Зранку на Дніпропетровщині приземлили ворожий дрон

Зранку 20 квітня на Дніпропетровщині приземлили ще один ворожий БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Лисака, дрон оборонці неба збили над Синельниківським районом. Він також подякував силам ППО за успішну роботу.

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