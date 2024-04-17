Байден поддержал пакет Джонсона о помощи Украине и Израилю
Президент США Джо Байден заявил, что подпишет законопроекты о помощи Украине и Израилю, которые предложил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Я решительно поддерживаю этот пакет, направленный на оказание критической поддержки Израилю и Украине, оказание необходимой гуманитарной помощи палестинцам в Секторе Газа и укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Израиль сталкивается с беспрецедентными атаками со стороны Ирана, а Украина сталкивается с продолжающимися бомбардировками со стороны России, которые резко усилились за последний месяц", - отметил Байден.
Президент США отметил, что Палата представителей должна принять пакет на этой неделе, а Сенат должен быстро последовать этому примеру.
"Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать миру сигнал: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха", - подчеркнул Байден.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Головне, щоб її не зламали, як Янукович. )))
..
Можна скрінить...
не скриньте
А на це піде більше 2 місяців.
Зате "рішуче".