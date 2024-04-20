У Росії істерика через рішення про допомогу США Україні та конфіскацію активів: погрожують "відповіддю"

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков пригрозив США "відповіддю" на конфіскацію російських активів, за яку конгресмени проголосували у суботу, 20 квітня.

Про це заявив Пєсков у коментарі ТАСС, Захарова і Медведєв у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення про надання допомоги Україні очікуване і було прогнозованим. Це ще більше збагатить Сполучені Штати Америки і ще більше розорить Україну, зробить більше загиблих українців з вини київського режиму", - заявив Пєсков.

Пєсков також заявив, що, якщо США конфіскують заморожені російські активи, їм "доведеться за це відповісти".

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"І тут навряд чи будуть якісь тимчасові обмеження. І робити ми це будемо так, як це буде найкращим чином відповідати нашим інтересам", - пригрозив він.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що схвалена Палатою представників США допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню "посилить світові кризові явища".

Підтримку України вона назвала "прямим спонсоруванням терористичної діяльності", Тайваню "втручанням у внутрішні справи Китаю", Ізраїлю "прямим шляхом до ескалації безпрецедентного загострення" на Близькому Сході.

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Водночас заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав схвалення Палатою представників допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню "голосуванням радісних штатівських виродків" за "продовження громадянської війни розділеного народу нашої раніше єдиної країни" і збільшення жертв війни, яку Росія веде проти України. Він також побажав США якнайшвидше зануритися в нову громадянську війну, яка призведе до розпаду Сполучених Штатів.