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Надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим, - спікер Джонсон

джонсон,майк

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що надання летальної допомоги Україні саме зараз є критично важливим питанням.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це він заявив в ефірі американського телеканалу C-SPAN.

"Історія судить нас за нашими вчинками. Я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Це та річ, яку слід зробити", – заявив Джонсон.

Він також додав, що зараз потрібно "чинити правильно". При цьому Джонсон зазначив, що "не час грати з цим у політику".

"Я вважаю, що краще надіслати українцям зараз кулі, ніж посилати туди наших американських хлопців", – заявив Джонсон журналістам.

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При цьому на думку спікера Палати представників, "президент" РФ Володимир Путін не зупиниться, якщо переможе в Україні. Джонсон переконаний, що в такому разі РФ продовжить наступ на країни Балкан, Польщу чи інших союзників США по НАТО.

Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив новий законопроєкт щодо допомоги Україні, він передбачає $61 мільярд та передачу Києву ATACMS.

Автор: 

допомога (8284) Україна (5859) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+12
Це він серйозно? А хіба це не він як тільки міг, затримував процес?
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18.04.2024 10:20
+12
Доки не приймуть-це все балачки.
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18.04.2024 10:25
+8
все одно я цьому поцу не вірю. за півроку у мене ставлення до нього стало негативне, бо скільки разів обіцянки-цяцянки не справдились.
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18.04.2024 10:28
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ого запасаємся попкорном.
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18.04.2024 10:18 Відповісти
)))
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18.04.2024 10:19 Відповісти
Штирлиц хлеб резал по крестьянски от себя.
Парадное, греча и кура чисто кацапские слова.
"Тарасики" это по их (кацапов) мнению позорная кличка всех наших военнослужащих. Как "фрицы" во 2 мировую.
Это вам к авторам картинки
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18.04.2024 11:17 Відповісти
Це він серйозно? А хіба це не він як тільки міг, затримував процес?
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18.04.2024 10:20 Відповісти
Ні, не він. Напружте пам'ять. Байден неодноразово повторював, що без ухвалення його пакету жодної допомоги Україні не буде. Він півроку шантажував Конгрес погрозами припинити допомогу Україні, а починаючи з 27 грудня 2023 року він це реалізував, не передавши Україні до цього дня ні патрона і ні цента? (300 млн із рукава я не рахую, бо їх там не було, як сказав Байден). І це при тому, що Білий дім має 4,2 млрд по каналу PDA (тобто на зброю та снаряди) із загальної суми у 25 млрд, які проголосував Конгрес ще 2022 року і які Байден так і не передав Україні.
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18.04.2024 11:23 Відповісти
Про Байдена то окрема розмова.
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18.04.2024 11:27 Відповісти
Це пов'язані речі. Адже Байден постійно звинувачував Джонсона та республіканців, що вони затримують ухвалення його пакету. Тут ключове слово - його. Джонсон пропонував і раніше окремі законопроекти для України, Ізраїлю тощо, але Байден був категорично проти. Нині він начебто погодився, бо зрозумів, що подальше блокування допомоги Україні може зашкодити йому на виборах.
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18.04.2024 11:34 Відповісти
Байден не може заборонити Джонсону приймати закони у Палаті. Якби Джонсон провів через Палату закон про допомогу Україні ще у жовтні минулого року, то його проголосували би. а потім собі грався би з тою стіною, кліматичними угодами, тік-токами, скільки хотів. наголошую, у жовтні минулого року. могли таке прийняти в Палаті? звісно, могли. і не на 60 лярдів, як просив Байден, а на більшу суму, щоб втерти ніс Байдену за те, що той дозує Україні допомогу по чайній ложечці. могли таке зробити? могли. Все ж було в їхніх руках, оскільки більшість у Палаті у них. А вже далі, як сказав тут Джонсон - будь що буде. Тобто. чи заблокували би далі той закон в Сенаті, чи потім Байден би наклав на нього вето - тоді уже всі питання були би до демкоратів, в першу чергу до Байдена. а до Джонсона питань не було би жодних. а зараз вони є. бо на вулиці квітень 24-го року. а ту допомогу мали проголосувати ще і виділити до 1 жовтня 23-го року. тож переставай тут дрочити на Трампа котити бочку на демократів..
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18.04.2024 14:01 Відповісти
пи**обол
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18.04.2024 11:30 Відповісти
Який чудодійний ефект робить клізма від Тегерану.
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18.04.2024 10:22 Відповісти
Та не вже!!! **** рів року ти мусолиш нам допомогу!!! Субота твій останній день!!!!
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18.04.2024 10:23 Відповісти
...пів року....
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18.04.2024 10:25 Відповісти
Дивно не те, як він "перевзувається у повітрі".
Дивно, що це й у США перед люмпен-виборцями конає...
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18.04.2024 10:24 Відповісти
Доки не приймуть-це все балачки.
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18.04.2024 10:25 Відповісти
Інтуїція підказує, що цього разу приймуть. У США брехунів не *******.
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18.04.2024 10:42 Відповісти
лицемірний покидьок
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18.04.2024 10:26 Відповісти
Так, а Шо случілось?!
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18.04.2024 10:26 Відповісти
Дволикий янус.
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18.04.2024 10:26 Відповісти
все одно я цьому поцу не вірю. за півроку у мене ставлення до нього стало негативне, бо скільки разів обіцянки-цяцянки не справдились.
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18.04.2024 10:28 Відповісти
"Історія судить нас за нашими вчинками. Я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Це та річ, яку слід зробити", - заявив Джонсон.

