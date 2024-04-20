У Росії істерика через рішення про допомогу США Україні та конфіскацію активів: погрожують "відповіддю"
Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков пригрозив США "відповіддю" на конфіскацію російських активів, за яку конгресмени проголосували у суботу, 20 квітня.
Про це заявив Пєсков у коментарі ТАСС, Захарова і Медведєв у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Рішення про надання допомоги Україні очікуване і було прогнозованим. Це ще більше збагатить Сполучені Штати Америки і ще більше розорить Україну, зробить більше загиблих українців з вини київського режиму", - заявив Пєсков.
Пєсков також заявив, що, якщо США конфіскують заморожені російські активи, їм "доведеться за це відповісти".
"І тут навряд чи будуть якісь тимчасові обмеження. І робити ми це будемо так, як це буде найкращим чином відповідати нашим інтересам", - пригрозив він.
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що схвалена Палатою представників США допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню "посилить світові кризові явища".
Підтримку України вона назвала "прямим спонсоруванням терористичної діяльності", Тайваню "втручанням у внутрішні справи Китаю", Ізраїлю "прямим шляхом до ескалації безпрецедентного загострення" на Близькому Сході.
Водночас заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав схвалення Палатою представників допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню "голосуванням радісних штатівських виродків" за "продовження громадянської війни розділеного народу нашої раніше єдиної країни" і збільшення жертв війни, яку Росія веде проти України. Він також побажав США якнайшвидше зануритися в нову громадянську війну, яка призведе до розпаду Сполучених Штатів.
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1)
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 лендліз від республіканців в січні 2022, щоб запобігти війні та відновити кордони
Expiration Of Authority.
(1) IN GENERAL.-The enhanced authority described in subsection (a) shall expire on the date on which each of the following conditions is met:
(A) The conflict described in paragraph (2)(A) has ceased.
(B) The Russian Federation has reduced its military force on the eastern border of Ukraine to levels commensurate with the levels maintained prior to March 1, 2021.
(2) CONFLICT DESCRIBED.
(A) IN GENERAL.-The conflict described in this paragraph is the conflict between the Russian Federation and Ukraine that began in February 2014 when the Russian Federation invaded Ukraine and annexed the Crimea region of Ukraine.
Тобто лендліз від республіканців мав діяти, поки не закінчиться конфлікт 2014, та російські війська не будуть виведені
2) https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf План перемоги України , від трьох голів комітетів Конгресу - всі республіканці
3) https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035/text 61млрд від Джонсона (республіканець), де він добавив пункт Sec.504, що повинна бути розроблена секретна стратегія для перемоги України
та
Sec.505 (слово перемога) Потрібна Передача ATACMS Великої Дальності .- Як тільки стане можливим після дати набрання чинності цим Законом, Президент передає Уряду України тактичні ракетні системи великої дальності для надання допомоги Уряду України в обороні. себе та досягнення перемоги над Російською Федерацією.
Всі пропозиції зі словом "перемога" від республіканців - останній стане законом
Сміяться у якому місці?"
Автор яр холодний
"Сміяться у якому місці? Навіть на Заході всі вже зрозуміли...."
Маю підозру, що "Друга Перша" і "Третя П'ята" - різні акаунти одної Вєдани (дурнуватої істоти, котру тут неодноразово деактивовували).
Кумедно, та я, схоже, вирахував її у "реалі". Принаймні, деякі непрямі докази цьому є. А спростування тих доказів я поки ще не отримав. Тому її "канадійська легенда" - це щось схоже на оповідки про "пласку Землю".
61млрд - как может потерять бюджет, если большая часть это для США
13.4млрд на восстановление запасов минобороны
7.8млрд на PDA
Сколько в итоге для Украины?
Согласно мифа 13.4+7.8=21.2
а по факту президент сможет (если захочет и успеет) выделить только 7.8млрд
может еще 4.2млрд PDA за 2022-2023года, т.к. теперь не получится сослаться, что "склады" пусты
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035 Прийнятий зараз для України
суми там однакові, трохи умови мінялись
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TN5Ai9fSYP4l5p2eOZrZqsRicb8BTMdonZGaNLCqMng/edit#gid=0 Це розбір сум законопроекта від адміністрації
https://www.youtube.com/watch?v=OyBh0Wr3oVI розбір прийнятого
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf звіт міноборони скільки потратили PDA+USAI (по обом программам є залишок на 15 січня 2024)
PDA - дають повноваження президенту на суму поставити наявне озброення зі складів міноборони.
В 2022 - згоріло 1.6млрд права, "забули" підписати
зараз є 4.2млрд, проте кажуть, що склади міноборони "пусті"
USAI - замовлення виробництва нової зброї. довгий процес, та лімітований по 3-4млрд в рік
FMF - передача наявної зброї, або закупка
лендліз - не запрацював, відмовили республіканцям в Сенаті подовжити лендліз на 2024
ось і всі програми по передачі зброї
поповнення складів, або оплата европейському командування та військам - не передбачає передачу зброї Україні
Тобто треба заключити контракт, стати в чергу, виготовити, доставити - від 3+ років
Можливо боеприпаси можуть купити готові, або є на продаж
Наприклад обіцянка https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3138105/nearly-3-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ USAI на 3млрд від 24 серпня 2022
включає 6 батарей NASAMS
Six additional National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS) with additional munitions for NASAMS;
Контракт підписали через 2 місяці, виготовити (не передати) пообіцяли через 3 роки
"https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/01/10/7177100/ В ноябре 2022 года Министерство обороны США подписало с Raytheon контракт на 1,2 миллиарда долларов США на системы NASAMS, предназначенные для Украины, а в публичном сообщении об этом контракте указано, что ожидаемая дата его завершения - ноябрь 2025 года."
По USAI більше року залишок 6.6млрд, на котрий не заключали контракти.
Тепер заключили на 6млрд...
По USAI не замовляють техніку (інколи ППО, Himars) - в основному замовляють боеприпаси для оборони.
- з боліт занесло, Сер..