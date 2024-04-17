Байден поддержал пакет Джонсона о помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден заявил, что подпишет законопроекты о помощи Украине и Израилю, которые предложил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Я решительно поддерживаю этот пакет, направленный на оказание критической поддержки Израилю и Украине, оказание необходимой гуманитарной помощи палестинцам в Секторе Газа и укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Израиль сталкивается с беспрецедентными атаками со стороны Ирана, а Украина сталкивается с продолжающимися бомбардировками со стороны России, которые резко усилились за последний месяц", - отметил Байден.

Президент США отметил, что Палата представителей должна принять пакет на этой неделе, а Сенат должен быстро последовать этому примеру.

"Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать миру сигнал: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха", - подчеркнул Байден.

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