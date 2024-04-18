Демократи у Палаті представників обіцяють підтримати проєкт Джонсона про допомогу Україні
Демократи у Палаті представників Конгресу США готові проголосувати за пакет спікера Палати Майка Джонсона, що передбачає виділення допомоги Україні і який, як очікується, розглянуть у суботу.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми зробимо все необхідне, щоб законопроєкт про національну безпеку (з допомогою Україні – ред.) вийшов на фінішну пряму. Це не пакет зовнішньої допомоги Джонсона. Це пакет зовнішньої допомоги Америці з погляду задоволення потреб нашої національної безпеки", - сказав лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.
Очікується, що в суботу Палата представників проведе серію голосувань низки законопроєктів, серед яких той, що передбачає виділення допомоги Україні, а Сенат прийме його на розгляд наступного тижня. Адміністрація Байдена готується швидко надати допомогу Україні, щойно Конгрес ухвалить закон, а президент підпише його.
Як зазначає Bloomberg, спікеру Джонсону знадобляться голоси демократів для ухвалення проєкту після того, як ультраправі республіканці в Палаті представників заявили, що голосуватимуть проти процедурних заходів, щоб розпочати дебати щодо нього.
Демократи також можуть допомогти Джонсону зберегти свою посаду, яка опинилася під загрозою через його рішення дозволити голосування допомоги Україні, не прив'язуючи її до положень про безпеку кордонів США.
Водночас Джонсон заявив пізно ввечері в середу, що не просив демократів про допомогу і готовий ризикнути роботою, щоб допомогти Україні зупинити російську агресію.
"Моя філософія в тому, що ви робите правильні речі та дозволяєте подіям відбуватися так, як вони відбуваються. Я республіканець часів Рейгана. Я вірю в мир через силу", – заявив він.
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Джонсон отримав підтримку з боку Дональда Трампа. На спільній пресконференції у флоридській резиденції експрезидента у Флориді той похвалив спікера, сказавши, що він "добре працює". Одночасно Трамп заявив, що він не має нічого проти виділення Україні грошей.
У результаті дрібна група конгресменів-республіканців (лідерка Маджорі Грін), яка гне лінію: "Ні цента Україні!" оголосила Трампа зрадником.
Джонсон не міг запросто зробити відразу після свого призначення - тому що був величезний опір республіканців щодо кордону - дуже важливого для американців питання. Тепер же Джонсон/Трамп вирішили, що війна в Україні та Ізраїлі важливіша навіть за кордон.
Rep. Marjorie Taylor Greene
@RepMTG
Proof that Speaker Johnson is negotiating with AOC and Democrats to give them everything they want. He's making a deal with Democrats to save his speakership by changing the threshold on the Motion to Vacate. Mike Johnson = Democrat Speaker (Nancy Pelosi)
2не було би нападу ірану, може і рік ще не розглядали закону про допомогу
3 очевидно, якщо підсумувати усю допомогу,починаючи з 2022року вона ЗНАЧНА,але не достатня для перемоги над рашей, ТРЕБА РОЗРОБЛЯТИ СВОЮ ЗБРОЮ
4якщо за три роки влада проявила себе "недостатньо мотивованою" до перемоги
Треба шукати варіанти механізмів для перезавантаження парламенту, котрий має сформувати новий уряд міністрів
Інакше, Київ не захоплять вже, але про Донбас і Крим можна забути