УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10980 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
4 920 36

Байден закликав Сенат швидше схвалити допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню

Президент Джо Байден на базі Національної гвардії Делавера в Нью-Каслі, штат Делавер, у п’ятницю, 19-го квітня 2024 р.

Президент Джо Байден заявив, що ухвалення Палатою представників законопроєктів про допомогу іноземним державам надсилає всьому світу "чітке повідомлення" про лідерство Америки.

Частиною цього законодавства є пакет допомоги Україні на понад 60 мільярдів доларів, загальний пакет складає близько 95 мільярдів доларів на допомогу Тайваню, Ізраїлю та гуманітарну допомогу мешканцям сектора Газа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Сьогодні члени обох партій у Палаті представників проголосували за просування наших інтересів національної безпеки та чітке повідомлення про силу американського лідерства на світовій арені", – сказав Байден у заяві у суботу після голосування в Палаті представників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден підтримав пакет Джонсона про допомогу Україні та Ізраїлю

Він наголосив, що законодавці проявили єдність, відстоюючи інтереси США у світі.

"У цей критичний переломний момент вони об’єдналися, щоб відповісти на заклик історії, ухваливши терміново необхідне законодавство про національну безпеку, за яке я боровся місяцями", – мовиться у заяві Байдена.

Президент США закликав Сенат швидко проголосувати цей законопроєкт і надіслати його "на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення її термінових потреб на полі бою".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Сенаті США обіцяють швидко підтримати законопроєкт про допомогу Україні та відправити на підпис Байдену

Як повідомляє Reuters, тепер законодавство передається на розгляд Сенату, де більшість складають демократи. Очікується, що Сенат ухвалить цей пакет наступного тижня і передасть його Байдену для підписання. Законопроєкти передбачають виділення $60,84 млрд на допомогу Україні, в тому числі $23 млрд на поповнення американських озброєнь, запасів і об'єктів; $26 млрд для Ізраїлю, в тому числі $9,1 млрд на гуманітарні потреби, і $8,12 млрд для країн Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань.

Автор: 

Байден Джо (2885) Сенат США (600)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
В Сенаті керівник - демократ.
показати весь коментар
20.04.2024 22:54
+3
Тому що Джонсон переробив законопроект від Байдена і який вже пройшов Сенат і тепер це новий закон.
показати весь коментар
20.04.2024 22:53
+3
А чому б не завтра з ранку Сенату вийти і підписати, чи їхній уікенд дорожче життів в Україні!!!??? Який паскудний це політичний світ!!!
показати весь коментар
20.04.2024 22:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тепер Сенат почне свої п'ять копійок вставляти декілька місяців?
показати весь коментар
20.04.2024 22:50 Відповісти
В Сенаті керівник - демократ.
показати весь коментар
20.04.2024 22:54 Відповісти
Так і президент ніби не республіканець , а протермінованих чотири мільйони снарядів нам не дав , а ленд-ліз зарубав , а по кацапських нпз казав не стріляти ..... ((
показати весь коментар
20.04.2024 23:20 Відповісти
Це той котрий не постави на голосування поправку подовжити лендліз на 2024 рік.

"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву. "

через 1-2 тижні, адміністрація заявила, що міноборони відмовляється поставляти по PDA, тому що закінчились гроші на поповнення
поставляли зброю по амортизованій ціні
замовляли нову по новій ціні
гроші закінчились раніше
показати весь коментар
21.04.2024 01:27 Відповісти
Ви хочете сказати, що Шумер на винесе на голосування цей законопроєкт найближчими днями? Споримо?
показати весь коментар
21.04.2024 09:44 Відповісти
проголосують
но фактом залишиться те, що він обманув з лендлізом (не підтримав подовження) та PDA (сказав що є, а по факту півроку немає)
показати весь коментар
21.04.2024 11:07 Відповісти
Я лише відповідав на запитання Людмили.

Щодо того, обманув чи ні. Кожна країна повинна розраховувати в першу чергу на свої сили. Але я вдячний за будь-яку допомогу від американців, без неї нас вже не було б.
показати весь коментар
21.04.2024 11:18 Відповісти
Vtornik golosujet
показати весь коментар
20.04.2024 23:09 Відповісти
Голосування законопроектів про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню Сенатом США заплановано на вівторок, 23 квітня.

