Палата представників, імовірно, ухвалить законопроєкт про допомогу Україні, - Гербст

Представлений у середу в Палаті представників законопроєкт із допомогою Україні має значні шанси для того, щоби бути ухваленим у Конгресі та стати законом – попри наявність гучних популістів-республіканців, які виступають проти.

Про це заявив колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це дуже позитивний розвиток подій. Джонсон нарешті зробив те, що він обіцяв зробити", - зауважив колишній посол.

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Він також зазначив, що розділення сенатського законопроєкту на кілька законодавчих ініціатив відображає той факт, що існують республіканці, які не хочуть підтримувати допомогу Україні, а також демократи, які не хочуть підтримувати допомогу Ізраїлю.

"У такий спосіб можна зробити так, щоб отримати підтримку обох цих пакетів допомоги", - підкреслив Гербст.

Він також зазначив, що вважає цілком імовірним ухвалення цих законопроєктів.

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"Я кажу ймовірним, але не безумовним, бо зараз ми бачимо дуже багато гучних голосів проти цього з боку популістів. Вони завжди були проти. Але я не думаю, що у них є можливість зупинити це", - зазначив колишній високопоставлений дипломат.