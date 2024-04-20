Стрілянина на Вінниччині: загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький. ФОТО

Внаслідок нічної стрілянини на Вінниччині загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунакацій Нацполіції.

"Загиблий під час нічного нападу поліцейський - 20-річний Максим Зарецький. Національна поліція України схиляє голови у жалобі за загибеллю нашого колеги", - наголошують у Нацполіції.

Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських. Від поранень загинув рядовий поліції інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління Максим Зарецький, а його напарник був поранений.

Максиму було 20 років. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора року віддано служив у секторі реагування патрульної поліції.

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"Без єдиного сина залишились батьки чоловіка. Він був патріотом, надійним товаришем, сумлінним та відданим справі правоохоронцем. Колектив Національної поліції висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого поліцейського", - йдеться у повідомленні.