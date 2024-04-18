Зараз відбувається руйнування 67 ОМБр швидкими темпами, - командир ДУК "ПС" Стемпіцький

Всіх командирів та бійців ДУК "ПС", які формували 67 ОМБр, наразі поспішно переводять до інших частин, що руйнує бригаду.

Про це у Facebook повідомив командир Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Андрій Стемпіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Командування ДУК ПС у суботу подало інформаційне повідомлення про те, що відбувається. Зараз продовжується руйнування бригади швидкими темпами. Здійснюється поспішне (чомусь) переміщення (без згоди) досвідчених мотивованих офіцерів, сержантів, солдат в інші військові частини.

Абсурд ситуації зашкалює. Відношення до Воїнів, котрі прийшли в ЗСУ у 22-23 роках не вкладається в жодні рамки. Це "подяка" за жертву життя, крові, здоров'я, ресурсів, енергії та сил, вкладених в розбудову бригади всіма - і бійцями, і волонтерами", - зазначив він.

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Стемпіцький наголосив, що попри все ДУК є воїнами ЗСУ, а війна триває з російськими окупантами.

"Але всі події не залишаться без уваги", - підсумував він, додавши, що його та ще двох заступників також перевели до інших військових частин.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вище командування Збройних сил України розпочало процес переведення в інші військові частини всіх командирів та бійців ДУК "ПС", які формували 67 ОМБр та є її бойовим кістяком.

Командування Сухопутних військ ЗСУ ухвалило рішення про виокремлення штурмового батальйону 67-ї окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину.

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