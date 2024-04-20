Знищено 2 із 7 ворожих ракет, - Повітряні сили

У ніч на 20 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області - РФ., а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БпЛА - два "Орлан-10" та один "Суперкам", - інформує Олещук.

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