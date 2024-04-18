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Новини Допомога Україні
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Демократи у Палаті представників обіцяють підтримати проєкт Джонсона про допомогу Україні

Конгрес США

Демократи у Палаті представників Конгресу США готові проголосувати за пакет спікера Палати Майка Джонсона, що передбачає виділення допомоги Україні і який, як очікується, розглянуть у суботу.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми зробимо все необхідне, щоб законопроєкт про національну безпеку (з допомогою Україні – ред.) вийшов на фінішну пряму. Це не пакет зовнішньої допомоги Джонсона. Це пакет зовнішньої допомоги Америці з погляду задоволення потреб нашої національної безпеки", - сказав лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.

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Очікується, що в суботу Палата представників проведе серію голосувань низки законопроєктів, серед яких той, що передбачає виділення допомоги Україні, а Сенат прийме його на розгляд наступного тижня. Адміністрація Байдена готується швидко надати допомогу Україні, щойно Конгрес ухвалить закон, а президент підпише його.

Як зазначає Bloomberg, спікеру Джонсону знадобляться голоси демократів для ухвалення проєкту після того, як ультраправі республіканці в Палаті представників заявили, що голосуватимуть проти процедурних заходів, щоб розпочати дебати щодо нього.

Демократи також можуть допомогти Джонсону зберегти свою посаду, яка опинилася під загрозою через його рішення дозволити голосування допомоги Україні, не прив'язуючи її до положень про безпеку кордонів США.

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Водночас Джонсон заявив пізно ввечері в середу, що не просив демократів про допомогу і готовий ризикнути роботою, щоб допомогти Україні зупинити російську агресію.

"Моя філософія в тому, що ви робите правильні речі та дозволяєте подіям відбуватися так, як вони відбуваються. Я республіканець часів Рейгана. Я вірю в мир через силу", – заявив він.

Автор: 

Конгрес США (1222) допомога (8284)


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Топ коментарі
+3
"Моя філософія в тому, що ви робите правильні речі та дозволяєте подіям відбуватися так, як вони відбуваються. Я республіканець часів Рейгана. Я вірю в мир через силу", - заявив Джонсон.

Джонсон отримав підтримку з боку Дональда Трампа. На спільній пресконференції у флоридській резиденції експрезидента у Флориді той похвалив спікера, сказавши, що він "добре працює". Одночасно Трамп заявив, що він не має нічого проти виділення Україні грошей.

У результаті дрібна група конгресменів-республіканців (лідерка Маджорі Грін), яка гне лінію: "Ні цента Україні!" оголосила Трампа зрадником.
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19.04.2024 00:00
+2
Справа в Трампі. Йому конче необхідно було виставити Байдена нікчемою що не здатний на підтримку України.
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19.04.2024 01:05
+2
кацап, тута для тєбя водкі нєт. так шо дафай слєдом за крєйсєром. )
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19.04.2024 01:14
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Цей хитрожопий Майк Джонсон так викручується, що скоро сам себе за сраку вкусить.
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18.04.2024 23:56 Відповісти
Ну @ляді, колись і вам стане просити, то хліба не дамо а може дамо, але пізніше, а може дамо але в кредит, а може...
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18.04.2024 23:57 Відповісти
В тебе вони нічого просити не будуть.
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19.04.2024 01:04 Відповісти
"Моя філософія в тому, що ви робите правильні речі та дозволяєте подіям відбуватися так, як вони відбуваються. Я республіканець часів Рейгана. Я вірю в мир через силу", - заявив Джонсон.

Джонсон отримав підтримку з боку Дональда Трампа. На спільній пресконференції у флоридській резиденції експрезидента у Флориді той похвалив спікера, сказавши, що він "добре працює". Одночасно Трамп заявив, що він не має нічого проти виділення Україні грошей.

