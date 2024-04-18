Фракція "ЄС" ініціює зміни до закону про мобілізацію щодо термінів служби, ротації та скасування 100% броні для силовиків
Фракція "Європейська Солідарність" ініціює зміни до закону про мобілізацію, які спрямовані на посилення мотивації для захисників України. Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко на брифінгу.
Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Немає сумніву в жодного державника, в жодного українця, що нам потрібно змінювати підходи до мобілізації, її варто посилювати, адже на фронті дуже важка ситуація. Але проголосований Верховною Радою закон викликав критику як самих військових, так і цивільних. Там є дуже багато проблем і питань, варто його вдосконалювати. Тому як тільки закон вступить в силу, а це місяць після підписання, "Європейська Солідарність" реєструватиме зміни до цього закону. Ми вже зараз напрацювали цей пакет ініціатив і закликаємо колег доєднатися до наших пропозицій", – сказала Геращенко.
"Якщо уряд кілька разів обіцяв військовим, що мобілізація має базуватися не тільки на примусі, а й на мотивації, головним мотиваційним принципом є право військовослужбовців на звільнення з військової служби. Уряд обіцяв 36 місяців, і ми вважаємо, що варто негайно зафіксувати в законі цю норму. Навіть в проголосованому і підписаному Зеленським законі є така фраза в прикінцевих положеннях, що протягом 8 місяців ці ініціативи будуть розроблені", – констатує депутатка. За словами Геращенко, термін служби має бути чітко зафіксований у законодавстві, а остаточне рішення має приймати Головнокомандувач ЗСУ в залежності від ситуації на фронті.
"Ми ініціюємо термін 36 місяців, а Головком має право вирішувати. Якщо ситуація на фронті дійсно потребує іншого часу перебування наших військовослужбовців на фронті – 48 місяців, але має бути зафіксована дуже чітка норма служби і право звільнення після цього терміну з військової служби. Це насправді головний мотиваційний чинник для нової мобілізації", – зазначає Ірина Геращенко.
"Коли ми говоримо про справедливість мобілізаці, не може бути такого, що у певних сферах, зокрема, сільському господарстві, на інших напрямках мобілізують всіх людей, але є такі "касти недоторканних", до яких належать сьогодні силові структури, прокурори, БЕБ, ДБР, де 100% бронь. Ми вважаємо це неправильним. Ці люди як правило мають військову підготовку і повинні йти на рівних захищати Україну. Ми пропонуємо встановити бронь для силових структур на рівні 50%, як є це для держслужби", – додає Геращенко.
"Третє: дуже важливе право на ротацію і відпустку. Не може бути такого, щоб певні підрозділи у нас вже більше двох років в найгарячіших точках, а є підрозділи, які жодного дня не воювали. Тому право на ротацію, право на відпустку після важкої участі в бойових діях до 6 місяців – це важливий дуже мотиваційний чинник", – пояснює депутатка.
"Четверте: рекрутинг і добровільність йти служити. Ми хочемо зафіксувати в законі, що якщо людина добровільно підписала контракт і пішла служити в ЗСУ, то переведення її з однієї частини в іншу може бути тільки за її згодою. Цим відрізняється добровільність від мобілізації", – говорить Геращенко.
"Цей мотиваційний пакет повинен посилити позитивні норми закону про мобілізацію, тому що коли йдеться тільки про примус, це не сприймається ні самими військовими, ні цивільним населенням", – вважає представниця "ЄС".
Вона також повідомила, що фракція зареєструвала поправки до законопроекту №1189 щодо права служити в ЗСУ засудженим або тим, хто зараз знаходиться під слідством.
"Ми вважаємо, що таке право можна дати людям, які оступилися, але певні категорії засуджених або правопорушників повинні бути повністю вилучені із такого права. Йдеться про причетних до розповсюдження наркотиків. Не має цього бути в Збройних Силах України. А також ТОП-корупціонерів. Тому що зараз ТОП-корупціонери запишуться на штабні посади, а потім ще й Героями України стануть", – зазначає Геращенко.
"Це буде дуже серйозний тест для сесійної зали, наскільки депутати усвідомлюють важливість вичистити з цього закону тих, хто таким чином захоче уникнути відповідальності", – резюмує Ірина Геращенко.
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Еще 217,5 тыс. военных пенсионеров младше 60 лет не работают и не служат, а 84 тысячи нашли себе работу на гражданке. Все эти люди имеют право на высокие пенсии, как и воюющие сейчас военнослужащие.
щось я такого в Україні не бачу - повно лобуряг на вулицях, в спортзалах та ресторанах
Критика гражданских - мы вообще не хотим воевать.
Как удовлетворить поравками эти две критики?
так кажуть...
На ментов, суддів, прокурорів!
Аяяй!
От тоді можливо щось і буде, з нинішнім керівництвом це просто нереально, як і контрнаступ 2023р. (Це було зрозуміло всім притомним на той момент)
Чекаю на правку в якій весь нинішній склад ВР разом зі своїми помічниками мають бути мобілізовані і негайно(чоловіки), а також чоловіки оцих популісток. Надихніть народ власним прикладом! Але ні. Жодних подібних правок не пропонується, навіть помічників забронювали, бо.то родичі родичів, кумів, або друзяк.
Є речі якими не можна так гратися. Це злочин!!!
Щодо силовиків, то пропонувати такі правки млжна коли Геращенко піде сама патрулювати вулиці і розгрібати завали, ловити наріків і злочинців, розслідувати справи і підтримувати обвинувачення в суді, ловити колоборантів і охороняти важливі об'єкти.
Пані і панове з «ЄС» спочатку опубоікуйте список власних родичів в армії, і чому їх там немає. Броня? Всі інваліди?
Популізм це гірще за брехню, це отрута яка вбиває