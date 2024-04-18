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Новини Мобілізація
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Фракція "ЄС" ініціює зміни до закону про мобілізацію щодо термінів служби, ротації та скасування 100% броні для силовиків

геращенко

Фракція "Європейська Солідарність" ініціює зміни до закону про мобілізацію, які спрямовані на посилення мотивації для захисників України. Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко на брифінгу.

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Немає сумніву в жодного державника, в жодного українця, що нам потрібно змінювати підходи до мобілізації, її варто посилювати, адже на фронті дуже важка ситуація. Але проголосований Верховною Радою закон викликав критику як самих військових, так і цивільних. Там є дуже багато проблем і питань, варто його вдосконалювати. Тому як тільки закон вступить в силу, а це місяць після підписання, "Європейська Солідарність" реєструватиме зміни до цього закону. Ми вже зараз напрацювали цей пакет ініціатив і закликаємо колег доєднатися до наших пропозицій", – сказала Геращенко.

"Якщо уряд кілька разів обіцяв військовим, що мобілізація має базуватися не тільки на примусі, а й на мотивації, головним мотиваційним принципом є право військовослужбовців на звільнення з військової служби. Уряд обіцяв 36 місяців, і ми вважаємо, що варто негайно зафіксувати в законі цю норму. Навіть в проголосованому і підписаному Зеленським законі є така фраза в прикінцевих положеннях, що протягом 8 місяців ці ініціативи будуть розроблені", – констатує депутатка. За словами Геращенко, термін служби має бути чітко зафіксований у законодавстві, а остаточне рішення має приймати Головнокомандувач ЗСУ в залежності від ситуації на фронті.

"Ми ініціюємо термін 36 місяців, а Головком має право вирішувати. Якщо ситуація на фронті дійсно потребує іншого часу перебування наших військовослужбовців на фронті – 48 місяців, але має бути зафіксована дуже чітка норма служби і право звільнення після цього терміну з військової служби. Це насправді головний мотиваційний чинник для нової мобілізації", – зазначає Ірина Геращенко.

Також читайте: У законопроєкті про мобілізацію має бути дуже чітко продуманий термін ротації та справедлива демобілізація, - Ірина Геращенко

"Коли ми говоримо про справедливість мобілізаці, не може бути такого, що у певних сферах, зокрема, сільському господарстві, на інших напрямках мобілізують всіх людей, але є такі "касти недоторканних", до яких належать сьогодні силові структури, прокурори, БЕБ, ДБР, де 100% бронь. Ми вважаємо це неправильним. Ці люди як правило мають військову підготовку і повинні йти на рівних захищати Україну. Ми пропонуємо встановити бронь для силових структур на рівні 50%, як є це для держслужби", – додає Геращенко.

"Третє: дуже важливе право на ротацію і відпустку. Не може бути такого, щоб певні підрозділи у нас вже більше двох років в найгарячіших точках, а є підрозділи, які жодного дня не воювали. Тому право на ротацію, право на відпустку після важкої участі в бойових діях до 6 місяців – це важливий дуже мотиваційний чинник", – пояснює депутатка.

"Четверте: рекрутинг і добровільність йти служити. Ми хочемо зафіксувати в законі, що якщо людина добровільно підписала контракт і пішла служити в ЗСУ, то переведення її з однієї частини в іншу може бути тільки за її згодою. Цим відрізняється добровільність від мобілізації", – говорить Геращенко.

"Цей мотиваційний пакет повинен посилити позитивні норми закону про мобілізацію, тому що коли йдеться тільки про примус, це не сприймається ні самими військовими, ні цивільним населенням", – вважає представниця "ЄС".

Також читайте: Закон про мобілізацію в Україні опубліковано: він набуде чинності 18 травня

Вона також повідомила, що фракція зареєструвала поправки до законопроекту №1189 щодо права служити в ЗСУ засудженим або тим, хто зараз знаходиться під слідством.

"Ми вважаємо, що таке право можна дати людям, які оступилися, але певні категорії засуджених або правопорушників повинні бути повністю вилучені із такого права. Йдеться про причетних до розповсюдження наркотиків. Не має цього бути в Збройних Силах України. А також ТОП-корупціонерів. Тому що зараз ТОП-корупціонери запишуться на штабні посади, а потім ще й Героями України стануть", – зазначає Геращенко.

