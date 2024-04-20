Байден призвал Сенат поскорее одобрить помощь Украине, Израилю и Тайваню

Президент Джо Байден заявил, что принятие Палатой представителей законопроектов о помощи иностранным государствам посылает всему миру "четкое сообщение" о лидерстве Америки.

Частью этого законодательства является пакет помощи Украине более чем на 60 миллиардов долларов, общий пакет составляет около 95 миллиардов долларов на помощь Тайваню, Израилю и гуманитарную помощь жителям Сектора Газа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Сегодня члены обеих партий в Палате представителей проголосовали за продвижение наших интересов национальной безопасности и четкое послание о силе американского лидерства на мировой арене", – сказал Байден в заявлении в субботу после голосования в Палате представителей.

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Он отметил, что законодатели проявили единство, отстаивая интересы США в мире.

"В этот критический переломный момент они объединились, чтобы ответить на призыв истории, утвердив срочно необходимое законодательство о национальной безопасности, за которое я боролся месяцами", - говорится в заявлении Байдена.

Президент США призвал Сенат быстро проголосовать этот законопроект и послать его "на мой стол, чтобы я мог подписать его как закон, и мы могли быстро отправить оружие и оборудование в Украину для удовлетворения ее срочных потребностей на поле боя".

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Как сообщает Reuters, теперь законодательство передается на рассмотрение Сената, где большинство составляют демократы. Ожидается, что Сенат примет этот пакет на следующей неделе и передаст его Байдену для подписания. Законопроекты предусматривают выделение $60,84 млрд на помощь Украине, в том числе $23 млрд на пополнение американских вооружений, запасов и объектов; $26 млрд для Израиля, в том числе $9,1 млрд на гуманитарные нужды, и $8,12 млрд для стран Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань.