руйнує Збройні Сили на догоду *****. Ганьба безтолковому муфлону!
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18.04.2024 20:41 Відповісти
 
 