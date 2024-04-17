Байден підтримав пакет Джонсона про допомогу Україні та Ізраїлю

Президент США Джо Байден заявив, що підпише законопроєкти про допомогу Україні та Ізраїлю, які запропонував спікер Палати представників Майк Джонсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Я рішуче підтримую цей пакет, спрямований на надання критичної підтримки Ізраїлю та Україні, надання конче необхідної гуманітарної допомоги палестинцям у Газі та зміцнення безпеки та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ізраїль стикається з безпрецедентними атаками з боку Ірану, а Україна стикається з бомбардуваннями, що продовжуються, з боку Росії, які різко посилилися за останній місяць", - зазначив Байден.

Президент США зазначив, що Палата представників має прийняти пакет цього тижня, а Сенат повинен швидко наслідувати цей приклад.

"Я негайно підпишу цей закон, щоб надіслати світу сигнал: ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху", - наголосив Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосування за допомогу Україні в Конгресі відбудеться цієї суботи ввечері, - спікер Джонсон