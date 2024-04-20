УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10637 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 604 1

Знищено 2 із 7 ворожих ракет, - Повітряні сили

ппо

У ніч на 20 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області - РФ., а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БпЛА - два "Орлан-10" та один "Суперкам", - інформує Олещук.

Також читайте: Повітряні сили про знищення російського Ту-22М3: "Це була вендета за атаку мирних міст". ВIДЕО

Автор: 

ракети (4020) знищення (7194) Повітряні сили (2621)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лише дві? ЗЄля, де ракети?!!!
показати весь коментар
20.04.2024 09:55 Відповісти
 
 