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Новости Война
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Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину, были взрывы в Каменском районе

обстріл

Утром 20 апреля враг снова атаковал Днепропетровскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Враг снова атаковал область. Громко было в Каменском районе. Все детали выясняем", - отметил он.

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обстрел (26862) Каменское (18) Днепропетровская область (3838)


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