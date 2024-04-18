Демократи у Палаті представників обіцяють підтримати проєкт Джонсона про допомогу Україні

Демократи у Палаті представників Конгресу США готові проголосувати за пакет спікера Палати Майка Джонсона, що передбачає виділення допомоги Україні і який, як очікується, розглянуть у суботу.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми зробимо все необхідне, щоб законопроєкт про національну безпеку (з допомогою Україні – ред.) вийшов на фінішну пряму. Це не пакет зовнішньої допомоги Джонсона. Це пакет зовнішньої допомоги Америці з погляду задоволення потреб нашої національної безпеки", - сказав лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.

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Очікується, що в суботу Палата представників проведе серію голосувань низки законопроєктів, серед яких той, що передбачає виділення допомоги Україні, а Сенат прийме його на розгляд наступного тижня. Адміністрація Байдена готується швидко надати допомогу Україні, щойно Конгрес ухвалить закон, а президент підпише його.

Як зазначає Bloomberg, спікеру Джонсону знадобляться голоси демократів для ухвалення проєкту після того, як ультраправі республіканці в Палаті представників заявили, що голосуватимуть проти процедурних заходів, щоб розпочати дебати щодо нього.

Демократи також можуть допомогти Джонсону зберегти свою посаду, яка опинилася під загрозою через його рішення дозволити голосування допомоги Україні, не прив'язуючи її до положень про безпеку кордонів США.

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Водночас Джонсон заявив пізно ввечері в середу, що не просив демократів про допомогу і готовий ризикнути роботою, щоб допомогти Україні зупинити російську агресію.

"Моя філософія в тому, що ви робите правильні речі та дозволяєте подіям відбуватися так, як вони відбуваються. Я республіканець часів Рейгана. Я вірю в мир через силу", – заявив він.