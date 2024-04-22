Ворожий ЗРК "Бук" вибухає після атаки РСЗВ M142 "HIMARS". ВIДЕО

Українські воїни за допомогою американської РСЗВ M142 "HIMARS" знищили ворожий ЗРК "Бук"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

"Російський ЗРК "БУК" піймав ракету від українського "HIMARS", з сумними наслідками для себе", - йдеться у коментарі до запису.

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