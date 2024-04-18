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Слід продемонструвати волю перемогти російську агресію, - Каллас

калас,кая

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас звернулась до лідерів ЄС з закликом збільшити допомогу Україні

Про це  повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter естонської прем'єрки.

"Моє послання лідерам ЄС: давайте продемонструємо волю перемогти російську агресію. Успіх Ізраїлю в перехопленні атаки Ірану свідчить про силу співпраці та допомоги з боку партнерів. Це також має нагадувати нам про допомогу Україні. Вони щодня зазнають обстрілів безпілотників і ракет", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, у Брюселі 17-18 квітня проходить саміт Євроради. За підсумками першого дня роботи європейського саміту, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що допомога Україні – це питання не місяців, а днів і тижнів.

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Автор: 

допомога (8284) Рада Європи (459) Україна (5859) Каллас Кая (249)


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Круті слова прем'єр-міністра ! Європи ! А що наш ЩЕ ЛЕГІТИМНИЙ несе у Ю-тубі ? Віра в перемогу, єдність всіх !!! Проте, НАШ ЛЕГІТИМНИЙ за спинами українців, європейців заробляє гроші .... з грошей Європи, з грошей цієї пані через своїх помічників та їх оборуток на схематозах. То зі снарядами, то з кошторисами фортифікацій. яких у природі не існує (у моєму селищі точно. крім ям), то з харчуванням ЗСУ, їх спорядженням. Допоки ми терпіти будемо оце від зеленСКОГО ? Його банди помічників ? Перезавантаження ? Що це ? Здача Авдіївки, зараз Часового яру ? До 9 травня. І так буде! За стратегічним планом дЄрмака. Воля народу - НІЩО ? Для президента. Народ не хоче бачити його помічників до травня ! Його призначенців на доходні посади до травня ! До травня УРЯД ЄДНОСТІ має сидіти в КМУ ! Все . Крапка.
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18.04.2024 13:07 Відповісти
Треба створювати союз із країнами, що вже на ділі довели свою волю протистояти агресії екремля.
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18.04.2024 13:09 Відповісти
 
 