Стрілянина на Вінниччині: загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький. ФОТО
Внаслідок нічної стрілянини на Вінниччині загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунакацій Нацполіції.
"Загиблий під час нічного нападу поліцейський - 20-річний Максим Зарецький. Національна поліція України схиляє голови у жалобі за загибеллю нашого колеги", - наголошують у Нацполіції.
Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських. Від поранень загинув рядовий поліції інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління Максим Зарецький, а його напарник був поранений.
Максиму було 20 років. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора року віддано служив у секторі реагування патрульної поліції.
"Без єдиного сина залишились батьки чоловіка. Він був патріотом, надійним товаришем, сумлінним та відданим справі правоохоронцем. Колектив Національної поліції висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого поліцейського", - йдеться у повідомленні.
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На видео ведь видно, как он общался с этими бандитами в камуфляже, как и положено нормальному полицейскому у нас например, видимо принял их за военных, ужасает, что таких комментариев множество в интернете.
А ще ширяться думки,чому так часто почали штрафувати: бо половину їх мають мобілізувати,а "корисних" залишуть.