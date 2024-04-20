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Зранку на Дніпропетровщині приземлили ворожий дрон

ппо

Зранку 20 квітня на Дніпропетровщині приземлили ще один ворожий БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Лисака, дрон оборонці неба збили над Синельниківським районом. Він також подякував силам ППО за успішну роботу.

Також читайте: Окупанти гатили по Нікопольщині, над Новомосковським районом знищено ворожу ракету. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4133) знищення (7194) Дніпропетровська область (3701)


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Так сбили или приземлили?
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20.04.2024 10:11 Відповісти
Та до ОВА набирають (призначають) з Шапіто.
Для них принцип "какая разніца" діє по багатьох питаннях.
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20.04.2024 10:58 Відповісти
 
 