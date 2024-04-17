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Новини Допомога Україні
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Байден підтримав пакет Джонсона про допомогу Україні та Ізраїлю

байден,джонсон

Президент США Джо Байден заявив, що підпише законопроєкти про допомогу Україні та Ізраїлю, які запропонував спікер Палати представників Майк Джонсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Я рішуче підтримую цей пакет, спрямований на надання критичної підтримки Ізраїлю та Україні, надання конче необхідної гуманітарної допомоги палестинцям у Газі та зміцнення безпеки та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ізраїль стикається з безпрецедентними атаками з боку Ірану, а Україна стикається з бомбардуваннями, що продовжуються, з боку Росії, які різко посилилися за останній місяць", - зазначив Байден.

Президент США зазначив, що Палата представників має прийняти пакет цього тижня, а Сенат повинен швидко наслідувати цей приклад.

"Я негайно підпишу цей закон, щоб надіслати світу сигнал: ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху", - наголосив Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосування за допомогу Україні в Конгресі відбудеться цієї суботи ввечері, - спікер Джонсон

Автор: 

Байден (2883) Конгрес США (1222) США (22455) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+20
Я стесняюсь спросить а кто в США вообще главный? Президент или спикер или уголовник-олигарх Трамп к которому все едут на поклон в загородную сауну советоваться и спрашивать разрешения?
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17.04.2024 22:13
+15
Ну і молодець, пора вже закінчувати цей спектакль, тим більше, що і твої улюблені араби Гази теж не забуті
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17.04.2024 22:13
+12
тобі ці *слухи* бабка Галя біля парадного розповіла? чи шаріков в телеге написав?
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17.04.2024 22:28
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Схрестили пальці.
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17.04.2024 22:12 Відповісти
Я стесняюсь спросить а кто в США вообще главный? Президент или спикер или уголовник-олигарх Трамп к которому все едут на поклон в загородную сауну советоваться и спрашивать разрешения?
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17.04.2024 22:13 Відповісти
У США-на першому місті право і закон.Вони одні для всіх.
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18.04.2024 05:13 Відповісти
Ну і молодець, пора вже закінчувати цей спектакль, тим більше, що і твої улюблені араби Гази теж не забуті
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17.04.2024 22:13 Відповісти
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17.04.2024 22:14 Відповісти
Немає у них друзів є у них інтереси
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17.04.2024 22:16 Відповісти
У жодній країні немає друзів, у жодній.
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17.04.2024 22:36 Відповісти
Головне щоб не обісрались в черговий раз.
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17.04.2024 22:19 Відповісти
Чомусь мені здається що Байден буде ручку шукати довго. Потім знайде але без чорнила. Потім принесуть не того кольору і так далі.
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17.04.2024 22:19 Відповісти
Шукають ручку Вікторії Спартц. А вона її, мабуть, передала своєму вождю - Трампону...
Головне, щоб її не зламали, як Янукович. )))

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17.04.2024 23:27 Відповісти
Виходить якби іранські рушникоголові не навели шороху то американці і дальше чухали яйця.
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17.04.2024 22:20 Відповісти
В кулуарах парламента США ходят слухи, что Украина должна некоторое время страдать в виде прививки от будущих и главное - прошлых поцелуев взасос с Россией.
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17.04.2024 22:23 Відповісти
тобі ці *слухи* бабка Галя біля парадного розповіла? чи шаріков в телеге написав?
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17.04.2024 22:28 Відповісти
когда перебухают - и не такое напишут...
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17.04.2024 23:59 Відповісти
🙃..
..
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17.04.2024 22:40 Відповісти
Зрозуміло - українці самі відгодували кацапів а всі інші а особливо американці не приймали в цьому участь , до речі це вже другий раз відбулося - Захід заробив на індустрілізації в совку і заробляв тоді коли в світі вже був економічний спад ( якийсь умовний Джон з Алабами зміг не тіко прогодувати родину ай дати освіту тому кхм шо подібне зараз заявляє ).
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18.04.2024 00:12 Відповісти
Відгодовувати кацапів почав ще колаборант Нестор Махно, віддававши їм пшеницю та здавши їм Причерномор'я з Кримом.
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18.04.2024 07:01 Відповісти
Все поддерживают, но никто ничего не дает.
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17.04.2024 22:27 Відповісти
Знову дрочить республіканців тими газянами... чи газавитами.
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17.04.2024 22:27 Відповісти
Ніхєра не буде.
Можна скрінить...
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17.04.2024 22:32 Відповісти
все буле
не скриньте
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17.04.2024 22:45 Відповісти
коли?
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18.04.2024 00:16 Відповісти
Невже зрушилось!
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17.04.2024 22:35 Відповісти
зараз недожиру, якщо допомога зможе зменшити кількість кацапових бомбометань це вже врятує десятки душ на добу.
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17.04.2024 22:35 Відповісти
Але електростанції вже не відновляться так швидко
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17.04.2024 23:57 Відповісти
Санта Барбара вже якась почалася.
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17.04.2024 22:36 Відповісти
запасаємся попкорном
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17.04.2024 22:46 Відповісти
Мівіной запасайся
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17.04.2024 23:41 Відповісти
Дай боже нашому теляті вовка зʼїсти …
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17.04.2024 22:39 Відповісти
Сподіваюсь що конгрес ухвалить цей довгоочікуваний закон і цей цирк трампістів закінчится.
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17.04.2024 22:46 Відповісти
+++++ плюсую бро
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17.04.2024 22:47 Відповісти
Голосуватимуть у суботу, Новий законопроект, котрий потім повинен бути проголосований знову в сенаті, а з понеділка обидві палати на канікулах. До голосування дійде за місяць, і щось вказує на те що продовжиться цей цирк вже в сенаті. І до речі прямі вкладення Україні всього 12 лярдів, 48 це оборонні замовлення для американського впк, зброя з цих грошей надійде в кращому випадку восени. Трамп розвів цей ходячий колоскоп як останнього лоха.
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17.04.2024 23:12 Відповісти
Головне шоб трамп підтримав😆
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17.04.2024 23:55 Відповісти
Трамп вже де-факто президент США.
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18.04.2024 02:27 Відповісти
а при чому тут палестинці то може і москалям допомогу проголосуєте довбой*би
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18.04.2024 01:29 Відповісти
Смисл в тому, шо проект Джонсона новий, його треба проголосувати в обох палатах Конгресу.
А на це піде більше 2 місяців.
Зате "рішуче".
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18.04.2024 06:39 Відповісти
Вспомнилась притча о суде царя Соломона над двумя женщинами, каждая из которых утверждала, что это ее ребенок.
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18.04.2024 06:42 Відповісти
Два старі маразматики, а поміж них третій- молодий і в окулярах!
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18.04.2024 08:00 Відповісти
 
 