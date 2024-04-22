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Ворожий ЗРК "Бук" вибухає після атаки РСЗВ M142 "HIMARS". ВIДЕО

Українські воїни за допомогою американської РСЗВ M142 "HIMARS" знищили ворожий ЗРК "Бук"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

"Російський ЗРК "БУК" піймав ракету від українського "HIMARS", з сумними наслідками для себе", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська РЛС та пункт управління ЗРК С-400 "Тріумф" знищено однією з чотирьох ракет HIMARS. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7131) HIMARS (307) ЗРК (204)


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Топ коментарі
+14
Бук зробив пук - добре шо є чим втулити
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22.04.2024 10:37
+13
Когда россия развалится, весь мир вздохнет с облегчением. Уменьшится количество терактов, исчезнут, спонсируемые кремлем праворадикальные и леворадикальные экстремистские организации. Начнет расти экономика по всему миру.
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22.04.2024 10:51
+12
вода камінь точить, московія ти будеш зруйнована 🫵
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22.04.2024 10:43
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Бук зробив пук - добре шо є чим втулити
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22.04.2024 10:37 Відповісти
Бу-бук.
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22.04.2024 10:39 Відповісти
Сподіваюсь що чергові рашистські букіністи подохли...
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22.04.2024 10:41 Відповісти
вода камінь точить, московія ти будеш зруйнована 🫵
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22.04.2024 10:43 Відповісти
Когда россия развалится, весь мир вздохнет с облегчением. Уменьшится количество терактов, исчезнут, спонсируемые кремлем праворадикальные и леворадикальные экстремистские организации. Начнет расти экономика по всему миру.
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22.04.2024 10:51 Відповісти
Якби ще люди порозумнішали, зробили висновки з цього всього...
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22.04.2024 10:57 Відповісти
кількість інтелекту це константа, а кількість людей на планеті зростає..
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22.04.2024 12:03 Відповісти
Не факт, не памʼятаю щоб в керівництві країн світу, було так багато клоунів, пристаркуватих пенсів-маразматів, і іпанутих маньячел,жандармів спецслужбістів.
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22.04.2024 12:15 Відповісти
А говорят что на фронте нет никаких движений. А выбивание рашистских ПВО разве не достижение? Рашисты 100 лет будут его востанавливать. Без ПВО рашистская ********* будет как шлюха без трусов посреди дороги.
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22.04.2024 11:07 Відповісти
А хоч платтячко чи юпочка якісь будуть?
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22.04.2024 12:11 Відповісти
А в расейских пабликах, видимо, напишут: "Экипаж отделался легким испугом".. )
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22.04.2024 11:14 Відповісти
Екіпаж обдєлался)))
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22.04.2024 11:51 Відповісти
Там скажут: бук выполнил задачу - ракета химарс уничтожена!

а детали кацапам не важны..
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22.04.2024 15:39 Відповісти
Перестали берегти Хаймарси. Скоро свіженькі підійдуть! Навіщо ліплять логотипи посеред екрану?
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22.04.2024 11:50 Відповісти
Як навіщо? Всі ці ураження мають конкретних виконавців, це як авторський знак. Бійці самі уражають, самі фільмують і самі вирішують, як оформити. Зними, як знищуєш москальску САУ чи броню і подивимось, скільки разів ти туди свій позивний наліпиш))
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22.04.2024 12:02 Відповісти
Читати вмієш? - "посеред екрану"! Чого розійшовся? Як правило посеред екрану все найцікавіше, як у даному випадку! А логотип можна збоку поставити
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22.04.2024 12:31 Відповісти
 
 