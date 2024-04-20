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Новини Допомога Україні
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У Росії істерика через рішення про допомогу США Україні та конфіскацію активів: погрожують "відповіддю"

Дмитро Пєсков

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков пригрозив США "відповіддю" на конфіскацію російських активів, за яку конгресмени проголосували у суботу, 20 квітня.

Про це заявив Пєсков у коментарі ТАСС, Захарова і Медведєв у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення про надання допомоги Україні очікуване і було прогнозованим. Це ще більше збагатить Сполучені Штати Америки і ще більше розорить Україну, зробить більше загиблих українців з вини київського режиму", - заявив Пєсков.

Пєсков також заявив, що, якщо США конфіскують заморожені російські активи, їм "доведеться за це відповісти".

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"І тут навряд чи будуть якісь тимчасові обмеження. І робити ми це будемо так, як це буде найкращим чином відповідати нашим інтересам", - пригрозив він.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що схвалена Палатою представників США допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню "посилить світові кризові явища".

Підтримку України вона назвала "прямим спонсоруванням терористичної діяльності", Тайваню "втручанням у внутрішні справи Китаю", Ізраїлю "прямим шляхом до ескалації безпрецедентного загострення" на Близькому Сході.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден закликав Сенат швидше схвалити допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню

Водночас заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав схвалення Палатою представників допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню "голосуванням радісних штатівських виродків" за "продовження громадянської війни розділеного народу нашої раніше єдиної країни" і збільшення жертв війни, яку Росія веде проти України. Він також побажав США якнайшвидше зануритися в нову громадянську війну, яка призведе до розпаду Сполучених Штатів.

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) Пєсков Дмитро (1612) Захарова Марія (353)


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Топ коментарі
+67
Пропоную кацапам - збіріть по всій кацапії всю доларовий нал і спаліть!
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20.04.2024 23:20
+51
Кацапня на жопній тязі просто в космос упєрдоліла.
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20.04.2024 23:21
+46
Нарешті сталося те , чого ми з великим нетерпінням чекали і мали надію
на перемогу 🙂
Велика подяка Конгресу, Сенату США. особисто Президенту Байдену та його команді, а також усім громадянам США за підтримку України.
Слава Україні! Слава ЗСУ та кожному нашому воїну окремо!👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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20.04.2024 23:22
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Для фіксації фактів

1)
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 лендліз від республіканців в січні 2022, щоб запобігти війні та відновити кордони

Expiration Of Authority.
(1) IN GENERAL.-The enhanced authority described in subsection (a) shall expire on the date on which each of the following conditions is met:
(A) The conflict described in paragraph (2)(A) has ceased.
(B) The Russian Federation has reduced its military force on the eastern border of Ukraine to levels commensurate with the levels maintained prior to March 1, 2021.

(2) CONFLICT DESCRIBED.
(A) IN GENERAL.-The conflict described in this paragraph is the conflict between the Russian Federation and Ukraine that began in February 2014 when the Russian Federation invaded Ukraine and annexed the Crimea region of Ukraine.

Тобто лендліз від республіканців мав діяти, поки не закінчиться конфлікт 2014, та російські війська не будуть виведені

2) https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf План перемоги України , від трьох голів комітетів Конгресу - всі республіканці

3) https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035/text 61млрд від Джонсона (республіканець), де він добавив пункт Sec.504, що повинна бути розроблена секретна стратегія для перемоги України
та
Sec.505 (слово перемога) Потрібна Передача ATACMS Великої Дальності .- Як тільки стане можливим після дати набрання чинності цим Законом, Президент передає Уряду України тактичні ракетні системи великої дальності для надання допомоги Уряду України в обороні. себе та досягнення перемоги над Російською Федерацією.

Всі пропозиції зі словом "перемога" від республіканців - останній стане законом
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21.04.2024 19:51 Відповісти
"

