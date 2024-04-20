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Утром на Днепропетровщине приземлили вражеский дрон

ппо

Утром 20 апреля в Днепропетровской области приземлили еще один вражеский БпЛА.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

По словам Лысака, дрон защитники неба сбили над Синельниковским районом. Лысак также поблагодарил силы ПВО за успешную работу.

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Автор: 

беспилотник (3523) уничтожение (6819) Днепропетровская область (3838)


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Так сбили или приземлили?
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20.04.2024 10:11 Ответить
Та до ОВА набирають (призначають) з Шапіто.
Для них принцип "какая разніца" діє по багатьох питаннях.
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20.04.2024 10:58 Ответить
 
 