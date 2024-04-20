РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5387 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
4 920 36

Байден призвал Сенат поскорее одобрить помощь Украине, Израилю и Тайваню

Президент Джо Байден на базі Національної гвардії Делавера в Нью-Каслі, штат Делавер, у п’ятницю, 19-го квітня 2024 р.

Президент Джо Байден заявил, что принятие Палатой представителей законопроектов о помощи иностранным государствам посылает всему миру "четкое сообщение" о лидерстве Америки.

Частью этого законодательства является пакет помощи Украине более чем на 60 миллиардов долларов, общий пакет составляет около 95 миллиардов долларов на помощь Тайваню, Израилю и гуманитарную помощь жителям Сектора Газа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Сегодня члены обеих партий в Палате представителей проголосовали за продвижение наших интересов национальной безопасности и четкое послание о силе американского лидерства на мировой арене", – сказал Байден в заявлении в субботу после голосования в Палате представителей.

Читайте также: Байден поддержал пакет Джонсона о помощи Украине и Израилю

Он отметил, что законодатели проявили единство, отстаивая интересы США в мире.

"В этот критический переломный момент они объединились, чтобы ответить на призыв истории, утвердив срочно необходимое законодательство о национальной безопасности, за которое я боролся месяцами", - говорится в заявлении Байдена.

Президент США призвал Сенат быстро проголосовать этот законопроект и послать его "на мой стол, чтобы я мог подписать его как закон, и мы могли быстро отправить оружие и оборудование в Украину для удовлетворения ее срочных потребностей на поле боя".

Читайте также: В Сенате США обещают быстро поддержать законопроект о помощи Украине и отправить на подпись Байдену

Как сообщает Reuters, теперь законодательство передается на рассмотрение Сената, где большинство составляют демократы. Ожидается, что Сенат примет этот пакет на следующей неделе и передаст его Байдену для подписания. Законопроекты предусматривают выделение $60,84 млрд на помощь Украине, в том числе $23 млрд на пополнение американских вооружений, запасов и объектов; $26 млрд для Израиля, в том числе $9,1 млрд на гуманитарные нужды, и $8,12 млрд для стран Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань.

Автор: 

Байден (2785) Сенат США (498)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
В Сенаті керівник - демократ.
показать весь комментарий
20.04.2024 22:54
+3
Тому що Джонсон переробив законопроект від Байдена і який вже пройшов Сенат і тепер це новий закон.
показать весь комментарий
20.04.2024 22:53
+3
А чому б не завтра з ранку Сенату вийти і підписати, чи їхній уікенд дорожче життів в Україні!!!??? Який паскудний це політичний світ!!!
показать весь комментарий
20.04.2024 22:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тепер Сенат почне свої п'ять копійок вставляти декілька місяців?
показать весь комментарий
20.04.2024 22:50 Ответить
В Сенаті керівник - демократ.
показать весь комментарий
20.04.2024 22:54 Ответить
Так і президент ніби не республіканець , а протермінованих чотири мільйони снарядів нам не дав , а ленд-ліз зарубав , а по кацапських нпз казав не стріляти ..... ((
показать весь комментарий
20.04.2024 23:20 Ответить
Це той котрий не постави на голосування поправку подовжити лендліз на 2024 рік.

"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву. "

через 1-2 тижні, адміністрація заявила, що міноборони відмовляється поставляти по PDA, тому що закінчились гроші на поповнення
поставляли зброю по амортизованій ціні
замовляли нову по новій ціні
гроші закінчились раніше
показать весь комментарий
21.04.2024 01:27 Ответить
Ви хочете сказати, що Шумер на винесе на голосування цей законопроєкт найближчими днями? Споримо?
показать весь комментарий
21.04.2024 09:44 Ответить
проголосують
но фактом залишиться те, що він обманув з лендлізом (не підтримав подовження) та PDA (сказав що є, а по факту півроку немає)
показать весь комментарий
21.04.2024 11:07 Ответить
Я лише відповідав на запитання Людмили.

Щодо того, обманув чи ні. Кожна країна повинна розраховувати в першу чергу на свої сили. Але я вдячний за будь-яку допомогу від американців, без неї нас вже не було б.
показать весь комментарий
21.04.2024 11:18 Ответить
Vtornik golosujet
показать весь комментарий
20.04.2024 23:09 Ответить
Голосування законопроектів про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню Сенатом США заплановано на вівторок, 23 квітня.