Сміяться у якому місці?"
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21.04.2024 14:49 Відповісти
Де хочеш! Я з тебе вже посміявся!
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21.04.2024 14:51 Відповісти
Лахтинські батраки на зміні:
 Автор яр холодний
"Сміяться у якому місці? Навіть на Заході всі вже зрозуміли...."
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21.04.2024 15:00 Відповісти
І ЩО ти тут "наліпив""? Хочеш мені сказать що ти з "Тетяною Миколаївною" сидиш по сусідству? Чи більше: Ви - "близнюки" в акаунті?
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21.04.2024 15:10 Відповісти
Он себя подставил, его снимать трамписты собрались, посморти его интервью, и не пиши бред.
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21.04.2024 11:33 Відповісти
Ага! Це траба буть "геніально крутим" - щоб "стать врозкаряку" на двох берегах і очікувать - з якого берега кілок у сраку встромлять чи "підсрачника зарядять"! Буде далі гальмувать процес - "прилетить" від Байдена та Конгресу Запустить процес голосування - "прилетить" від Трампа І коли вже "нога для підсрачника" почала рух знизу-вгору - він "заворушився"!
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21.04.2024 07:21 Відповісти
Маю підозру, пане Яр, що Ви зайнялись невдячною справою - пояснювати очевидні речі неадекватній особі.
Маю підозру, що "Друга Перша" і "Третя П'ята" - різні акаунти одної Вєдани (дурнуватої істоти, котру тут неодноразово деактивовували).
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21.04.2024 16:29 Відповісти
Я "Ведану" пам"ятаю! Колись спілкувалися Спочатку була цілком адекватною А потім коли я написав про те що після розвалу "совка" за кордон емігрувало багато "бидла" яке вчиняє правопорушення за кордоном та ганьбить Україну та українців - вона наче "з цепу зірвалася" Чомусь вирішила що я написав про ВСІХ емігрантів
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21.04.2024 16:40 Відповісти
Так, то незабутня персона . Особливо, коли у неї сезонне загострення. З розумним виглядом нести маячню - не кожний так уміє. Тут реально треба з мозком посваритися. І з цією задачею вона впоралась просто блискуче.
Кумедно, та я, схоже, вирахував її у "реалі". Принаймні, деякі непрямі докази цьому є. А спростування тих доказів я поки ще не отримав. Тому її "канадійська легенда" - це щось схоже на оповідки про "пласку Землю".
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21.04.2024 16:51 Відповісти
Мене вона тепер мало цікавить Колись мені один мій хороший знайомий сказав: "Спорить с дураком - всё равно что говно пинать... Удовольствия не получишь - а ботинки мыть придётся!"
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21.04.2024 18:09 Відповісти
Хтось хворий на всю голову,чи ми,чи вони!! Мені таки здається,що вони і це---НЕВИЛІКОВНО!!! Су..!! Я за цього клоуна не голосував,алеж 73%-проголосували,то що, всі вони нацисти,а кацапня,яка більш 80% віддала свої голоси за свого виродка--АНГЕЛИ? Я в шоці!! Зі своїми дочками сперичався,що росіяни не винні,бо то все пропоганда,а вони мені доводили,що їх ВСІХ потрібно знищити,все більше починаю з ними погоджуватись--це капець!!
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20.04.2024 23:47 Відповісти
Хороші у вас дітки, дай їм Боже здоров'я та успіхів!
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20.04.2024 23:57 Відповісти
Стас ваши дочки умнее вас.
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21.04.2024 07:31 Відповісти
Истерикой фсбшной ОПГ доволен
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20.04.2024 23:50 Відповісти
Та пішли ви нах...ублюдки кацапські.
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20.04.2024 23:51 Відповісти
Ліпша відповідь - хай обдурять США. Звільнять всі захоплені з 2014 року території, і виставлять США лохами.
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20.04.2024 23:58 Відповісти
Чудово! Гроші заважають касабам мислити їх бошками.
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21.04.2024 00:02 Відповісти
Найправильнішою відповіддю було б - стати на коліна і посмоктати спільний американо-український член.
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21.04.2024 00:03 Відповісти
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21.04.2024 00:24 Відповісти
пуйло отримав чого хотів- угробив купу кацабів,став нелегітимним,на рассєє палає та тоне...ото він і зробив те що обіцяв-"можем павтарить"...😁
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21.04.2024 00:33 Відповісти
паніка точно є, бо декому загрожує шибениця... це не перше квітня
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21.04.2024 00:35 Відповісти
20.04.2024 это дата ознаменует объединения США по ключевым вопросам внешней политики. Российский режим уже видит для себя финал в сегодняшнем голосовании, большая часть республиканцев примкнула к демократам для поддержки Украины. Легенды о опасной мексиканской границе начинают терять актуальность, самим американцам уже тошно о ней слышать, да и слышат они об этом только по новостям, а в реальной жизни не сталкиваются. Второй миф о больших потерях бюджета тоже ослабевает, люди начинают понимать, что по меркам США помощь которую они выделяют просто копейки.
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21.04.2024 00:56 Відповісти
Границу они вроде вынесли в 4й законопроект

61млрд - как может потерять бюджет, если большая часть это для США
13.4млрд на восстановление запасов минобороны
7.8млрд на PDA

Сколько в итоге для Украины?
Согласно мифа 13.4+7.8=21.2
а по факту президент сможет (если захочет и успеет) выделить только 7.8млрд
может еще 4.2млрд PDA за 2022-2023года, т.к. теперь не получится сослаться, что "склады" пусты
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21.04.2024 02:40 Відповісти
Можна якийсь документ, щоб можна було про це почитати?
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21.04.2024 13:21 Відповісти
https://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/emergenc%D0%BEy_national_security_supplemental_bill_text.pdf Від адміністрації - коли всі країни були в одному
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035 Прийнятий зараз для України

суми там однакові, трохи умови мінялись

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TN5Ai9fSYP4l5p2eOZrZqsRicb8BTMdonZGaNLCqMng/edit#gid=0 Це розбір сум законопроекта від адміністрації

https://www.youtube.com/watch?v=OyBh0Wr3oVI розбір прийнятого

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf звіт міноборони скільки потратили PDA+USAI (по обом программам є залишок на 15 січня 2024)

