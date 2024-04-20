Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину, были взрывы в Каменском районе

Утром 20 апреля враг снова атаковал Днепропетровскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Враг снова атаковал область. Громко было в Каменском районе. Все детали выясняем", - отметил он.

Читайте также: Утром на Днепропетровщине приземлили вражеский дрон