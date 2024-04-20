Уничтожены 2 из 7 вражеских ракет, - Воздушные силы

В ночь на 20 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области - РФ., а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х- 69 из акватории Черного моря.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий Воздушными силами Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69. Также на южном направлении уничтожены три разведывательных БпЛА - два "Орлан-10" и один "Суперкам", - информирует Олещук.

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