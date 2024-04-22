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Нічна атака на Одещину: пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку

ппо

Російські загарбники вночі атакували південь України дронами. Сили ППО працювали на Одещині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Зазначається, що в небі над Одеською областю знищено 5 ворожих безпілотників. Проте є влучання.

"Ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 128 окупантів та знищили 44 одиниці озброєння й військової техніки

Автор: 

безпілотник (4083) ППО (3140) Сили оборони півдня (320)


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Муйло перестроилось , начало атаковать незащищенную глухомань. Но как бы там ни было, чтоб ты, хутин пуй, поскорее сдох. АМИНЬ !!!
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22.04.2024 07:58 Відповісти
Зато наше (доморощене, добавлю ще - обдолбане, сикливе, злодюжне...) ***** "перестроїться" як не могло, та і не може : ППО І ПРО країни як не було, так і немає.
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22.04.2024 09:23 Відповісти
 
 