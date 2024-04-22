Нічна атака на Одещину: пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку
Російські загарбники вночі атакували південь України дронами. Сили ППО працювали на Одещині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.
Зазначається, що в небі над Одеською областю знищено 5 ворожих безпілотників. Проте є влучання.
"Ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
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alexandr shamov
показати весь коментар22.04.2024 07:58 Відповісти Мені подобається 1
Ярема Стогін #518708
показати весь коментар22.04.2024 09:23 Відповісти Мені подобається 0
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