Про це повідомив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.
показать весь комментарий
20.04.2024 23:36 Ответить
Ще й сенааат?((((((((((
показать весь комментарий
20.04.2024 22:51 Ответить
Тому що Джонсон переробив законопроект від Байдена і який вже пройшов Сенат і тепер це новий закон.
показать весь комментарий
20.04.2024 22:53 Ответить
Апять ????? (((( Так , іще і сенат , тому і смішно читати коментарі - "атакамси вже везуть " , "снаряди з Польщі вже виїхали " , " ф-16 вже злетіли " ..... ((
показать весь комментарий
20.04.2024 23:22 Ответить
а ти, паскудо, чим працюєш, може - ти розумієш, що таке американська демократія і чому там не керує ОДИН тупий ********.... розкинь тим, чого в тебе немає у черпній коробці... а має бути близько 1350 грамів... або ти просто куплене паскуда
показать весь комментарий
21.04.2024 07:53 Ответить
А чому б не завтра з ранку Сенату вийти і підписати, чи їхній уікенд дорожче життів в Україні!!!??? Який паскудний це політичний світ!!!
показать весь комментарий
20.04.2024 22:56 Ответить
Сенат з понеділка на канікулах...
показать весь комментарий
20.04.2024 22:59 Ответить
Ну тоді у травні проголосують , їм не пече ((
показать весь комментарий
20.04.2024 23:23 Ответить
Я помилився. Голосування призначене на 23 квітня.
показать весь комментарий
20.04.2024 23:56 Ответить
Завтра сенат і збирається на засідання ...
показать весь комментарий
20.04.2024 23:25 Ответить
За останніми даними у вівторок!!!!!!!!О це так шобла!!!
показать весь комментарий
21.04.2024 15:28 Ответить
На Ютубі був сюжет, там якийсь тип обіцяв, що сенат збереться у неділю ...
показать весь комментарий
21.04.2024 15:34 Ответить
Сенат готовий. Краще б завтра!
показать весь комментарий
20.04.2024 22:58 Ответить
Проголосують.
показать весь комментарий
20.04.2024 23:03 Ответить
Що в діда з протоколом? відсутність галстука допускається лише з розстібнутим піджаком 🧐
показать весь комментарий
20.04.2024 23:05 Ответить
Може - загубив . 🙃
показать весь комментарий
20.04.2024 23:11 Ответить
Ширінка застебнута, а це означає, що з протоколом все ОК!
показать весь комментарий
20.04.2024 23:16 Ответить
Ізраїль був найбільшим сукупним одержувачем зовнішньої допомоги США з моменту свого заснування, отримавши близько 300 мільярдів доларів (з урахуванням інфляції) загальної економічної та військової допомоги.
показать весь комментарий
20.04.2024 23:22 Ответить
Дед , не переживай в Сенате наш народ
показать весь комментарий
21.04.2024 06:10 Ответить
и тут кацапы поняли что их будут бить, может бить даже Томагавками
показать весь комментарий
21.04.2024 06:16 Ответить
могли бы без выходных работать
показать весь комментарий
21.04.2024 06:18 Ответить
Ага. Так само як наша верховна зрада. Без вихідних і навіть перерв. В Америці ж війна
показать весь комментарий
21.04.2024 06:53 Ответить
читаю коментарі... таке уявлення, шо писатєлі тут навіть у школі не навчалися, вам не викладали хоч якихось початків державності і демократії... ви не задумувалися, чого варто проштовхнути щось у них там на користь когось.... Ото ж бо.... і там не може одноосібно якась зеленеа (червона, плямиста) апаскуда прийняти рішення. Тому вся ця мутота, яка нам не зрозуміла і дратує організм нормального українця. Там, де рішення приймають швидко і без сперечань - ви бачите самі.... не хочу тут влаштовувати лікнеп, але тупість співгромадян вражає.... підпис - вчитель географії... вчіться, друзі.... не будете писати херню і постах, ніби нам хтось щось завинив.... це не так
показать весь комментарий
21.04.2024 07:51 Ответить
Это только ты умный, а мы так - погулять вышли.
показать весь комментарий
21.04.2024 08:07 Ответить
В країні війна, і всім насрати хто і що і як це робить!!! Україні потрібна зброя , а ти йди викладай в універ всі тонкості політичних ігор!!! А я ******** від таких я ти знатоків!!!
показать весь комментарий
21.04.2024 15:32 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2024 08:05 Ответить
 
 