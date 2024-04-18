Європа переживає критичний момент, слід усім готуватися до війни, - Каллас

Європа переживає критичний момент, який визначатиме безпеку та майбутнє на десятиліття. Усім потрібно пам’ятати, що є що захищати і є дуже реальна загроза, від якої потрібно захищатися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у промові прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас на Європейському саміті з оборони та безпеки 2024.

"Росія прагне відтворити власне бачення світу, де панує сила - за наш рахунок. Росія показала, що її не хвилюють шляхи та засоби, поки її бажані цілі залишаються в межах досяжності. У нас вичерпано місце для помилок, коли ми думаємо про готовність Росії використовувати військову силу для досягнення своїх ворожих стратегічних цілей. Ми повинні переконатися, що ми також не втратимо час", - наголосила Каллас.

Вона додала, що зараз Збройні сили РФ чисельно сильніші, ніж були два роки тому, а російський військово-промисловий комплекс - мобілізований, через що країна-агресорка виробляє значно більше обладнання та боєприпасів у кожній категорії, ніж уся євроатлантична спільнота разом узята.

Крім того, на думку прем'єрки, за кілька років військова позиція Росії на східному фланзі НАТО, ймовірно, лише збільшиться: реформування ЗС РФ вже триває, а нові підрозділи формуються біля кордонів НАТО.

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"Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України - це різко нагадало нам, що свобода не дарована, за неї потрібно боротися. Наш обов’язок як лідерів - переконатися, що для жодного майбутнього покоління свобода одного дня не буде лише спогадом про далеке минуле", - зазначила глава уряду Естонії.

Каллас також наголосила, що така перевага росіян є "нерозумним параметром" для будь-яких переговорів з РФ, оскільки її "кредитна оцінка дотримання своїх зобов’язань близька до нуля".

"Нехай нас не обманюють - довгострокові інтереси Росії все ще дуже-дуже протилежні миру", - зазначила вона.

За словами Каллас, існують різні оцінки того, як скоро Росія відновиться і зможе знову напасти.

"Кількість - три, п’ять чи десять років, значення не має. Усі погоджуються, що вони будуть готові до наступної війни. Усе, що вони шукатимуть, - це можливість, у якій ми повинні відмовити їм… Росія тримає під прицілом кожну людину в Україні - щодня і щоночі. Це все одно може бути доля Європи. Або не може, якщо ми вирішимо діяти і уникнути цього", - наголосила вона.

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За словами Каллас, аби дати відсіч потенційній російській агресії, Європа повинна: