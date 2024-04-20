Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину, были взрывы в Каменском районе
Утром 20 апреля враг снова атаковал Днепропетровскую область.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Враг снова атаковал область. Громко было в Каменском районе. Все детали выясняем", - отметил он.
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