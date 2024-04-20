Зранку на Дніпропетровщині приземлили ворожий дрон
Зранку 20 квітня на Дніпропетровщині приземлили ще один ворожий БпЛА.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Лисака, дрон оборонці неба збили над Синельниківським районом. Він також подякував силам ППО за успішну роботу.
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Для них принцип "какая разніца" діє по багатьох питаннях.