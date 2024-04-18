Слід продемонструвати волю перемогти російську агресію, - Каллас
Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас звернулась до лідерів ЄС з закликом збільшити допомогу Україні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter естонської прем'єрки.
"Моє послання лідерам ЄС: давайте продемонструємо волю перемогти російську агресію. Успіх Ізраїлю в перехопленні атаки Ірану свідчить про силу співпраці та допомоги з боку партнерів. Це також має нагадувати нам про допомогу Україні. Вони щодня зазнають обстрілів безпілотників і ракет", – йдеться в дописі.
Нагадаємо, у Брюселі 17-18 квітня проходить саміт Євроради. За підсумками першого дня роботи європейського саміту, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що допомога Україні – це питання не місяців, а днів і тижнів.
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Grigoriy1959
показати весь коментар18.04.2024 13:07 Відповісти Мені подобається 1
Colt
показати весь коментар18.04.2024 13:09 Відповісти Мені подобається 0
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