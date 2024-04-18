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Новини
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Європа переживає критичний момент, слід усім готуватися до війни, - Каллас

каллас,кая

Європа переживає критичний момент, який визначатиме безпеку та майбутнє на десятиліття. Усім потрібно пам’ятати, що є що захищати і є дуже реальна загроза, від якої потрібно захищатися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у промові прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас на Європейському саміті з оборони та безпеки 2024.

"Росія прагне відтворити власне бачення світу, де панує сила - за наш рахунок. Росія показала, що її не хвилюють шляхи та засоби, поки її бажані цілі залишаються в межах досяжності. У нас вичерпано місце для помилок, коли ми думаємо про готовність Росії використовувати військову силу для досягнення своїх ворожих стратегічних цілей. Ми повинні переконатися, що ми також не втратимо час", - наголосила Каллас.

Вона додала, що зараз Збройні сили РФ чисельно сильніші, ніж були два роки тому, а російський військово-промисловий комплекс - мобілізований, через що країна-агресорка виробляє значно більше обладнання та боєприпасів у кожній категорії, ніж уся євроатлантична спільнота разом узята.

Крім того, на думку прем'єрки, за кілька років військова позиція Росії на східному фланзі НАТО, ймовірно, лише збільшиться: реформування ЗС РФ вже триває, а нові підрозділи формуються біля кордонів НАТО.

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"Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України -  це різко нагадало нам, що свобода не дарована, за неї потрібно боротися. Наш обов’язок як лідерів - переконатися, що для жодного майбутнього покоління свобода одного дня не буде лише спогадом про далеке минуле", - зазначила глава уряду Естонії.

Каллас також наголосила, що така перевага росіян є "нерозумним параметром" для будь-яких переговорів з РФ, оскільки її "кредитна оцінка дотримання своїх зобов’язань близька до нуля".

"Нехай нас не обманюють - довгострокові інтереси Росії все ще дуже-дуже протилежні миру", - зазначила вона.

За словами Каллас, існують різні оцінки того, як скоро Росія відновиться і зможе знову напасти.

"Кількість - три, п’ять чи десять років, значення не має. Усі погоджуються, що вони будуть готові до наступної війни. Усе, що вони шукатимуть, - це можливість, у якій ми повинні відмовити їм… Росія тримає під прицілом кожну людину в Україні - щодня і щоночі. Це все одно може бути доля Європи. Або не може, якщо ми вирішимо діяти і уникнути цього", - наголосила вона.

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За словами Каллас, аби дати відсіч потенційній російській агресії, Європа повинна:

  • збільшити оборонну промисловість і витрати на неї;
  • заповнити прогалини у спроможності та придбання та збереження великих запасів боєприпасів;
  • захистити ланцюги постачання, співпрацюючи з трансатлантичними партнерами, аби скоротити та зменшити ризики мереж постачання;
  • розділити "тягар ризику" з промисловістю, зокрема у капіталовкладенні та підтримці резервних потужностей, однак максимально зберегти конкурентоспроможність і нормальне функціонування ринку;
  • збільшити резерв технологічно кваліфікованих працівників;
  • підготувати суспільство у цілому.

Автор: 

росія (64895) саміт (763) Каллас Кая (249)


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Топ коментарі
+7
Дуже дивно, що комусь не зрозуміло про що йде мова. Подивіться на Україну, як московити використовують залізницю для забезпечення своїх військ вторгнененя і наскількі це важливо для них
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18.04.2024 13:11
+5
А хто тобі сказав, що в Україні немає ядерної зброї?
Ядерні єлектростанції є? Є!
Відходи ядерних єлектростанцій є? Є!
Ото ж бо й воно
Взагалі достатьньо дві три "брудні снаряди" підірвати на вході у Крим....
... і ВСЕ - Крим острів, "кримський коридор" - стає кримським тупіком
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18.04.2024 12:42
+4
Пані Каллас! Ми вас дуже поважаємо. І дамо пораду: відріжте, для початку, дві залізничні гілки 1520 мм, які йдуть до вашої країни з кацапостану. А решту своїх залізниць переобладнайте нарешті на 1435 мм (Rail Baltica, привіт!)

Бо як відомо, залізничні комунікації відіграють для кацаповійськ не останню роль.

(Литви, і особливо Латвії, все написане теж стосується)
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18.04.2024 12:35
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Пані Каллас! Ми вас дуже поважаємо. І дамо пораду: відріжте, для початку, дві залізничні гілки 1520 мм, які йдуть до вашої країни з кацапостану. А решту своїх залізниць переобладнайте нарешті на 1435 мм (Rail Baltica, привіт!)

Бо як відомо, залізничні комунікації відіграють для кацаповійськ не останню роль.

