Знищено 2 із 7 ворожих ракет, - Повітряні сили
У ніч на 20 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області - РФ., а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БпЛА - два "Орлан-10" та один "Суперкам", - інформує Олещук.
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показати весь коментар20.04.2024 09:55 Відповісти Мені подобається 3
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