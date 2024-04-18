Надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим, - спікер Джонсон

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що надання летальної допомоги Україні саме зараз є критично важливим питанням.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це він заявив в ефірі американського телеканалу C-SPAN.

"Історія судить нас за нашими вчинками. Я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Це та річ, яку слід зробити", – заявив Джонсон.

Він також додав, що зараз потрібно "чинити правильно". При цьому Джонсон зазначив, що "не час грати з цим у політику".

"Я вважаю, що краще надіслати українцям зараз кулі, ніж посилати туди наших американських хлопців", – заявив Джонсон журналістам.

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При цьому на думку спікера Палати представників, "президент" РФ Володимир Путін не зупиниться, якщо переможе в Україні. Джонсон переконаний, що в такому разі РФ продовжить наступ на країни Балкан, Польщу чи інших союзників США по НАТО.

Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив новий законопроєкт щодо допомоги Україні, він передбачає $61 мільярд та передачу Києву ATACMS.