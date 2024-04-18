Кулеба та Блінкен обговорили надання Україні більшої кількості систем Patriot

Сьогодні, 18 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили надання більшої кількості систем протиповітряної оборони Patriot Києву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Зустріч Кулеби та Блінкена відбулась на полях міністерського саміту G7 на Капрі.

Глава МЗС України висловив вдячність американським партнерам за надану допомогу, зокрема, що стосується нещодавніх рішень про виділення додаткових систем "Patriot" від партнерів.

"Роль США у питанні забезпечення України системами протиповітряної оборони є неоціненною, але російський повітряний терор важливо зупинити якомога швидше", - наголосив міністр.

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"Сторони детально обговорили спільні глобальні зусилля, спрямовані на те, щоб якомога швидше надати Україні більше систем протиповітряної оборони "Патріот" та ракет до них", - зазначає МЗС України.

Крім того, сторони наголосили на важливості ухвалення Конгресом США додаткового пакета допомоги Україні, що стане сигналом сили та впевненості, а також "дозволить Україні врятувати життя та покращити ситуацію на полі бою".

"Жодна інша країна у світі не може рівноцінно протистояти РФ з огляду на її ресурси, політичний вплив та воєнний потенціал, але я переконаний Україна за підтримки своїх надійних друзів, таких як Сполучені Штати, зможе й надалі стримувати такого великого агресора", - наголосив очільник МЗС.

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Глава МЗС наголосив, що на полях міністерського саміту продовжується систематична робота над тим щоби союзники надали Україні якнайшвидше системи ППО "Patriot". Кулеба зауважив, що ключовим елементом у цьому питанні є послідовні та регулярні постачання засобів ППО.

"Надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема американських "Patriot" - це не тільки про людські життя та захист інфраструктури, це про безпеку у всьому світі", - додав Кулеба.