Він також додав, що зараз потрібно "чинити правильно". При цьому Джонсон зазначив, що "не час грати з цим у політику".- Не виключено , що Господь таки своєю невидимою рукою добряче дав в "черепок" Джонсона.???
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18.04.2024 10:28 Відповісти
Он еще и издевается. Уже год тормозит помощь и расказывает что очень хочет Украине помочь
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18.04.2024 10:29 Відповісти
Даремно радієте, потім ще верхня палата, там як що внесуть правки то нижня палата знову, це може крутитися ще до самих виборів рожевого.
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18.04.2024 10:30 Відповісти
Не спешим делать заключения -ждем 20.04.
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18.04.2024 10:30 Відповісти
Так и есть.Если бы все было просто,то голосовали одним пакетом вместе с Израилем.А так могут проголосовать за помощь Израилю и слить Украину
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18.04.2024 10:36 Відповісти
Не вийде, Байден не підпише закон в такому вигляді.
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18.04.2024 12:06 Відповісти
Ще півроку тому тре було,дзядзя!
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18.04.2024 10:31 Відповісти
Так ось чому, Майк, ти півроку цю допомогу блокував - бо вона потрібна саме зараз❗
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18.04.2024 10:40 Відповісти
Хтось поговорив з ним у темній кімнаті явно. Чи це знов спектакль. Побачимо
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18.04.2024 10:46 Відповісти
Та це лицемірна гнида. Ця тактика вже цілком зрозуміла. Та я тільки за, завтра виношу на голосування, завтра щось не вийшло, але після завтра вже точно. Потім а давайте розділимо, давайте внесем правки, їх надо знову затверджувать. А потім раз і раптово канікули. Але от після канікул вже точно одразу голосуємо. І так до нескінченності
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18.04.2024 10:46 Відповісти
Республіканці (притомні, не з секти Трампа) не підписували петицію, яка дозволяла б поставити на голосування законопроект, який вже пройшов сенат, тому, що Джонсон пообіцяв свій законопроект, тому підписуватись під тою петицією означало б діяти проти своєї партії. Але, якщо Джонсон почне тягнути з прийняттям, то можуть і підписати.
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18.04.2024 12:02 Відповісти
в одном прыжке два раза переобулся
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18.04.2024 10:48 Відповісти
Ух, нихуя себе разворот.
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18.04.2024 10:51 Відповісти
Краще б мовчав лицемір, бо одразу виникла думка що якусь пастку готує.
Надіюсь що помиляюсь
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18.04.2024 11:30 Відповісти
а пів року тому, коли її повинні були надати це не було критично важливим?!!!
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18.04.2024 12:12 Відповісти
Йоьаний ******
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18.04.2024 12:15 Відповісти
Не все так просто. Бо трампісти в Конгресі пішли на затягування голосування. Зокрема, https://www.ponomaroleg.com/ogromnyj-slon-ukrainy-budet-stoyat-vse-vremya-v-zale/ Марджорі Тейлор Грін подала купу правок до законопроектів; про деякі з таких пише https://www.ponomaroleg.com/pravki-mardzhori-tejlor-grin-k-proektu-pomoshhi-ukraine/ Олег Пономарь :
"Готовы нырнуть на днище ада?
Максимально упоротая https://www.ponomaroleg.com/ogromnyj-slon-ukrainy-budet-stoyat-vse-vremya-v-zale/ Марджори Тейлор Грин начала вносить правки к проекту https://www.ponomaroleg.com/tekst-proekta-pomoshhi-ukraine-v-redakczii-dzhonsona/ помощи Украине (я думал шутка, но нет):
- Любой член Конгресса, который проголосует за этот закон, обязан вступить в украинскую армию.
- Никакие средства, предоставленные этим законом, не могут быть использованы или израсходованы до тех пор, пока правительство Украины не проведет свободные и справедливые выборы.
- Никакие средства, предоставленные этим законом, не могут быть использованы или израсходованы до тех пор, пока Государственный секретарь не представит Конгрессу отчет, подтверждающий, что христианские церкви в Украине могут действовать без вмешательства правительства.
- Никакие средства, предоставленные этим законом, не могут быть использованы или израсходованы до тех пор, пока Украина не закроет все биолаборатории и не предоставит все данные о таких исследованиях правительству Соединенных Штатов.
- Каждая сумма, предоставляемая этим законом, уменьшается на 100 процентов, и соответсвующая сумма должна быть предоставлена Администратору Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям для целей оказания помощи сообществам в Лахайне, штат Гавайи.
Каждая сумма, предоставляемая этим законом, уменьшается на 100 процентов, и соответствующая сумма должна быть предоставлена Администратору Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям для целей оказания помощи сообществам в Восточной Палестине, штат Огайо.
- Общая сумма ассигнований, предусмотренных этим законом, передается Генеральному прокурору для инициирования процедуры выдворения иностранцев, не имеющих законного статуса в соответствии с иммиграционным законодательством (как этот термин определен в статье 101 Закона об иммиграции и гражданстве)".
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18.04.2024 12:45 Відповісти
А ***** ти зволікав вісім місяців?
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18.04.2024 12:49 Відповісти
Пиcдит как Джонсон!
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18.04.2024 13:03 Відповісти
Надання допомоги є критично важливим, але хер ми її надамо.
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18.04.2024 13:12 Відповісти
***... А как же мексиканский забор? Предатель
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18.04.2024 14:04 Відповісти
Як кажуть -"Краще пізніше ніж ніколи".
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18.04.2024 16:58 Відповісти
Накануне Дуда говорил с Трампом об Украине. Наверное совпадение
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18.04.2024 21:29 Відповісти
 
 