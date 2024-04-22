Нічна атака на Одещину: пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку

Російські загарбники вночі атакували південь України дронами. Сили ППО працювали на Одещині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Зазначається, що в небі над Одеською областю знищено 5 ворожих безпілотників. Проте є влучання.

"Ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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