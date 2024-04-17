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Новости Помощь Украине
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Байден поддержал пакет Джонсона о помощи Украине и Израилю

байден,джонсон

Президент США Джо Байден заявил, что подпишет законопроекты о помощи Украине и Израилю, которые предложил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Я решительно поддерживаю этот пакет, направленный на оказание критической поддержки Израилю и Украине, оказание необходимой гуманитарной помощи палестинцам в Секторе Газа и укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Израиль сталкивается с беспрецедентными атаками со стороны Ирана, а Украина сталкивается с продолжающимися бомбардировками со стороны России, которые резко усилились за последний месяц", - отметил Байден.

Президент США отметил, что Палата представителей должна принять пакет на этой неделе, а Сенат должен быстро последовать этому примеру.

"Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать миру сигнал: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха", - подчеркнул Байден.

Читайте также: Голосование за помощь Украине в Конгрессе состоится в эту субботу вечером, - спикер Джонсон

Автор: 

Байден (2785) Конгресс США (1228) США (26368) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+20
Я стесняюсь спросить а кто в США вообще главный? Президент или спикер или уголовник-олигарх Трамп к которому все едут на поклон в загородную сауну советоваться и спрашивать разрешения?
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17.04.2024 22:13
+15
Ну і молодець, пора вже закінчувати цей спектакль, тим більше, що і твої улюблені араби Гази теж не забуті
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17.04.2024 22:13
+12
тобі ці *слухи* бабка Галя біля парадного розповіла? чи шаріков в телеге написав?
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17.04.2024 22:28
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Схрестили пальці.
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17.04.2024 22:12 Ответить
Я стесняюсь спросить а кто в США вообще главный? Президент или спикер или уголовник-олигарх Трамп к которому все едут на поклон в загородную сауну советоваться и спрашивать разрешения?
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17.04.2024 22:13 Ответить
У США-на першому місті право і закон.Вони одні для всіх.
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18.04.2024 05:13 Ответить
Ну і молодець, пора вже закінчувати цей спектакль, тим більше, що і твої улюблені араби Гази теж не забуті
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17.04.2024 22:13 Ответить
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17.04.2024 22:14 Ответить
Немає у них друзів є у них інтереси
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17.04.2024 22:16 Ответить
У жодній країні немає друзів, у жодній.
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17.04.2024 22:36 Ответить
Головне щоб не обісрались в черговий раз.
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17.04.2024 22:19 Ответить
Чомусь мені здається що Байден буде ручку шукати довго. Потім знайде але без чорнила. Потім принесуть не того кольору і так далі.
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17.04.2024 22:19 Ответить
Шукають ручку Вікторії Спартц. А вона її, мабуть, передала своєму вождю - Трампону...
Головне, щоб її не зламали, як Янукович. )))

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17.04.2024 23:27 Ответить
Виходить якби іранські рушникоголові не навели шороху то американці і дальше чухали яйця.
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17.04.2024 22:20 Ответить
В кулуарах парламента США ходят слухи, что Украина должна некоторое время страдать в виде прививки от будущих и главное - прошлых поцелуев взасос с Россией.
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17.04.2024 22:23 Ответить
тобі ці *слухи* бабка Галя біля парадного розповіла? чи шаріков в телеге написав?
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17.04.2024 22:28 Ответить
когда перебухают - и не такое напишут...
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17.04.2024 23:59 Ответить
🙃..
..
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17.04.2024 22:40 Ответить
Зрозуміло - українці самі відгодували кацапів а всі інші а особливо американці не приймали в цьому участь , до речі це вже другий раз відбулося - Захід заробив на індустрілізації в совку і заробляв тоді коли в світі вже був економічний спад ( якийсь умовний Джон з Алабами зміг не тіко прогодувати родину ай дати освіту тому кхм шо подібне зараз заявляє ).
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18.04.2024 00:12 Ответить
Відгодовувати кацапів почав ще колаборант Нестор Махно, віддававши їм пшеницю та здавши їм Причерномор'я з Кримом.
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18.04.2024 07:01 Ответить
Все поддерживают, но никто ничего не дает.
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17.04.2024 22:27 Ответить
Знову дрочить республіканців тими газянами... чи газавитами.
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17.04.2024 22:27 Ответить
Ніхєра не буде.
Можна скрінить...
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17.04.2024 22:32 Ответить
все буле
не скриньте
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17.04.2024 22:45 Ответить
коли?
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18.04.2024 00:16 Ответить
Невже зрушилось!
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17.04.2024 22:35 Ответить
зараз недожиру, якщо допомога зможе зменшити кількість кацапових бомбометань це вже врятує десятки душ на добу.
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17.04.2024 22:35 Ответить
Але електростанції вже не відновляться так швидко
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17.04.2024 23:57 Ответить
Санта Барбара вже якась почалася.
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17.04.2024 22:36 Ответить
запасаємся попкорном
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17.04.2024 22:46 Ответить
Мівіной запасайся
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17.04.2024 23:41 Ответить
Дай боже нашому теляті вовка зʼїсти …
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17.04.2024 22:39 Ответить
Сподіваюсь що конгрес ухвалить цей довгоочікуваний закон і цей цирк трампістів закінчится.
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17.04.2024 22:46 Ответить
+++++ плюсую бро
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17.04.2024 22:47 Ответить
Голосуватимуть у суботу, Новий законопроект, котрий потім повинен бути проголосований знову в сенаті, а з понеділка обидві палати на канікулах. До голосування дійде за місяць, і щось вказує на те що продовжиться цей цирк вже в сенаті. І до речі прямі вкладення Україні всього 12 лярдів, 48 це оборонні замовлення для американського впк, зброя з цих грошей надійде в кращому випадку восени. Трамп розвів цей ходячий колоскоп як останнього лоха.
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17.04.2024 23:12 Ответить
Головне шоб трамп підтримав😆
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17.04.2024 23:55 Ответить
Трамп вже де-факто президент США.
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18.04.2024 02:27 Ответить
а при чому тут палестинці то може і москалям допомогу проголосуєте довбой*би
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18.04.2024 01:29 Ответить
Смисл в тому, шо проект Джонсона новий, його треба проголосувати в обох палатах Конгресу.
А на це піде більше 2 місяців.
Зате "рішуче".
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18.04.2024 06:39 Ответить
Вспомнилась притча о суде царя Соломона над двумя женщинами, каждая из которых утверждала, что это ее ребенок.
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18.04.2024 06:42 Ответить
Два старі маразматики, а поміж них третій- молодий і в окулярах!
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18.04.2024 08:00 Ответить
 
 