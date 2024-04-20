Утром на Днепропетровщине приземлили вражеский дрон
Утром 20 апреля в Днепропетровской области приземлили еще один вражеский БпЛА.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
По словам Лысака, дрон защитники неба сбили над Синельниковским районом. Лысак также поблагодарил силы ПВО за успешную работу.
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Для них принцип "какая разніца" діє по багатьох питаннях.