Європа переживає критичний момент, слід усім готуватися до війни, - Каллас
Європа переживає критичний момент, який визначатиме безпеку та майбутнє на десятиліття. Усім потрібно пам’ятати, що є що захищати і є дуже реальна загроза, від якої потрібно захищатися.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у промові прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас на Європейському саміті з оборони та безпеки 2024.
"Росія прагне відтворити власне бачення світу, де панує сила - за наш рахунок. Росія показала, що її не хвилюють шляхи та засоби, поки її бажані цілі залишаються в межах досяжності. У нас вичерпано місце для помилок, коли ми думаємо про готовність Росії використовувати військову силу для досягнення своїх ворожих стратегічних цілей. Ми повинні переконатися, що ми також не втратимо час", - наголосила Каллас.
Вона додала, що зараз Збройні сили РФ чисельно сильніші, ніж були два роки тому, а російський військово-промисловий комплекс - мобілізований, через що країна-агресорка виробляє значно більше обладнання та боєприпасів у кожній категорії, ніж уся євроатлантична спільнота разом узята.
Крім того, на думку прем'єрки, за кілька років військова позиція Росії на східному фланзі НАТО, ймовірно, лише збільшиться: реформування ЗС РФ вже триває, а нові підрозділи формуються біля кордонів НАТО.
"Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України - це різко нагадало нам, що свобода не дарована, за неї потрібно боротися. Наш обов’язок як лідерів - переконатися, що для жодного майбутнього покоління свобода одного дня не буде лише спогадом про далеке минуле", - зазначила глава уряду Естонії.
Каллас також наголосила, що така перевага росіян є "нерозумним параметром" для будь-яких переговорів з РФ, оскільки її "кредитна оцінка дотримання своїх зобов’язань близька до нуля".
"Нехай нас не обманюють - довгострокові інтереси Росії все ще дуже-дуже протилежні миру", - зазначила вона.
За словами Каллас, існують різні оцінки того, як скоро Росія відновиться і зможе знову напасти.
"Кількість - три, п’ять чи десять років, значення не має. Усі погоджуються, що вони будуть готові до наступної війни. Усе, що вони шукатимуть, - це можливість, у якій ми повинні відмовити їм… Росія тримає під прицілом кожну людину в Україні - щодня і щоночі. Це все одно може бути доля Європи. Або не може, якщо ми вирішимо діяти і уникнути цього", - наголосила вона.
За словами Каллас, аби дати відсіч потенційній російській агресії, Європа повинна:
- збільшити оборонну промисловість і витрати на неї;
- заповнити прогалини у спроможності та придбання та збереження великих запасів боєприпасів;
- захистити ланцюги постачання, співпрацюючи з трансатлантичними партнерами, аби скоротити та зменшити ризики мереж постачання;
- розділити "тягар ризику" з промисловістю, зокрема у капіталовкладенні та підтримці резервних потужностей, однак максимально зберегти конкурентоспроможність і нормальне функціонування ринку;
- збільшити резерв технологічно кваліфікованих працівників;
- підготувати суспільство у цілому.
Будь ласка, зачекайте...
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Бо як відомо, залізничні комунікації відіграють для кацаповійськ не останню роль.
(Литви, і особливо Латвії, все написане теж стосується)
Як саме відрізання залізниці від Прибалтики зможе вплинути на війну в Україні?
З Прибалтики снаряди в росію возять?
Не зрозуміло - як знищивши Прибалтійську залізницю послабити армію путіна?
Щоб що?
Щоб весь світ сміявся над тупістю прибалтів? а пуцло казав - "оні готовяться нападать на росію"?
"Відрізати" -- значить "розібрати у прикордонні". Як це зробила Україна (на жаль, велике вторгнення знадобилося -- до того всім теж було пох). А "переробити на 1435 мм" не означає "знищити".
Я спеціально згадав проєкт Rail Baltica. Почитайте, багато цікавого дізнаєтеся.
