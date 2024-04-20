Байден закликав Сенат швидше схвалити допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню

Президент Джо Байден заявив, що ухвалення Палатою представників законопроєктів про допомогу іноземним державам надсилає всьому світу "чітке повідомлення" про лідерство Америки.

Частиною цього законодавства є пакет допомоги Україні на понад 60 мільярдів доларів, загальний пакет складає близько 95 мільярдів доларів на допомогу Тайваню, Ізраїлю та гуманітарну допомогу мешканцям сектора Газа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Сьогодні члени обох партій у Палаті представників проголосували за просування наших інтересів національної безпеки та чітке повідомлення про силу американського лідерства на світовій арені", – сказав Байден у заяві у суботу після голосування в Палаті представників.

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Він наголосив, що законодавці проявили єдність, відстоюючи інтереси США у світі.

"У цей критичний переломний момент вони об’єдналися, щоб відповісти на заклик історії, ухваливши терміново необхідне законодавство про національну безпеку, за яке я боровся місяцями", – мовиться у заяві Байдена.

Президент США закликав Сенат швидко проголосувати цей законопроєкт і надіслати його "на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення її термінових потреб на полі бою".

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Як повідомляє Reuters, тепер законодавство передається на розгляд Сенату, де більшість складають демократи. Очікується, що Сенат ухвалить цей пакет наступного тижня і передасть його Байдену для підписання. Законопроєкти передбачають виділення $60,84 млрд на допомогу Україні, в тому числі $23 млрд на поповнення американських озброєнь, запасів і об'єктів; $26 млрд для Ізраїлю, в тому числі $9,1 млрд на гуманітарні потреби, і $8,12 млрд для країн Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань.