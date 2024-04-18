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85% українців вважають Путіна нелегітимним, - опитування

Володимир Путін

85% українців підтримали позицію ПАРЄ щодо визнання нелегітимності Путіна.

Про це свідчать результати соціологічного опитування "Центру Разумкова", передає Цензор.НЕТ.

"У жовтні минулого року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із закликом до держав-членів організації визнати В. Путіна нелегітимним після закінчення його президентського терміну (який спливає у 2024 році) та припинити всі контакти з ним, за винятком гуманітарних та з метою досягнення миру.

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Оцінюючи своє ставлення до цієї резолюції ПАРЄ (тобто чи можна вважати правління Путіна легітимним після березня 2024 року), підтримали позицію ПАРЄ 85% опитаних громадян України, не підтримали лише 5% (10% не визначилися).

Підтримують цю позицію 92% жителів Західного регіону, 91% — Центрального регіону, 72% жителів Півдня і 71,5% жителів Сходу країни. Не підтримують — відповідно 1%, 3%, 7% і 15%.

За визнання Путіна нелегітимним виступають 88% громадян України, які вдома переважно розмовляють українською мовою і 78% тих, хто переважно розмовляє російською (не підтримують це відповідно 3% і 9%)", - йдеться у дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПАРЄ визнала нелегітимність Путіна як президента РФ, а РПЦ - інструментом пропаганди, - резолюція

Результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Автор: 

путін (23746) легітимність (28)


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Топ коментарі
+13
А про легітивність нашого лідора не хочуть запитати?
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18.04.2024 18:24
+11
А тепер проведіть таке ж опитування щодо нашого нарциса.
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18.04.2024 18:25
+10
Дивно те що лише 85%...
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18.04.2024 18:26
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І росію країною 404.
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18.04.2024 18:23 Відповісти
А про легітивність нашого лідора не хочуть запитати?
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18.04.2024 18:24 Відповісти
В ***** й запитайтеся,
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18.04.2024 18:25 Відповісти
а Ви знаєте відповідь на своє запитання? приведіть з доствірними доказами щодо "легітивність" Вашу відповідь аби всі нарешті дізналися. очікуємо ген всі. 🧐👀
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18.04.2024 18:50 Відповісти
А тепер проведіть таке ж опитування щодо нашого нарциса.
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18.04.2024 18:25 Відповісти
Дивно те що лише 85%...
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18.04.2024 18:26 Відповісти
Та ні, сподіваюсь решта 15 - взагалі його не вважають
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18.04.2024 19:50 Відповісти
Мені ***** до сраки. Мене наші пасочки хвилюють.
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18.04.2024 18:28 Відповісти
А 15% проросійські .
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18.04.2024 18:28 Відповісти
Скоро Янелох складе йому компанію
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18.04.2024 18:28 Відповісти
Там ще й Лєгєтімний Яник десь валяється.
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18.04.2024 20:16 Відповісти
Знову грошей наш "легітимний" під дебільне опитування на офшор закинув.
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18.04.2024 18:29 Відповісти
а також провів таке рішення через ПАРЄ? ))
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18.04.2024 18:41 Відповісти
Я про ідіотські опитування за кошти бюджету.
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18.04.2024 19:03 Відповісти
Таваріщь Нєчаєва, Ви себе продали...
Ждунів будуть депортовувати на родіну.
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18.04.2024 19:58 Відповісти
Не перекладайте свої вологі мрії на інших. Або не бухайте, сьогодні не п'ятниця.
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18.04.2024 20:17 Відповісти
Угу, стародавнє українське прізвище Нєчаєва...
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18.04.2024 20:21 Відповісти
Жінки іноді змінюють прізвища. Якщо Ви не в курсі.
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18.04.2024 20:23 Відповісти
Змінюють на кацапські?
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18.04.2024 20:26 Відповісти
Якесь хворе. Прикинь, ще до 14 року вийшла заміж. Прикинь, чоловік загинув рік тому. А ти - живе, й глузуєш з прізвища. Бо мізків в тебе нуль. Вистачає лише на дурні приколи.

В реалі мабудь ти Олександр Топорков, от і бісишся. Бажаю тобі самого найпоганішого.
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18.04.2024 20:43 Відповісти
Ти неправа, варто б попросити пробачення.
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18.04.2024 21:09 Відповісти
А як щодо легітимності нашого простроченого?
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18.04.2024 18:29 Відповісти
Яке цікаве та важливе опитування!
Можна ще провести інше - таке ж корисне і не менш цікаве опитування на тему "Яким буде рівень інфляції валюти в Зімбабве наступного місяця?".
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18.04.2024 18:29 Відповісти
О, Мишко! здоров був
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18.04.2024 19:58 Відповісти
.
Вітаю, друже.
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18.04.2024 20:11 Відповісти
А 15% то з розряду "яка різниця".
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18.04.2024 18:31 Відповісти
Ні. Це - вороги.
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18.04.2024 19:59 Відповісти
Ніколи не чув "яка різниця". Виключно "кáкаярáзніца".
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18.04.2024 20:17 Відповісти
Звідки ти "герой" строчиш? У польському батальйоні Україну захищаєш, какаяразніца?
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18.04.2024 20:53 Відповісти
Букви знає, читати не вмієш (не розумієш прочитаного). Типовий "нафронтпасилатєль".
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18.04.2024 23:19 Відповісти
Что в черепе у тех 10%? То что у 5% понятно
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18.04.2024 18:35 Відповісти
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18.04.2024 19:59 Відповісти

https://www.youtube.com/watch?v=A2I5Sf6sa9s&pp=ygUa0LPRltCy0L3QviDRgyDQs9C-0LvQvtCy0ZY%3D Відповідь проста до болю...
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18.04.2024 20:13 Відповісти
85% українців вважають путіна ******.
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18.04.2024 18:42 Відповісти
Та ти шо.
І мабуть з 2014 року, так дятєл 🤣Щокастий.
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18.04.2024 18:44 Відповісти
Ну як може бути якесь ***** легітимним. Тем більше старе і на пів шостого висячее.
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18.04.2024 18:48 Відповісти
"Коли коту нема чого робити, він лиже собі яйця" (С)

Опитування з розряду "ви за чи проти червоного кольору Марсу"...
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18.04.2024 18:53 Відповісти
!!!
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18.04.2024 19:17 Відповісти
15 відсотків зрадників в країні, це багато.
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18.04.2024 18:58 Відповісти
Це шокуючи цифри.
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18.04.2024 19:32 Відповісти
А 15% чекає пуйла? "Путин, приди, помоги!"?????
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18.04.2024 19:05 Відповісти
Це пздц...
.15% потенційних зрадників, колобрантів та корегувальників ворожих!!!
У цифрах це дуже багато людей.
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18.04.2024 19:31 Відповісти
Мабуть путін засмутився що 85% жителів України вважають його нелигітимним.
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18.04.2024 19:48 Відповісти
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18.04.2024 19:53 Відповісти
Коли кияни молилися у Софії Київській, то кацапи ще татарами були...
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18.04.2024 20:01 Відповісти
Мені якось пох, що українці про легітимність ***** думають. Чекаю 21 травня, що ці 85% про легітимність Єрмака скажуть.
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18.04.2024 20:16 Відповісти
>72% жителів Півдня і 71,5% жителів Сходу країни.
Необучаемые.
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18.04.2024 20:39 Відповісти
 
 