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Окупанти знову атакували Дніпропетровщину, були вибухи у Кам’янському районі

обстріл

Зранку 20 квітня ворог знову атакував Дніпропетровську область.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог знову атакував область. Гучно було в Кам'янському районі. Всі деталі з'ясовуємо", - зазначив він.

Також читайте: Зранку на Дніпропетровщині приземлили ворожий дрон

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обстріл (28365) Кам’янське (24) Дніпропетровська область (3701)


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