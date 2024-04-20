Байден призвал Сенат поскорее одобрить помощь Украине, Израилю и Тайваню
Президент Джо Байден заявил, что принятие Палатой представителей законопроектов о помощи иностранным государствам посылает всему миру "четкое сообщение" о лидерстве Америки.
Частью этого законодательства является пакет помощи Украине более чем на 60 миллиардов долларов, общий пакет составляет около 95 миллиардов долларов на помощь Тайваню, Израилю и гуманитарную помощь жителям Сектора Газа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Сегодня члены обеих партий в Палате представителей проголосовали за продвижение наших интересов национальной безопасности и четкое послание о силе американского лидерства на мировой арене", – сказал Байден в заявлении в субботу после голосования в Палате представителей.
Он отметил, что законодатели проявили единство, отстаивая интересы США в мире.
"В этот критический переломный момент они объединились, чтобы ответить на призыв истории, утвердив срочно необходимое законодательство о национальной безопасности, за которое я боролся месяцами", - говорится в заявлении Байдена.
Президент США призвал Сенат быстро проголосовать этот законопроект и послать его "на мой стол, чтобы я мог подписать его как закон, и мы могли быстро отправить оружие и оборудование в Украину для удовлетворения ее срочных потребностей на поле боя".
Как сообщает Reuters, теперь законодательство передается на рассмотрение Сената, где большинство составляют демократы. Ожидается, что Сенат примет этот пакет на следующей неделе и передаст его Байдену для подписания. Законопроекты предусматривают выделение $60,84 млрд на помощь Украине, в том числе $23 млрд на пополнение американских вооружений, запасов и объектов; $26 млрд для Израиля, в том числе $9,1 млрд на гуманитарные нужды, и $8,12 млрд для стран Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань.
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"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву. "
через 1-2 тижні, адміністрація заявила, що міноборони відмовляється поставляти по PDA, тому що закінчились гроші на поповнення
поставляли зброю по амортизованій ціні
замовляли нову по новій ціні
гроші закінчились раніше
но фактом залишиться те, що він обманув з лендлізом (не підтримав подовження) та PDA (сказав що є, а по факту півроку немає)
Щодо того, обманув чи ні. Кожна країна повинна розраховувати в першу чергу на свої сили. Але я вдячний за будь-яку допомогу від американців, без неї нас вже не було б.
Про це повідомив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.