PDA - дають повноваження президенту на суму поставити наявне озброення зі складів міноборони.
В 2022 - згоріло 1.6млрд права, "забули" підписати
зараз є 4.2млрд, проте кажуть, що склади міноборони "пусті"

USAI - замовлення виробництва нової зброї. довгий процес, та лімітований по 3-4млрд в рік

FMF - передача наявної зброї, або закупка

лендліз - не запрацював, відмовили республіканцям в Сенаті подовжити лендліз на 2024

ось і всі програми по передачі зброї
поповнення складів, або оплата европейському командування та військам - не передбачає передачу зброї Україні
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21.04.2024 13:43 Відповісти
А чому ти игноруєшь пряму допомогу Україні $13,772,460,000?
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28.04.2024 14:32 Відповісти
Це USAI: $13,772,460,000, to remain available until September 30, 2025, shall be for the Ukraine Security Assistance Initiative

Тобто треба заключити контракт, стати в чергу, виготовити, доставити - від 3+ років
Можливо боеприпаси можуть купити готові, або є на продаж

Наприклад обіцянка https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3138105/nearly-3-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ USAI на 3млрд від 24 серпня 2022
включає 6 батарей NASAMS
Six additional National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS) with additional munitions for NASAMS;

Контракт підписали через 2 місяці, виготовити (не передати) пообіцяли через 3 роки
"https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/01/10/7177100/ В ноябре 2022 года Министерство обороны США подписало с Raytheon контракт на 1,2 миллиарда долларов США на системы NASAMS, предназначенные для Украины, а в публичном сообщении об этом контракте указано, что ожидаемая дата его завершения - ноябрь 2025 года."

По USAI більше року залишок 6.6млрд, на котрий не заключали контракти.
Тепер заключили на 6млрд...
По USAI не замовляють техніку (інколи ППО, Himars) - в основному замовляють боеприпаси для оборони.
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28.04.2024 15:30 Відповісти
Це все, що ви тут написали, дуже скоро буде мати або спростування, або підтвердження. ВИБОРИ США. - ось вердикт вчорашній події.
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21.04.2024 11:03 Відповісти
Ех, якби хоч півроку назад ця істерика, було б більше руйнувань на кацапії!
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21.04.2024 07:27 Відповісти
Як бісятся рашиські виродки ,вам паскудам доведется відповідати в гаазькому трибуналі за все зло яке ви принесли ,здохніть гади.
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21.04.2024 08:05 Відповісти
Посивів піськов, та воно і не дивно
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21.04.2024 08:11 Відповісти
це типа піськоф з конякою сядуть і так крізь зуби "я атвічаю"
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21.04.2024 08:11 Відповісти
так а нащо москалям бездуховний долар загниваючого заходу?
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21.04.2024 09:19 Відповісти
Вони ж стільки бабла вклали в спартс , та інших лахудр , які вчора несли дурню перед голосуванням . "Абідна , панімаєш!". До речі , а де це сьогодні кацапоботи і просто придурки ? Вже 10.27 , а їх ще немає !
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21.04.2024 10:28 Відповісти
Навіщо їм вкладатися в Спартс, якщо в них є єрмак?
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21.04.2024 10:33 Відповісти
Ви знову недооцінюєте закулісну діяльність зеленСКОГО. Гадаєте гроші фсб дістаються йому за посаду ?
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21.04.2024 10:55 Відповісти
Ти проти допомоги Україні ? Відповідай прямо : "так"або"ні". Нема чого прикриватися Єрмаками .
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21.04.2024 11:13 Відповісти
А ти навіть Єрмаками з великої літери пишеш ? Фанат, все подобається?
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21.04.2024 12:58 Відповісти
Раз тебе так цікавить - я ЗАВЖДИ був і зараз теж за Порошенка, і як можу ,допомогаю ЗСУ через його фонд . Думаю , моя позиція зрозуміла . Також повністю задоволений голосуванням Конгресу США щодо допомоги Україні . При чому тут якийсь посадовець, якого ти назвав крадієм ? Якщо і я щось запідозрив , то що , мені бути проти допомоги моїй країні, а значить і мені ? Сподіваюся , що так зрозуміло . А от ти не відповів : ти за допомогу Україні ? Ще раз : так чи ні ?
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21.04.2024 14:06 Відповісти
Звісно за, але я проти того, щоб якось дорікати, чи когось звинувачувати із політикуму нашіх партнерів, дивлячись на те, хто чи що зараз при владі в Україні.
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21.04.2024 15:45 Відповісти
Цензор не треба ІСТЕРИТИ навколо реакції кремля. Там істерики не було. Але узурпатори дуже засумували.
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21.04.2024 10:53 Відповісти
-Беррімор,що то так гівном смердить?(
- з боліт занесло, Сер..
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21.04.2024 11:16 Відповісти
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