дуже давно, десь років з двадцять якщо не більше, я бачив на виставці в Києві готовий візок під залізничну платформу, який змінював ширину колії. Звичайно ж на всі вагони тих візків було не накупитися, але частина складу могла би бути обладнана такими візками. Саме та, яка б здійснювала вивезення та ввезення вантажів через європейський кордон. А поступово можна булло б і міняти колію за оці тридцять років. І гроші на це точно були - дубневичі не дадуть збрехати.
у місцях переходу.
Ядерні єлектростанції є? Є!
Відходи ядерних єлектростанцій є? Є!
Ото ж бо й воно
Взагалі достатьньо дві три "брудні снаряди" підірвати на вході у Крим....
... і ВСЕ - Крим острів, "кримський коридор" - стає кримським тупіком
І британські на додачу.
І навіщо - в Україні все так уже Є...
... і територія росії прямо на кордоні... і до москві всього тисячу кілометрів
Не потрібно ускладнювати і так прості речі
Шановний ви не плутайте моральні принципи з військовою стратегією
Це абсолютно різні речі
На війні ВСІ методи які дають результат - повинні бути задіяні
То хто з нас що плутає?
Наразі територія - окупована - а значить по ній ходить ворог
Ваша риторика абсолютно хибна
типу - "і хоча москалі і Маріуполі - я буду засинати і мріяти що там Україна"
Яка різниця де чия земля - коли по ній ходять і керують москалі?
Вас тішить що в Маріуполі роспоряджаються землею і містом москалі?
Але головне що я пам'ятаю Український Маріуполь?
А коли ви помрете? Ваші діти так же будуть думати?
Територія може бути деокупована умовно завтра, але ви пропонуєте зробити її непридатною на тисячу років. Повторюю - саме так вчиняють кацапи.
Тож залиште вашого коня у спокої та дайте йому вівса
Упродовж 11 років про це прутін-воєнний злочинець, підтверджує війною в Мирній Україні!! Слава Україні!!
18.04.2024 784 доба війни
Сімнадцята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Журнал "TIME" вишукано плюнув в обличчя Зеленському, виставивши Єрмака головною діючою особою України, яка несе на собі всю вагу державного управління при нікчемному базікалі з просроченим терміном. Головне питання тут - сui prodest ? Вигідно вже точно не Єрмаку, який зайнятий створенням нової структури "опіки підприємців над ЗСУ", яка обіцяє величезні тіньові прибутки її керівника. Єрмаку набридла тяганина з судами і МВС і він вирішив доїти бізнес без посередництва злодіїв іншого виду. Скандал з Зеленським геть не входить в його плани. Чітко структурована підстава Ондрюши через іноземні ЗМІ і залучення колишніх керівників НАТО повертає нас до незаслужено забутої фігури "прем'єра на самокаті" вушки якого стирчать за нинішнім скандалом.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
сша, пофігу, вони далеко. у них чорне життя важливіше. у них, ціна за галон палива важливіша.
І все вірно розуміє. Коли в нас буде такий президент?
При якому гроші не крадуть, в Оман не літають,
коломойських хазяїв та єрмаків не мають ...
А на їх місце завезлии люмпенів відомої національності.
От вони Україну ненавидять люто.
З Донеччини найзапекліші як раз за Україну. Легко бути українським націоналістом у затишній львівській кав'ярні, як Фаріон доводити націоналізм до абсурда.
В 2014 році в Донецьку на вулицях було 50% на 50% з урахуванням тітушок з ростова.
Є приклад Харкова коли Аваков з ротою поліцаїв розігнав всю проросійську шоблу. В якій був відомий "донеччанин" моторола. В 2014 році Донецьку потрібно було зовсім трохи допомогти, зробити як в Харкові. Але донецьких проукраїнських громадян тоді просто кинули.
були б ефективним стримуючим фактором.