(Литви, і особливо Латвії, все написане теж стосується)
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18.04.2024 12:35 Відповісти
Цікавий вкид...
Як саме відрізання залізниці від Прибалтики зможе вплинути на війну в Україні?
З Прибалтики снаряди в росію возять?
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18.04.2024 12:40 Відповісти
Дуже дивно, що комусь не зрозуміло про що йде мова. Подивіться на Україну, як московити використовують залізницю для забезпечення своїх військ вторгнененя і наскількі це важливо для них
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18.04.2024 13:11 Відповісти
Тобто пропонуєте прибалтам знищувати залізниці в росії?
Не зрозуміло - як знищивши Прибалтійську залізницю послабити армію путіна?
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18.04.2024 13:20 Відповісти
Пропоную не вкючати дурника
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18.04.2024 13:24 Відповісти
Ще раз - ти пропонуєш Прибалтам знищити своє майно бо можливий напад росії на країну НАТО?
Щоб що?
Щоб весь світ сміявся над тупістю прибалтів? а пуцло казав - "оні готовяться нападать на росію"?
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18.04.2024 13:40 Відповісти
Пане, сміятися будуть з Вас, через те, що ви не розумієте смисл написаного тексту.

"Відрізати" -- значить "розібрати у прикордонні". Як це зробила Україна (на жаль, велике вторгнення знадобилося -- до того всім теж було пох). А "переробити на 1435 мм" не означає "знищити".

Я спеціально згадав проєкт Rail Baltica. Почитайте, багато цікавого дізнаєтеся.
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18.04.2024 16:41 Відповісти
а ми до сих пір не взмозі транспортувати свої вантажі до Європи та її портів.
дуже давно, десь років з двадцять якщо не більше, я бачив на виставці в Києві готовий візок під залізничну платформу, який змінював ширину колії. Звичайно ж на всі вагони тих візків було не накупитися, але частина складу могла би бути обладнана такими візками. Саме та, яка б здійснювала вивезення та ввезення вантажів через європейський кордон. А поступово можна булло б і міняти колію за оці тридцять років. І гроші на це точно були - дубневичі не дадуть збрехати.
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18.04.2024 13:26 Відповісти
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18.04.2024 12:50 Відповісти
Нема колій радянського розміру - нема логістики в разі нападу.
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18.04.2024 12:57 Відповісти
ці візки валом стоять.
у місцях переходу.
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18.04.2024 13:43 Відповісти
Заїдем ви, кацапня лізете всі?
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18.04.2024 13:05 Відповісти
WTF?
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18.04.2024 16:35 Відповісти
Пуста балаканина... щоб виграти війну у країни у якої є ядерна зброя, потрібно спочатку самим зробити цю зброю... а потім вже все решту додасться...
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18.04.2024 12:38 Відповісти
А хто тобі сказав, що в Україні немає ядерної зброї?
Ядерні єлектростанції є? Є!
Відходи ядерних єлектростанцій є? Є!
Ото ж бо й воно
Взагалі достатьньо дві три "брудні снаряди" підірвати на вході у Крим....
... і ВСЕ - Крим острів, "кримський коридор" - стає кримським тупіком
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18.04.2024 12:42 Відповісти
Можна просто розмістити французькі ракети на нашій території.
І британські на додачу.
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18.04.2024 12:55 Відповісти
Як це можна? А шторм шедов чи скальп - це чиє?
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18.04.2024 13:19 Відповісти
З ядерною бойовою частиною.
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18.04.2024 13:22 Відповісти
Впевнений що цього не буде. По багатьох причинах
І навіщо - в Україні все так уже Є...
... і територія росії прямо на кордоні... і до москві всього тисячу кілометрів
Не потрібно ускладнювати і так прості речі
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18.04.2024 13:38 Відповісти
Споганити як власну, так і чужу землю - традиційний метод кацапів.
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18.04.2024 13:20 Відповісти
Коли там немає України - яка ж вона ВЛАСНА?
Шановний ви не плутайте моральні принципи з військовою стратегією
Це абсолютно різні речі
На війні ВСІ методи які дають результат - повинні бути задіяні
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18.04.2024 13:23 Відповісти
Ви пропонуєте "засрати" українську землю? Отже, ви не українець. І пропонуєте українцям вчинити так, як зазвичай роблять кацапи.
То хто з нас що плутає?
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18.04.2024 13:27 Відповісти
Не ставте коня позаду воза
Наразі територія - окупована - а значить по ній ходить ворог
Ваша риторика абсолютно хибна
типу - "і хоча москалі і Маріуполі - я буду засинати і мріяти що там Україна"
Яка різниця де чия земля - коли по ній ходять і керують москалі?
Вас тішить що в Маріуполі роспоряджаються землею і містом москалі?
Але головне що я пам'ятаю Український Маріуполь?
А коли ви помрете? Ваші діти так же будуть думати?
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18.04.2024 13:44 Відповісти
Наразі територія - окупована - а значить по ній ходить ворог.
Територія може бути деокупована умовно завтра, але ви пропонуєте зробити її непридатною на тисячу років. Повторюю - саме так вчиняють кацапи.
Тож залиште вашого коня у спокої та дайте йому вівса
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18.04.2024 13:58 Відповісти
Вона має рацію! Жінки НАБАГАТО випереджають, отих у штанях, члєнограїв… ухилянтів чи просто перестать стрелять говнобородьків із сценаріїв шиферів-стріляних, що потікали з приблудами95, з України!!
Упродовж 11 років про це прутін-воєнний злочинець, підтверджує війною в Мирній Україні!! Слава Україні!!