"Це буде дуже серйозний тест для сесійної зали, наскільки депутати усвідомлюють важливість вичистити з цього закону тих, хто таким чином захоче уникнути відповідальності", – резюмує Ірина Геращенко.

Автор: 

Геращенко Ірина (1146) мобілізація (3019) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+20
Зелені бронь з силовиків не знімуть, вони скоро зелених будуть захищати
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18.04.2024 18:32
+10
Дуже правильна норма - стосовно вибору добровольцями частин в яких вони ,хочуть служити . Час реформувати армію кріпаків в армію козаків ....
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18.04.2024 18:25
+7
А про них у законі про мобілізацію забули, чи щось інше, а ці лби і пенсію отримують і тренували і годували за гроші людей. Военную пенсию получают 582,4 тыс. человек, сообщили в ПФУ в ответ на официальный запрос. Средний возраст таких пенсионеров - менее 52 лет. По закону, мобилизовать военных пенсионеров, если они моложе 60 лет, можно только по их должности и специальностям. Если же армия не нуждается в таких специальностях, и нет таких должностей то мобилизовать пенсионера не будут. В результате, согласно данным Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, сейчас служит только 21 тыс. военных пенсионеров.
Еще 217,5 тыс. военных пенсионеров младше 60 лет не работают и не служат, а 84 тысячи нашли себе работу на гражданке. Все эти люди имеют право на высокие пенсии, как и воюющие сейчас военнослужащие.
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18.04.2024 18:36
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яка може бути демобілізація під час війни? це чистий популізм. з іншими пунктами згоден
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18.04.2024 18:23 Відповісти
а де і коли в Україні законодавчою владою України , оголошена війна???(((https://www.bbc.com/ukrainian/articles/crgjj896gq7o )))
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18.04.2024 18:33 Відповісти
А про них у законі про мобілізацію забули, чи щось інше, а ці лби і пенсію отримують і тренували і годували за гроші людей. Военную пенсию получают 582,4 тыс. человек, сообщили в ПФУ в ответ на официальный запрос. Средний возраст таких пенсионеров - менее 52 лет. По закону, мобилизовать военных пенсионеров, если они моложе 60 лет, можно только по их должности и специальностям. Если же армия не нуждается в таких специальностях, и нет таких должностей то мобилизовать пенсионера не будут. В результате, согласно данным Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, сейчас служит только 21 тыс. военных пенсионеров.
Еще 217,5 тыс. военных пенсионеров младше 60 лет не работают и не служат, а 84 тысячи нашли себе работу на гражданке. Все эти люди имеют право на высокие пенсии, как и воюющие сейчас военнослужащие.
показати весь коментар
18.04.2024 18:36 Відповісти
війна це коли одні воюють, а другі сплять біля станка

щось я такого в Україні не бачу - повно лобуряг на вулицях, в спортзалах та ресторанах
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18.04.2024 18:50 Відповісти
То ніззя, вони всі немічні з купленим справками , доглядальники інвалідів , або на броні вцирку , тиятрі або ментовкі...
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18.04.2024 19:03 Відповісти
...а ще киздуни марафону, жінки ж самі так не скиздять