Про це повідомив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.
показати весь коментар
20.04.2024 23:36 Відповісти
Ще й сенааат?((((((((((
показати весь коментар
20.04.2024 22:51 Відповісти
Тому що Джонсон переробив законопроект від Байдена і який вже пройшов Сенат і тепер це новий закон.
показати весь коментар
20.04.2024 22:53 Відповісти
Апять ????? (((( Так , іще і сенат , тому і смішно читати коментарі - "атакамси вже везуть " , "снаряди з Польщі вже виїхали " , " ф-16 вже злетіли " ..... ((
показати весь коментар
20.04.2024 23:22 Відповісти
а ти, паскудо, чим працюєш, може - ти розумієш, що таке американська демократія і чому там не керує ОДИН тупий ********.... розкинь тим, чого в тебе немає у черпній коробці... а має бути близько 1350 грамів... або ти просто куплене паскуда
показати весь коментар
21.04.2024 07:53 Відповісти
А чому б не завтра з ранку Сенату вийти і підписати, чи їхній уікенд дорожче життів в Україні!!!??? Який паскудний це політичний світ!!!
показати весь коментар
20.04.2024 22:56 Відповісти
Сенат з понеділка на канікулах...
показати весь коментар
20.04.2024 22:59 Відповісти
Ну тоді у травні проголосують , їм не пече ((
показати весь коментар
20.04.2024 23:23 Відповісти
Я помилився. Голосування призначене на 23 квітня.
показати весь коментар
20.04.2024 23:56 Відповісти
Завтра сенат і збирається на засідання ...
показати весь коментар
20.04.2024 23:25 Відповісти
За останніми даними у вівторок!!!!!!!!О це так шобла!!!
показати весь коментар
21.04.2024 15:28 Відповісти
На Ютубі був сюжет, там якийсь тип обіцяв, що сенат збереться у неділю ...
показати весь коментар
21.04.2024 15:34 Відповісти
Сенат готовий. Краще б завтра!
показати весь коментар
20.04.2024 22:58 Відповісти
Проголосують.
показати весь коментар
20.04.2024 23:03 Відповісти
Що в діда з протоколом? відсутність галстука допускається лише з розстібнутим піджаком 🧐
показати весь коментар
20.04.2024 23:05 Відповісти
Може - загубив . 🙃
показати весь коментар
20.04.2024 23:11 Відповісти
Ширінка застебнута, а це означає, що з протоколом все ОК!
показати весь коментар
20.04.2024 23:16 Відповісти
Ізраїль був найбільшим сукупним одержувачем зовнішньої допомоги США з моменту свого заснування, отримавши близько 300 мільярдів доларів (з урахуванням інфляції) загальної економічної та військової допомоги.
показати весь коментар
20.04.2024 23:22 Відповісти
Дед , не переживай в Сенате наш народ
показати весь коментар
21.04.2024 06:10 Відповісти
и тут кацапы поняли что их будут бить, может бить даже Томагавками
показати весь коментар
21.04.2024 06:16 Відповісти
могли бы без выходных работать
показати весь коментар
21.04.2024 06:18 Відповісти
Ага. Так само як наша верховна зрада. Без вихідних і навіть перерв. В Америці ж війна
показати весь коментар
21.04.2024 06:53 Відповісти
читаю коментарі... таке уявлення, шо писатєлі тут навіть у школі не навчалися, вам не викладали хоч якихось початків державності і демократії... ви не задумувалися, чого варто проштовхнути щось у них там на користь когось.... Ото ж бо.... і там не може одноосібно якась зеленеа (червона, плямиста) апаскуда прийняти рішення. Тому вся ця мутота, яка нам не зрозуміла і дратує організм нормального українця. Там, де рішення приймають швидко і без сперечань - ви бачите самі.... не хочу тут влаштовувати лікнеп, але тупість співгромадян вражає.... підпис - вчитель географії... вчіться, друзі.... не будете писати херню і постах, ніби нам хтось щось завинив.... це не так
показати весь коментар
21.04.2024 07:51 Відповісти
Это только ты умный, а мы так - погулять вышли.
показати весь коментар
21.04.2024 08:07 Відповісти
В країні війна, і всім насрати хто і що і як це робить!!! Україні потрібна зброя , а ти йди викладай в універ всі тонкості політичних ігор!!! А я ******** від таких я ти знатоків!!!
показати весь коментар
21.04.2024 15:32 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2024 08:05 Відповісти
 
 