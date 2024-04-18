85% українців вважають Путіна нелегітимним, - опитування

85% українців підтримали позицію ПАРЄ щодо визнання нелегітимності Путіна.

Про це свідчать результати соціологічного опитування "Центру Разумкова", передає Цензор.НЕТ.

"У жовтні минулого року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із закликом до держав-членів організації визнати В. Путіна нелегітимним після закінчення його президентського терміну (який спливає у 2024 році) та припинити всі контакти з ним, за винятком гуманітарних та з метою досягнення миру.

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Оцінюючи своє ставлення до цієї резолюції ПАРЄ (тобто чи можна вважати правління Путіна легітимним після березня 2024 року), підтримали позицію ПАРЄ 85% опитаних громадян України, не підтримали лише 5% (10% не визначилися).

Підтримують цю позицію 92% жителів Західного регіону, 91% — Центрального регіону, 72% жителів Півдня і 71,5% жителів Сходу країни. Не підтримують — відповідно 1%, 3%, 7% і 15%.

За визнання Путіна нелегітимним виступають 88% громадян України, які вдома переважно розмовляють українською мовою і 78% тих, хто переважно розмовляє російською (не підтримують це відповідно 3% і 9%)", - йдеться у дослідженні.

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Результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.