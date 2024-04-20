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Стрілянина на Вінниччині: загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький. ФОТО

Внаслідок нічної стрілянини на Вінниччині загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунакацій Нацполіції.

"Загиблий під час нічного нападу поліцейський - 20-річний Максим Зарецький. Національна поліція України схиляє голови у жалобі за загибеллю нашого колеги", - наголошують у Нацполіції.

Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських. Від  поранень загинув рядовий поліції інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління Максим Зарецький, а його напарник був поранений.

Максиму було 20 років. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора року віддано служив у секторі реагування патрульної поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко про стрілянину по правоохоронцях на Вінниччині: Трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає

Максим Зарецький

"Без єдиного сина залишились батьки чоловіка. Він був патріотом, надійним товаришем, сумлінним та відданим справі правоохоронцем. Колектив Національної поліції висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого поліцейського", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Вінницька область (1013) Нацполіція (15151) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+37
Щирі співчуття родині загиблого поліцейського! Який біль, гинуть від своїх же ж. Навіщо було стріляти?! Чого боялися? Ех, українці!
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20.04.2024 12:10
+24
Зараз набіжить здичавіла гопота і почне гавкати чого він не на фронті, хоча йому всього 20 років було. RIP
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20.04.2024 12:15
+24
20 років. Курсант. Маю великий сумнів, що він був суперкорупціонером.

А взагалі, дитина загинула. Не треба брудом поливати.
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20.04.2024 12:28
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Рашистську сволоту українці не будуть героїзувати, а вот до поліцейських є питання. Поліцейські сьогодні не захищають українців, а якщо не захищають в такий важкий час, то тоді за ким сумувати?
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20.04.2024 14:00 Відповісти
Просто шок, когда читаешь комментарии украинцев об этом ужасном происшествии, хладнокровном, и жестоком убийстве этого мальчишки полицейского, не по себе, когда понимаешь, какие люди стремятся к нам в Евросоюз, с какими тараканами в головах.
На видео ведь видно, как он общался с этими бандитами в камуфляже, как и положено нормальному полицейскому у нас например, видимо принял их за военных, ужасает, что таких комментариев множество в интернете.
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21.04.2024 08:08 Відповісти
Тут повно тролів, як і на інших ресурсах. Враження таке, що ви з місяця впали на форум сьогодні. Не потрібно тут нагнітати "кто ломится к нам в евросоюз"! Не виключаю що і ви троляка.
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21.04.2024 14:03 Відповісти
Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять 🫡
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20.04.2024 13:03 Відповісти
шкода пацана...а його керівнику, за підготовку підлеглого *****, треба дати
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20.04.2024 13:22 Відповісти
патрулювати ідуть не по ініціативі, а по графіку і встановленому маршруту.
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20.04.2024 22:46 Відповісти
Боже мой... Ну как так можно...!?
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20.04.2024 13:47 Відповісти
Шкода що загинув такий молодик.Напевно не мав досвіду.В колишньому союзі до міліції брали тільки після служби в армії в т.ч. і до навчальних закладів мвд.Зараз подивишся на курсантів-поліцейських які після школи-діти
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20.04.2024 14:36 Відповісти
Співчуття родині загиблого. А цим покидькам треба дати пожиттєве!
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20.04.2024 16:25 Відповісти
В них і так смертний вирок. Як і великій кількості хлопців, що на передовій. Вижити у пеклі три роки не реально. Сухопутка тим більше. Їм плювати. Може криша і поїхала. Або стало байдуже.
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20.04.2024 17:51 Відповісти
що ти чешеш тупориле?
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20.04.2024 22:47 Відповісти
Що не зрозуміло, баране, хлопці з початку війни без передиху, країна мало що робить для реабілітації (я не конкретно про цих)
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21.04.2024 13:43 Відповісти
мені все зрозуміло, ти д..б
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21.04.2024 16:41 Відповісти
Щось ноги перестали смердiть. Пiду чайник поставлю.
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20.04.2024 18:10 Відповісти
Помер Максим.....
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20.04.2024 18:13 Відповісти
Без привязки до події: вони(пол) виконують забаганки бізнесу із столиці,який приїхав і витісняє місцевий.
А ще ширяться думки,чому так часто почали штрафувати: бо половину їх мають мобілізувати,а "корисних" залишуть.
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20.04.2024 21:16 Відповісти
Подивився відео з боді-камери, а там просто холоднокровне вбивство. Поліцейський просто робив свою роботу, спілкувався ввічливо. Все ж таки, напарник має підстраховувати в таких ситуаціях.
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20.04.2024 23:05 Відповісти
Це тільки початок-- поліція перетворилася на антиконституційний та антизакониий орган. Далі буде!
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21.04.2024 09:09 Відповісти
Господи((, жах який. Нічого ж такого провокативного хлопець не зробив, хіба що ретельно перевіряв транспортний засіб. Або дрг, або реально в хлопців щось таке було в автівці, за що б їх однозначно затримали чи покарали.. Трагічна історія((
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21.04.2024 14:05 Відповісти
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