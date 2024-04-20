Окупанти знову атакували Дніпропетровщину, були вибухи у Кам’янському районі
Зранку 20 квітня ворог знову атакував Дніпропетровську область.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог знову атакував область. Гучно було в Кам'янському районі. Всі деталі з'ясовуємо", - зазначив він.
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