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18.04.2024 19:12 Відповісти
Де ви у тексті цієї статті знайшли термін "демобілізація"?
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18.04.2024 19:22 Відповісти
Чистий популізм був у передвиборчим гоневі від Янелоха. Але вам тоді повилазило...
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18.04.2024 21:24 Відповісти
Дуже правильна норма - стосовно вибору добровольцями частин в яких вони ,хочуть служити . Час реформувати армію кріпаків в армію козаків ....
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18.04.2024 18:25 Відповісти
Критика военных - мы устали, хотим дембель.
Критика гражданских - мы вообще не хотим воевать.
Как удовлетворить поравками эти две критики?
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18.04.2024 18:26 Відповісти
*поправками*
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18.04.2024 18:28 Відповісти
спитайте у ЗЄлі - він поверхневий головМандувач.
так кажуть...
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18.04.2024 18:52 Відповісти
Зелені бронь з силовиків не знімуть, вони скоро зелених будуть захищати
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18.04.2024 18:32 Відповісти
Прямо з язика зняли ...
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18.04.2024 18:34 Відповісти
проти самоходки ?
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18.04.2024 18:53 Відповісти
Покусилась на святоє!
На ментов, суддів, прокурорів!
Аяяй!
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18.04.2024 18:37 Відповісти
кому що, а Довбенку: "Готовте сраки."
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18.04.2024 19:36 Відповісти
+ візьміть цукерку
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18.04.2024 20:31 Відповісти
увімкни 95анал із розсміши гоміка
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18.04.2024 20:44 Відповісти
Избиратели Зели, должный идти на фронт с 21 года.
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18.04.2024 18:51 Відповісти
з бульбуляторами
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18.04.2024 18:57 Відповісти
два мента пенсамені кажуть , хай з мене знімуть пенсію і дадуть зарплату нинішню,і мивернимось на службу , а молодших хай беруть на фронт...
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18.04.2024 18:58 Відповісти
У цьому законі закладено нерівність між мобілізованими, тими хто раніше підписав контракт з Збройними силами України і тими хто зараз підпише перший контракт, тобто тих що вже служать знову кинули,
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18.04.2024 19:08 Відповісти
Багато військових досі служать яких мали звільнити по закінченню контракта ще в 22, 23 роках. Їх до якох категорії.
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18.04.2024 19:23 Відповісти
а чого 36 місяців, а не 24, патріотів у нас в тилу багато, судячи з коментарів. До 36 місяців ще рік чекати, а можуть додати потім ще 12 через необхідність. Ясно, що головне прописати, а виконати, то вже - як вийде. 'чудова' ініціатива.
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18.04.2024 19:17 Відповісти
демократія працювала б до прийняття та підписання. тепер в ваш популістський галас лиш лохи повірять
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18.04.2024 19:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qGMfOpHWmEI Відео цього брифінгу
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18.04.2024 19:44 Відповісти
Популізм чистої води - добре фракція ЄС розуміє, що без відмашки з ОПи їхня ініціація пшик. Але є інше питання, яке під силу фракції ЄС - звернення до Конституційного суду. Навіть не інше, а інші питання, бо їх вже багато, починаючи з військового стану і правомірності його продовження, що тягне за собою легітимність ВР, і закінчуючи невиконанням ВР свого обов'язку призначити вибори президента, а також легітимність президента з 21 травня. Чи фракції ЄС такими "дрібницями" займатись ніколи, чи її влаштовує узурпація влади п'ятою колоною *****?
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18.04.2024 20:31 Відповісти
Всі фракції підписали меморандум про неможливість виборів під час воєнного стану. Це єдиний раз, коли найзеленіше чмо зустрічалося з лідерами фракцій, щоб почуватися спокійніше на недосяжній вишині. Його з президентства можна тільки випнути піджопником.
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18.04.2024 20:51 Відповісти
І це говорить про те, що їх всіх доведеться піджопниками викидати, бо самі вони не підуть, прикриваючись війною.
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19.04.2024 13:54 Відповісти
Дивно, всі петляють, кацапи перелаштувалися на довгу війну, ніякою мобілізацією в військо не допоможеш, це відтягує тільки поразку, перше це потрібно мати коаліцію яка згуртує населення як в перші місяці війни, стати на військові рейки залишками економіки вона просто мертва. Зашитися в глуху оборонну і підготувати населення до важкої зими.

От тоді можливо щось і буде, з нинішнім керівництвом це просто нереально, як і контрнаступ 2023р. (Це було зрозуміло всім притомним на той момент)
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18.04.2024 20:39 Відповісти
Страшний і злоякісний популізм безвідповідальних людей.
Чекаю на правку в якій весь нинішній склад ВР разом зі своїми помічниками мають бути мобілізовані і негайно(чоловіки), а також чоловіки оцих популісток. Надихніть народ власним прикладом! Але ні. Жодних подібних правок не пропонується, навіть помічників забронювали, бо.то родичі родичів, кумів, або друзяк.

Є речі якими не можна так гратися. Це злочин!!!

Щодо силовиків, то пропонувати такі правки млжна коли Геращенко піде сама патрулювати вулиці і розгрібати завали, ловити наріків і злочинців, розслідувати справи і підтримувати обвинувачення в суді, ловити колоборантів і охороняти важливі об'єкти.

Пані і панове з «ЄС» спочатку опубоікуйте список власних родичів в армії, і чому їх там немає. Броня? Всі інваліди?
Популізм це гірще за брехню, це отрута яка вбиває
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18.04.2024 22:28 Відповісти
 
 