У результаті дрібна група конгресменів-республіканців (лідерка Маджорі Грін), яка гне лінію: "Ні цента Україні!" оголосила Трампа зрадником.
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19.04.2024 00:00 Відповісти
це прекрасно. Джонсон молодець. зараз. проте він подібне міг би запросто зробити відразу після свого призначення. Він спікер Палати представників. І більшість зараз у ній у республіканців. Нахєра було тягнути півроку?
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19.04.2024 00:31 Відповісти
Справа в Трампі. Йому конче необхідно було виставити Байдена нікчемою що не здатний на підтримку України.
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19.04.2024 01:05 Відповісти
проте таким чином він саме себе виставив ще більшою нікчемою в очах європейців, українців та й американців також..
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19.04.2024 01:11 Відповісти
Хочу звернути увагу, що в проєкті Джонсона вказані Атамакси на 300 км - а це явно з подачі Трампа, щоб підкреслити нікчемність Байдена, який затискав досі цю зброю.

Джонсон не міг запросто зробити відразу після свого призначення - тому що був величезний опір республіканців щодо кордону - дуже важливого для американців питання. Тепер же Джонсон/Трамп вирішили, що війна в Україні та Ізраїлі важливіша навіть за кордон.
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19.04.2024 02:43 Відповісти
та можеш нічого не зазначати.. і все він міг. і стіну поставити на голосування. і допомогу Україні. і інші питання.. бо від нього лише залежить - ставити чи не ставити.. поставив, проголосували. все. дальше нехай Сенат з Байденом рішають. хід за ними. заблокують, накладуть вето - тоді вже можна буде осбирати демократів і Байдена, чим ти тут і так постійно займаєшся.
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19.04.2024 02:49 Відповісти
Ні, навіть зараз усе на волосині висить. Тому що Грін і Массі вже подали заявку на звільнення Джонсона - і щоб залишитися в кріслі спікера і провести закони про допомогу, йому доведеться просити про допомогу в демократів, а це скандал. Грін уже назвала Джонсона "спікером демократів Пелосі"



Rep. Marjorie Taylor Greene

@RepMTG

Proof that Speaker Johnson is negotiating with AOC and Democrats to give them everything they want. He's making a deal with Democrats to save his speakership by changing the threshold on the Motion to Vacate. Mike Johnson = Democrat Speaker (Nancy Pelosi)
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19.04.2024 03:03 Відповісти
нічого там вже не висить. навпаки, комітет найближчим часом відмінить ту поправку про імпічмент спікеру, яку прийняли під тиском тих машовців, коли призначали спікером Маккартні.
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19.04.2024 03:07 Відповісти
Схоже таки спецслужби США таки вставили їм прочухана по самі вуха...
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19.04.2024 07:46 Відповісти
кацап, тута для тєбя водкі нєт. так шо дафай слєдом за крєйсєром. )
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19.04.2024 01:14 Відповісти
кацап, ты хоть раз задавал себе вопрос - за что в Украине за 2 года войны более полумиллиона орков уже погибло или стало инвалидами? ведь не сунься они в Украину, то и дальше могли бы себе жить, работать, бухать у себя на помойной федерации..
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19.04.2024 01:40 Відповісти
конечно кацапы передохнут..)
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19.04.2024 01:49 Відповісти
нет. только кацапы должны все передохнуть.
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19.04.2024 01:55 Відповісти
У спам його
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19.04.2024 02:45 Відповісти
1 очевидно напад Ірану заставив республіканців почати розгляд законопроектів щодо допомоги Ізраїлю в першу чергу і України бо вони зв'язані одним законопроектом
2не було би нападу ірану, може і рік ще не розглядали закону про допомогу
3 очевидно, якщо підсумувати усю допомогу,починаючи з 2022року вона ЗНАЧНА,але не достатня для перемоги над рашей, ТРЕБА РОЗРОБЛЯТИ СВОЮ ЗБРОЮ
4якщо за три роки влада проявила себе "недостатньо мотивованою" до перемоги
Треба шукати варіанти механізмів для перезавантаження парламенту, котрий має сформувати новий уряд міністрів
Інакше, Київ не захоплять вже, але про Донбас і Крим можна забути
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19.04.2024 02:21 Відповісти
 
 