18.‎04.‎2024 784 доба війни

Сімнадцята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Журнал "TIME" вишукано плюнув в обличчя Зеленському, виставивши Єрмака головною діючою особою України, яка несе на собі всю вагу державного управління при нікчемному базікалі з просроченим терміном. Головне питання тут - сui prodest ? Вигідно вже точно не Єрмаку, який зайнятий створенням нової структури "опіки підприємців над ЗСУ", яка обіцяє величезні тіньові прибутки її керівника. Єрмаку набридла тяганина з судами і МВС і він вирішив доїти бізнес без посередництва злодіїв іншого виду. Скандал з Зеленським геть не входить в його плани. Чітко структурована підстава Ондрюши через іноземні ЗМІ і залучення колишніх керівників НАТО повертає нас до незаслужено забутої фігури "прем'єра на самокаті" вушки якого стирчать за нинішнім скандалом.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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18.04.2024 12:39 Відповісти
Ну шо, Явропа з США, доперезавантажувались?
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18.04.2024 12:42 Відповісти
Украіна не Європа - ну таке
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18.04.2024 12:43 Відповісти
Яка розумна та гарна пані
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18.04.2024 12:44 Відповісти
йде третій рік страшної кровавої бойні, а європейські рожеві поні, ще ні як не вдуплять, що срака діже поруч?
сша, пофігу, вони далеко. у них чорне життя важливіше. у них, ціна за галон палива важливіша.
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18.04.2024 12:48 Відповісти
Може спочатку торгівлю з Кацапстаном забороните? Чи "ето другоє"?
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18.04.2024 12:51 Відповісти
Яка красотуля !
І все вірно розуміє. Коли в нас буде такий президент?
При якому гроші не крадуть, в Оман не літають,
коломойських хазяїв та єрмаків не мають ...
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18.04.2024 12:54 Відповісти
Мільйони українських солдат захищають Європу від росіі.Якщо Україна програє мільйони українських солдат підуть на Європу вже в складі російської арміі.Це неможливо?А як можливо що найзапекліші,найвідчайдушніші наші противники це українці з Донецької і Луганської областей?Це факт,і прибалти то розуміють.А от інші країни ЄС це не розуміють,їм здається що то все далеко десь і не справжнє,такі собі політичні ігри.Польша зі своїм народом,у якого,якщо його систематично не лупцювати нагайкою по дупі гонор розростається до нечуваних розмірів,Німеччина,яка раптом стала обережною і в усмерть заляканою...вони всі не розуміють що страусина політика якраз і приведе їх до того,чого найбільше бояться - до війни...Але тоді вже не буде українців-захисників,які просили лиш одного - зброї...Тоді вже будуть інші українці...Господи,не допусти цього!..
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18.04.2024 13:00 Відповісти
У Донецькій і Луганській областях українців нема - винищені Сталіним.
А на їх місце завезлии люмпенів відомої національності.
От вони Україну ненавидять люто.
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18.04.2024 13:19 Відповісти
це не зовсім правда, а лише напівправда. коли ми говоримо про українців як носіїв певної генетики - це взагалі безпредметна розмова. Якщо про носіїв культурних особливостей - це вже більш точне визначення. Я особисто чув від близької мені людини, у кого сваха родом із західною - переконана ватниця і вона залишилася на окупованих теритооріях ще після 2014 року. Тому, що культурні відмінності виробляються пропагадою різними засобами та оточенням. У кацапському оточенні можуть жити лише какая разніца. наші люди там не зможуть перебувати роками, хіба вимушено через позбавлення волі чи коли близькі перебувають в заложниках. коротше кажучи українці там були, але одні виїхали, а інші - в заложниках. Бо легковірні повірили в шашлики а не в наближення смертельної небезпеки.
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18.04.2024 13:36 Відповісти
Нічим необгрунтовані припущення. Поляки пішли мільйонами воювати за Гітлера? - Ніт
З Донеччини найзапекліші як раз за Україну. Легко бути українським націоналістом у затишній львівській кав'ярні, як Фаріон доводити націоналізм до абсурда.
В 2014 році в Донецьку на вулицях було 50% на 50% з урахуванням тітушок з ростова.
Є приклад Харкова коли Аваков з ротою поліцаїв розігнав всю проросійську шоблу. В якій був відомий "донеччанин" моторола. В 2014 році Донецьку потрібно було зовсім трохи допомогти, зробити як в Харкові. Але донецьких проукраїнських громадян тоді просто кинули.
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18.04.2024 23:32 Відповісти
Розміщені на нашій території ракети з дальністю 1000-2000 км і ядерною бойовою частиною
були б ефективним стримуючим фактором.
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18.04.2024 19:34 Відповісти
 
 