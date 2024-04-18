УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9583 відвідувача онлайн
Новини
1 274 9

Кулеба та Блінкен обговорили надання Україні більшої кількості систем Patriot

кулеба,блінкен

Сьогодні, 18 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили надання більшої кількості систем протиповітряної оборони Patriot Києву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Зустріч Кулеби та Блінкена відбулась на полях міністерського саміту G7 на Капрі.

Глава МЗС України висловив вдячність американським партнерам за надану допомогу, зокрема, що стосується нещодавніх рішень про виділення додаткових систем "Patriot" від партнерів.

"Роль США у питанні забезпечення України системами протиповітряної оборони є неоціненною, але російський повітряний терор важливо зупинити якомога швидше", - наголосив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Додаткові Patriot і SAMP-T потрібні терміново для захисту від російських обстрілів, - Кулеба

"Сторони детально обговорили спільні глобальні зусилля, спрямовані на те, щоб якомога швидше надати Україні більше систем протиповітряної оборони "Патріот" та ракет до них", - зазначає МЗС України.

Крім того, сторони наголосили на важливості ухвалення Конгресом США додаткового пакета допомоги Україні, що стане сигналом сили та впевненості, а також "дозволить Україні врятувати життя та покращити ситуацію на полі бою".

"Жодна інша країна у світі не може рівноцінно протистояти РФ з огляду на її ресурси, політичний вплив та воєнний потенціал, але я переконаний Україна за підтримки своїх надійних друзів, таких як Сполучені Штати, зможе й надалі стримувати такого великого агресора", - наголосив очільник МЗС.

Читайте також: Україна повинна міцно стояти на ногах, це критично важливо для США, - Блінкен

Глава МЗС наголосив, що на полях міністерського саміту продовжується систематична робота над тим щоби союзники надали Україні якнайшвидше системи ППО "Patriot". Кулеба зауважив, що ключовим елементом у цьому питанні є послідовні та регулярні постачання засобів ППО.

"Надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема американських "Patriot" - це не тільки про людські життя та захист інфраструктури, це про безпеку у всьому світі", - додав Кулеба.

Автор: 

ППО (3140) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен (1156) Patriot (297)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кулібін сьогодні активний!
..... не пасивний
показати весь коментар
18.04.2024 14:35 Відповісти
Ракети для Петріотів потрібні! Потрібні ще вчора! Якби були - то змогли би захистити наші ТЕС! А так... генерація в нас - на межі...
показати весь коментар
18.04.2024 14:35 Відповісти
згоден
показати весь коментар
18.04.2024 15:24 Відповісти
Коли вони вже наговоряться? - а результат?
показати весь коментар
18.04.2024 14:35 Відповісти
а негативний результат теж результат? Ось він і буде.
показати весь коментар
18.04.2024 16:24 Відповісти
"кулєба, кожного дня!"

це, слоган, як що, що....
безкоштовно
показати весь коментар
18.04.2024 14:49 Відповісти
О, як забігали ... Вже після ... А до цього пили каву й "сосну" "пиляли". Бо попереду зима ... без світла ? ! Тільки Бовдур починає тушити пожежу, коли все господарство згоріло ! Хоча їм, оцим кевенівським кривлякам, все вже по барабану. Імітують "діяльність". А дЄрмак гроші рахує день і ніч. Готівку сучі діти несуть, а не крипту. Де наш український Массад ? І чи з'явиться він ... на голову оцих бандитів. Заради ПРАВОСУДДЯ і СПРАВЕДЛИВОСТІ.
показати весь коментар
18.04.2024 15:06 Відповісти
А просто передати ракети баз зайвого балабольства можуть
показати весь коментар
18.04.2024 15:15 Відповісти
 
 