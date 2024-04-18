Надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим, - спікер Джонсон
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що надання летальної допомоги Україні саме зараз є критично важливим питанням.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це він заявив в ефірі американського телеканалу C-SPAN.
"Історія судить нас за нашими вчинками. Я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Це та річ, яку слід зробити", – заявив Джонсон.
Він також додав, що зараз потрібно "чинити правильно". При цьому Джонсон зазначив, що "не час грати з цим у політику".
"Я вважаю, що краще надіслати українцям зараз кулі, ніж посилати туди наших американських хлопців", – заявив Джонсон журналістам.
При цьому на думку спікера Палати представників, "президент" РФ Володимир Путін не зупиниться, якщо переможе в Україні. Джонсон переконаний, що в такому разі РФ продовжить наступ на країни Балкан, Польщу чи інших союзників США по НАТО.
Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив новий законопроєкт щодо допомоги Україні, він передбачає $61 мільярд та передачу Києву ATACMS.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Парадное, греча и кура чисто кацапские слова.
"Тарасики" это по их (кацапов) мнению позорная кличка всех наших военнослужащих. Как "фрицы" во 2 мировую.
Это вам к авторам картинки
Дивно, що це й у США перед люмпен-виборцями конає...
Він також додав, що зараз потрібно "чинити правильно". При цьому Джонсон зазначив, що "не час грати з цим у політику".- Не виключено , що Господь таки своєю невидимою рукою добряче дав в "черепок" Джонсона.???
Надіюсь що помиляюсь
"Готовы нырнуть на днище ада?
Максимально упоротая https://www.ponomaroleg.com/ogromnyj-slon-ukrainy-budet-stoyat-vse-vremya-v-zale/ Марджори Тейлор Грин начала вносить правки к проекту https://www.ponomaroleg.com/tekst-proekta-pomoshhi-ukraine-v-redakczii-dzhonsona/ помощи Украине (я думал шутка, но нет):
- Любой член Конгресса, который проголосует за этот закон, обязан вступить в украинскую армию.
- Никакие средства, предоставленные этим законом, не могут быть использованы или израсходованы до тех пор, пока правительство Украины не проведет свободные и справедливые выборы.
- Никакие средства, предоставленные этим законом, не могут быть использованы или израсходованы до тех пор, пока Государственный секретарь не представит Конгрессу отчет, подтверждающий, что христианские церкви в Украине могут действовать без вмешательства правительства.
- Никакие средства, предоставленные этим законом, не могут быть использованы или израсходованы до тех пор, пока Украина не закроет все биолаборатории и не предоставит все данные о таких исследованиях правительству Соединенных Штатов.
- Каждая сумма, предоставляемая этим законом, уменьшается на 100 процентов, и соответсвующая сумма должна быть предоставлена Администратору Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям для целей оказания помощи сообществам в Лахайне, штат Гавайи.
Каждая сумма, предоставляемая этим законом, уменьшается на 100 процентов, и соответствующая сумма должна быть предоставлена Администратору Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям для целей оказания помощи сообществам в Восточной Палестине, штат Огайо.
- Общая сумма ассигнований, предусмотренных этим законом, передается Генеральному прокурору для инициирования процедуры выдворения иностранцев, не имеющих законного статуса в соответствии с иммиграционным законодательством (как этот термин определен в статье 101 Закона об иммиграции и гражданстве)".